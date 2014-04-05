PATO Matrix Candle Hunter

PATO Matrix (캔들 헌터) - 5가지 시간대를 지원하는 전문 가격 분석 도구





간략 설명: 한 화면에서 시장 상황을 한눈에 파악하세요! 5가지 시간대의 추세 강도를 동시에 확인할 수 있습니다.





BTC, 금, 외환 쌍에 특화된 가격 움직임 알고리즘을 사용합니다.





상세 설명: 일반적인 지표는 반응 속도가 느립니다. PATO Matrix Pro는 캔들스틱 내에서 강세장과 약세장의 움직임을 분석하는 특수 가격 움직임 스러스트 알고리즘을 사용합니다.





단기(스캘핑) 및 중기 추세를 한눈에 파악할 수 있습니다.





주요 기능:





5가지 시간대 지원(기본값): M5, M10, M20, M30, H1 차트를 한 화면에 표시하여 화면을 깔끔하게 정리합니다.





스마트 알고리즘: 몸통과 꼬리의 비율을 계산하여 진정한 모멘텀을 찾아냅니다. 함정에 빠지지 않도록 도와줍니다.





변동성 친화적: 자동 스케일링 기능으로 급격한 가격 변동에도 차트 왜곡을 방지합니다.





다양한 용도: 기본 기간 설정을 변경하면 더 긴 기간 동안의 추세를 확인할 수 있습니다. 시각적으로 매우 유용합니다.

최적의 거래쌍: 이 알고리즘은 추세가 강하고 변동성이 큰 자산에 최적화되어 있습니다.





🪙 암호화폐: BTCUSD(비트코인) 등

🏆 원자재: XAUUSD(금), 은, 브렌트유 등





💱 외환: EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등





사용 방법





강한 추세: 모든 선이 같은 색(예: 파란색)으로 바뀌면 시장이 한 방향으로 강하게 움직이고 있음을 의미합니다. 이때가 거래에 진입하기에 가장 안전한 시점입니다.





조정 기회: 굵은 선(H1)이 위쪽을 가리키고 가는 선(M5-M10)이 아래쪽으로 향하면 "저점 매수" 기회입니다.





작동 원리: 이 지표는 종가만 고려하지 않습니다. 각 캔들 내부의 "싸움"을 분석합니다.





몸통 강도: 시가와 종가의 차이를 계산하여 방향을 결정합니다.





꼬리 싸움: (종가 - 저가)는 상승세, (고가 - 종가)는 하락세의 강도를 나타냅니다.





매트릭스 구조: 단일 시간대뿐 아니라 M5부터 H1까지 (또는 선택한 5개 기간)의 차트를 동시에 계산하여 하나의 창에 모두 표시합니다.





제안: 설명에 "신호를 확인하려면 해당 시간대의 캔들이 마감될 때까지 기다리세요."라는 경고 문구를 추가하는 것이 좋습니다. 이는 버그가 아니라 MTF의 특성입니다.

MQL5 기반의 가장 진보된 가격 움직임 오실레이터를 지금 바로 사용해 보세요.