PATO Matrix Candle Hunter

PATO Matrix（蠟燭圖獵人）- 專業價格分析器，支援 5 個時間框架

簡述：在一個視窗中即可掌握市場概覽！同時查看 5 個不同時間範圍的趨勢強度。

專為 BTC、黃金和外匯貨幣對設計的特殊價格行為演算法。

詳細描述：普通指標反應遲緩。 PATO Matrix Pro 採用特殊的價格行為推力演算法，分析蠟燭圖中的多空賽局。

讓您一目了然地查看短期（超短線）和中期趨勢。

主要功能：

5 合 1（預設）：在一個視窗中疊加顯示 M5、M10、M20、M30 和 H1 圖表，告別螢幕雜亂。

智慧演算法：計算實體和影線比例，尋找真正的動能，有效規避陷阱。

波動友善：自動縮放功能即使在價格劇烈波動時也能防止圖表變形。

多種用途：透過更改預設週期設置，您可以查看更長週期的趨勢，獲得更豐富的視覺體驗。

最佳交易對：此演算法專門針對趨勢性強且波動性大的資產進行了最佳化：

🪙 加密貨幣：BTCUSD（比特幣）等

🏆 商品：XAUUSD（黃金）、白銀、布蘭特原油等

💱 外匯：EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等

如何使用？

強勁趨勢：當所有線條變成相同顏色（例如藍色）時，表示市場正強勁地朝著一個方向發展。這是最安全的入場時機。

回調機會：當粗線（H1）向上指向而細線（M5-M10）向下指向時，這是一個「逢低買進」的機會。

工作原理（邏輯）：此指標並非僅關注收盤價。它分析每根K線內部的「賽局」：

實體強度：計算開盤價與收盤價之差（決定方向）。

影線賽局：（收盤價 - 最低價）代表多頭力量，（最高價 - 收盤價）代表空頭力量。

矩陣結構：它同時計算M5到H1（或5個選定週期）的數據，而非僅限於單一時間框架，並將所有結果疊加顯示在同一視窗中。

建議：您應該在描述中加入警告：「請等待相關時間範圍內的K線收盤以確認訊號。」 這並非錯誤，而是多時間框架的特性。

立即取得MQL5中最先進的價格行為震盪指標之一。
作者的更多信息
Macd Ribbon PRO
Ali Gokalp
指标
MACD Ribbon Dynamic PRO：將波動轉換為趨勢 產品簡介： “不要依賴單線。深入洞察市場。新一代趨勢跟踪工具，針對比特幣、黃金和外匯市場優化，不受點差誤差影響。” 產品詳情： 為什麼選擇 MACD Ribbon Dynamic？ 傳統指標在比特幣或黃金等高波動性資產中會產生錯誤訊號。 MACD Ribbon Dynamic 採用多層演算法過濾市場噪音。 主要功能： 多層分析：透過 50 多條動態分析線而非單一訊號，洞察趨勢的真實強度。 加密貨幣友善（高價值修正）：即使在 BTCUSD 等價值高達 10 萬美元的資產上，特殊演算法也能確保無數學誤差。 無點差技術：專注於收盤價的精準計算，不受點差擴大的影響。 趨勢的力量：當區間擴大時入場，當區間收窄時獲利了結。 哪些交易對最適合？ 針對高波動性和趨勢性資產進行了專門測試： 加密貨幣：BTCUSD（相容性極佳） 商品：XAUUSD（黃金）、XAGUSD（白銀）、布蘭特原油 外匯：GBPUSD、EURUSD、USDJPY 智慧提醒系統：當動量方向改變時，您將立即收到手
筛选:
无评论
回复评论