PATO Matrix (Candle Hunter) — Профессиональный анализатор цен с 5 таймфреймами





Краткое описание: Получите моментальный снимок рынка в одном окне! Отслеживайте силу тренда одновременно на 5 разных таймфреймах.





Специальный алгоритм анализа ценового действия для пар BTC, золото и Форекс.





Подробное описание: Обычные индикаторы работают медленно. PATO Matrix Pro использует специальный алгоритм анализа ценового действия, который анализирует борьбу «быков и медведей» внутри свечных графиков.





Позволяет с первого взгляда увидеть как краткосрочные (скальпинг), так и среднесрочные тренды.





Ключевые особенности:





5 в 1 (по умолчанию): Наложение графиков M5, M10, M20, M30 и H1 в одном окне. Устраняет загромождение экрана.





Умный алгоритм: Рассчитывает соотношение тела и фитили для определения истинного импульса. Защищает от ловушек.





Удобство при волатильности: автоматическое масштабирование предотвращает искажение графика даже при резких колебаниях цен.





Многофункциональное использование: изменяя настройки периода по умолчанию, вы можете отслеживать тренд на более длительных периодах. Это обеспечивает визуальное наслаждение.

Лучшие рабочие пары: этот алгоритм специально оптимизирован для трендовых и волатильных активов:





🪙 Криптовалюты: BTCUSD (биткойн) и др.

🏆 Товары: XAUUSD (золото), серебро, нефть Brent и др.

💱 Форекс: EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.





Как использовать?





Сильный тренд: когда все линии становятся одного цвета (например, синим), это означает, что рынок сильно движется в одном направлении. Это самый безопасный момент для входа в сделку.





Возможности коррекции: когда толстая линия (H1) направлена ​​вверх, а тонкие линии (M5-M10) — вниз, это возможность для покупки на спаде.





Как это работает? (Логика): Этот индикатор не просто смотрит на цену закрытия. Он анализирует «борьбу» внутри каждой свечи:





Сила тела: вычисляется разница между ценой открытия и ценой закрытия (определяет направление).





Борьба фитилей: (Цена закрытия - Минимум) показывает силу быков, (Максимум - Цена закрытия) показывает силу медведей.





Матричная структура: расчеты выполняются одновременно для таймфреймов от M5 до H1 (или 5 выбранных периодов), а не только в одном таймфрейме, и все они отображаются в одном окне.





Предложение: следует добавить предупреждение в описание: «Дождитесь закрытия свечи в соответствующем таймфрейме, чтобы сигнал подтвердился». Это не ошибка, это особенность MTF.

Получите один из самых продвинутых осцилляторов Price Action на MQL5 прямо сейчас.