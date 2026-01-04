PATO Matrix Candle Hunter

PATO Matrix (Cazador de Velas) - Analizador de Precios Profesional con 5 Marcos Temporales





Descripción Breve: ¡Obtenga una visión general del mercado en una sola ventana! Vea la fuerza de la tendencia en 5 marcos temporales diferentes simultáneamente.





Algoritmo especial de Acción del Precio para pares BTC, Oro y Forex.





Descripción Detallada: Los indicadores comunes son lentos. PATO Matrix Pro utiliza un algoritmo especial de Impulso de Acción del Precio que analiza la batalla alcista-bajista dentro de las velas.





Le permite ver las tendencias a corto plazo (Scalp) y a mediano plazo de un vistazo.





Características Principales:





5 en 1 (predeterminado): Superpone gráficos M5, M10, M20, M30 y H1 en una sola ventana. Elimina la saturación de la pantalla.





Algoritmo Inteligente: Calcula las relaciones de cuerpo y mecha para encontrar el verdadero impulso. Protege contra trampas.





Amigable con la Volatilidad: El escalado automático evita la distorsión del gráfico incluso durante movimientos repentinos de precios.





Usos múltiples: Al cambiar la configuración del período predeterminado, puede ver la tendencia durante períodos más largos. Ofrece un espectáculo visual.

Mejores pares de trabajo: Este algoritmo está optimizado específicamente para activos con tendencia y volátiles:





🪙 Criptomonedas: BTCUSD (Bitcoin), etc.

🏆 Materias primas: XAUUSD (Oro), Plata, Petróleo Brent, etc.

💱 Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.





¿Cómo se usa?





Tendencia fuerte: Cuando todas las líneas se tornan del mismo color (por ejemplo, azul), significa que el mercado fluye con fuerza en una dirección. Este es el momento más seguro para operar.





Oportunidades de corrección: Cuando la línea gruesa (H1) apunta hacia arriba y las líneas delgadas (M5-M10) giran hacia abajo, es una oportunidad de compra en caída.





¿Cómo funciona? (Lógica): Este indicador no solo se fija en el precio de cierre. Analiza la "batalla" dentro de cada vela:





Fuerza del Cuerpo: Toma la diferencia entre la Apertura y el Cierre (determina la dirección).





Batallas de Mecha: (Cierre - Mínimo) representa la fuerza de los alcistas, (Máximo - Cierre) representa la fuerza de los bajistas.





Estructura Matriz: Realiza este cálculo simultáneamente de M5 a H1 (o 5 períodos seleccionados), no solo en un único marco temporal, y los superpone en una sola ventana.





Sugerencia: Debería añadir una advertencia a la descripción: "Espere a que la vela en el marco temporal correspondiente se cierre para que se confirme la señal". Esto no es un error, es la naturaleza de MTF.

Obtenga uno de los osciladores de acción del precio más avanzados en MQL5 ahora.