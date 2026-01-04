PATO Matrix (Candle Hunter) - 5つの時間軸に対応したプロフェッショナルな価格分析ツール





概要：1つのウィンドウで市場のスナップショットを取得！5つの異なる時間軸で同時にトレンドの強さを確認できます。





BTC、金、FXペア向けの特別なプライスアクションアルゴリズム。





詳細：一般的な指標は動きが遅いです。PATO Matrix Proは、ローソク足内の「強気相場と弱気相場」の攻防を分析する特別なプライスアクションスラストアルゴリズムを使用しています。





短期（スキャルピング）と中期トレンドの両方を一目で確認できます。





主な機能：





5 in 1（デフォルト）：5分足、10分足、20分足、30分足、1時間足のチャートを1つのウィンドウに重ねて表示します。画面の煩雑さを軽減します。





スマートアルゴリズム：ボディとウィックの比率を計算し、真のモメンタムを見つけ出します。トラップを回避します。





ボラティリティ対応：自動スケーリングにより、急激な価格変動時でもチャートの歪みを防ぎます。





多様な用途：デフォルトの期間設定を変更することで、より長い期間のトレンドを視覚的に確認できます。視覚的にも楽しめます。

最適なペア：このアルゴリズムは、トレンドやボラティリティの高い資産に特化しています。





🪙 仮想通貨：BTCUSD（ビットコイン）など

🏆 コモディティ：XAUUSD（金）、銀、ブレント原油など

💱 外国為替：EURUSD、GBPUSD、USDJPYなど





使い方





強いトレンド：すべての線が同じ色（例：青）に変わる場合、市場が一方向に強く流れていることを意味します。これは取引を開始するのに最も安全なタイミングです。





調整の機会：太線（H1）が上向きで、細線（M5-M10）が下向きになっている場合、「押し目買い」のチャンスです。





仕組み（ロジック）：このインジケーターは終値だけを見るのではありません。各ローソク足内の「戦い」を分析します。





実体の強さ：始値と終値の差を計算し、方向を決定します。





ウィックの戦い：（終値 - 安値）は強気相場の強さを表し、（高値 - 終値）は弱気相場の強さを表します。





マトリックス構造：この計算は、単一の時間枠だけでなく、M5からH1（または選択した5つの期間）まで同時に実行し、すべてを1つのウィンドウに重ねて表示します。





提案：説明に「シグナルを確認するには、該当する時間枠のローソク足が閉じるまでお待ちください」という警告を追加する必要があります。これはバグではなく、MTFの特性です。

MQL5で最も高度なプライスアクションオシレーターの1つを今すぐ入手しましょう。