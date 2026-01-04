PATO Matrix Candle Hunter
- Göstergeler
- Ali Gokalp
- Sürüm: 6.1
- Etkinleştirmeler: 5
PATO Matrix (Candle Hunter)- 5 Zaman Dilimli Profesyonel Fiyat Analizörü
Kısa Açıklama: Tek pencerede piyasanın röntgenini çekin! 5 farklı zaman dilimindeki trend gücünü aynı anda görün.
BTC, Altın ve Forex pariteleri için özel Price Action algoritması.
Detaylı Açıklama: Sıradan indikatörler gecikir. PATO Matrix Pro, mumların içindeki "Boğa ve Ayı" savaşını analiz eden özel Price Action Thrust algoritmasını kullanır.
Tek bir bakışta hem kısa vadeli (Scalp) hem de orta vadeli trendi görmenizi sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
-
5'i 1 Yerde (default): M5, M10, M20, M30 ve H1 grafiklerini tek bir pencerede üst üste bindirir. Ekran kalabalığına son.
-
Akıllı Algoritma: Gövde ve fitil oranlarını hesaplayarak gerçek momentumu bulur. Tuzaklardan korur.
-
Volatilite Dostu: Otomatik ölçekleme sayesinde ani fiyat hareketlerinde bile grafiği bozmaz.
- Çoklu Kullanım: Default Periyot ayarını değiştirerek daha uzun dönemlerin eğilimini görebilirsiniz. Görsel şölen sunar.
En İyi Çalıştığı Pariteler: Bu algoritma özellikle trend yapan ve volatil varlıklar için optimize edilmiştir:
-
🪙 Kripto: BTCUSD (Bitcoin) vb...
-
🏆 Emtia: XAUUSD (Altın), Gümüş, Brent Petrol vb.
-
💱 Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, vb.
Nasıl Kullanılır?
-
Güçlü Trend: Tüm çizgiler aynı renge döndüğünde (Örn: Mavi), piyasa tek yöne güçlü akıyor demektir. İşleme girmek için en güvenli andır.
-
Düzeltme Fırsatları: Kalın çizgi (H1) yukarı bakarken, ince çizgiler (M5-M10) aşağı döndüğünde bu bir "Düşüşte Alım (Buy Dip)" fırsatıdır.
Nasıl Çalışıyor? (Mantık): Bu indikatör sadece kapanış fiyatına bakmaz. Her mumun içindeki "savaşı" analiz eder:
-
Gövde Gücü (Body): Açılış ile Kapanış arasındaki farkı alır (Yönü belirler).
-
Fitil Savaşları (Wick): (Close - Low) boğaların gücünü, (High - Close) ayıların gücünü temsil eder.
-
Matrix Yapısı: Bu hesaplamayı tek bir zaman diliminde değil, M5'ten H1'e kadar (veya seçilen 5 periyotta) aynı anda yapar ve hepsini tek pencerede üst üste bindirir.
-
MQL5'teki en gelişmiş Price Action osilatörlerinden birine şimdi sahip olun.