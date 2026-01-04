PATO Matrix Candle Hunter

PATO Matrix（蠟燭圖獵人）- 專業價格分析器，支援 5 個時間框架





簡述：在一個視窗中即可掌握市場概覽！同時查看 5 個不同時間範圍的趨勢強度。





專為 BTC、黃金和外匯貨幣對設計的特殊價格行為演算法。





詳細描述：普通指標反應遲緩。 PATO Matrix Pro 採用特殊的價格行為推力演算法，分析蠟燭圖中的多空賽局。





讓您一目了然地查看短期（超短線）和中期趨勢。





主要功能：





5 合 1（預設）：在一個視窗中疊加顯示 M5、M10、M20、M30 和 H1 圖表，告別螢幕雜亂。





智慧演算法：計算實體和影線比例，尋找真正的動能，有效規避陷阱。





波動友善：自動縮放功能即使在價格劇烈波動時也能防止圖表變形。





多種用途：透過更改預設週期設置，您可以查看更長週期的趨勢，獲得更豐富的視覺體驗。





最佳交易對：此演算法專門針對趨勢性強且波動性大的資產進行了最佳化：





🪙 加密貨幣：BTCUSD（比特幣）等





🏆 商品：XAUUSD（黃金）、白銀、布蘭特原油等





💱 外匯：EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等





如何使用？





強勁趨勢：當所有線條變成相同顏色（例如藍色）時，表示市場正強勁地朝著一個方向發展。這是最安全的入場時機。





回調機會：當粗線（H1）向上指向而細線（M5-M10）向下指向時，這是一個「逢低買進」的機會。





工作原理（邏輯）：此指標並非僅關注收盤價。它分析每根K線內部的「賽局」：





實體強度：計算開盤價與收盤價之差（決定方向）。





影線賽局：（收盤價 - 最低價）代表多頭力量，（最高價 - 收盤價）代表空頭力量。





矩陣結構：它同時計算M5到H1（或5個選定週期）的數據，而非僅限於單一時間框架，並將所有結果疊加顯示在同一視窗中。





建議：您應該在描述中加入警告：「請等待相關時間範圍內的K線收盤以確認訊號。」 這並非錯誤，而是多時間框架的特性。





立即取得MQL5中最先進的價格行為震盪指標之一。