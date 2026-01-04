PATO Matrix Candle Hunter

PATO Matrix (Chasseur de Bougies) - Analyseur de Prix Professionnel avec 5 Unités de Temps





Description courte : Obtenez un aperçu du marché en un clin d'œil ! Visualisez la force de la tendance simultanément sur 5 unités de temps différentes.





Algorithme d'analyse de l'action des prix spécifique pour le BTC, l'or et les paires de devises.





Description détaillée : Les indicateurs classiques sont lents. PATO Matrix Pro utilise un algorithme d'analyse de l'action des prix qui analyse la lutte entre acheteurs et vendeurs au sein des chandeliers.





Permet de visualiser en un coup d'œil les tendances à court terme (scalp) et à moyen terme.





Fonctionnalités clés :





5 en 1 (par défaut) : Superpose les graphiques M5, M10, M20, M30 et H1 dans une seule fenêtre. Élimine l'encombrement de l'écran.





Algorithme intelligent : Calcule les ratios corps/mèches pour identifier la véritable dynamique. Protège contre les pièges.





Adapté à la volatilité : L'échelle automatique prévient la distorsion du graphique, même lors de mouvements de prix brusques.





Utilisations multiples : En modifiant la période par défaut, vous pouvez observer la tendance sur des périodes plus longues. Un véritable régal pour les yeux !





Paires optimales : Cet algorithme est spécialement optimisé pour les actifs en tendance et volatils :





🪙 Crypto : BTCUSD (Bitcoin), etc.





🏆 Matières premières : XAUUSD (Or), Argent, Pétrole Brent, etc.





💱 Forex : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.





Comment l’utiliser ?





Tendance forte : Lorsque toutes les lignes sont de la même couleur (par exemple, bleue), cela signifie que le marché évolue fortement dans une direction. C’est le moment idéal pour entrer en position.





Opportunités de correction : Lorsque la ligne épaisse (H1) est orientée à la hausse et que les lignes fines (M5-M10) sont orientées à la baisse, il s’agit d’une opportunité d’achat (« Buy Dip »).





Comment ça marche ? (Logique) : Cet indicateur ne se base pas uniquement sur le cours de clôture. Il analyse la « bataille » au sein de chaque bougie :





Force du corps : Calcule la différence entre l’ouverture et la clôture (détermine la direction).





Bataille des mèches : (Clôture - Plus bas) représente la force des acheteurs, (Plus haut - Clôture) représente la force des vendeurs.





Structure matricielle : Il effectue ce calcul simultanément de M5 à H1 (ou 5 périodes sélectionnées), et non sur une seule unité de temps, et superpose tous les résultats dans une seule fenêtre.





Suggestion : Il serait judicieux d’ajouter un avertissement à la description : « Veuillez attendre la clôture de la bougie dans l’unité de temps concernée pour que le signal soit confirmé.» Il ne s’agit pas d’un bug, mais du fonctionnement normal des unités de temps multiples (MTF).





Obtenez dès maintenant l’un des oscillateurs Price Action les plus avancés en MQL5.