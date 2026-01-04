PATO Matrix Candle Hunter

PATO Matrix (Candle Hunter) — Профессиональный анализатор цен с 5 таймфреймами

Краткое описание: Получите моментальный снимок рынка в одном окне! Отслеживайте силу тренда одновременно на 5 разных таймфреймах.

Специальный алгоритм анализа ценового действия для пар BTC, золото и Форекс.

Подробное описание: Обычные индикаторы работают медленно. PATO Matrix Pro использует специальный алгоритм анализа ценового действия, который анализирует борьбу «быков и медведей» внутри свечных графиков.

Позволяет с первого взгляда увидеть как краткосрочные (скальпинг), так и среднесрочные тренды.

Ключевые особенности:

5 в 1 (по умолчанию): Наложение графиков M5, M10, M20, M30 и H1 в одном окне. Устраняет загромождение экрана.

Умный алгоритм: Рассчитывает соотношение тела и фитили для определения истинного импульса. Защищает от ловушек.

Удобство при волатильности: автоматическое масштабирование предотвращает искажение графика даже при резких колебаниях цен.

Многофункциональное использование: изменяя настройки периода по умолчанию, вы можете отслеживать тренд на более длительных периодах. Это обеспечивает визуальное наслаждение.
Лучшие рабочие пары: этот алгоритм специально оптимизирован для трендовых и волатильных активов:

🪙 Криптовалюты: BTCUSD (биткойн) и др.
🏆 Товары: XAUUSD (золото), серебро, нефть Brent и др.
💱 Форекс: EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.

Как использовать?

Сильный тренд: когда все линии становятся одного цвета (например, синим), это означает, что рынок сильно движется в одном направлении. Это самый безопасный момент для входа в сделку.

Возможности коррекции: когда толстая линия (H1) направлена ​​вверх, а тонкие линии (M5-M10) — вниз, это возможность для покупки на спаде.

Как это работает? (Логика): Этот индикатор не просто смотрит на цену закрытия. Он анализирует «борьбу» внутри каждой свечи:

Сила тела: вычисляется разница между ценой открытия и ценой закрытия (определяет направление).

Борьба фитилей: (Цена закрытия - Минимум) показывает силу быков, (Максимум - Цена закрытия) показывает силу медведей.

Матричная структура: расчеты выполняются одновременно для таймфреймов от M5 до H1 (или 5 выбранных периодов), а не только в одном таймфрейме, и все они отображаются в одном окне.

Предложение: следует добавить предупреждение в описание: «Дождитесь закрытия свечи в соответствующем таймфрейме, чтобы сигнал подтвердился». Это не ошибка, это особенность MTF.
Получите один из самых продвинутых осцилляторов Price Action на MQL5 прямо сейчас.
