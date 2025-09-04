Buy n Sell Indicator

Hier ist die vollständige deutsche Übersetzung deiner MQL5-Beschreibung, in professionellem und marktgerechtem Stil:

Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz

✅ Einstellungsdatei auf Anfrage erhältlich

Verwandle Marktrauschen in klare Kauf- und Verkaufssignale.

Ein professionelles Tool für MetaTrader 5, das klare Einstiegssignale mit einem dynamischen Trailing Stop kombiniert.

Die besten Ergebnisse werden im 5-Minuten-Zeitrahmen (M5) erzielt, ideal für Scalper und Daytrader.

Besonders effektiv bei Gold (XAUUSD) und optimierbar für Metalle, Kryptowährungen, Währungspaare, Rohstoffe und globale Indizes.

👉 Bitte den Verkäufer um die fertige Einstellungsdatei (set file), um Zeit bei der Konfiguration zu sparen.

Hauptfunktionen

Klare Kauf- und Verkaufspfeile – sofortige Anzeige möglicher Einstiegspunkte.

Dynamischer Trailing Stop – passt sich automatisch an, um Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen.

Anpassbare Sensitivität – Feineinstellung der Signalreaktion für deinen Trading-Stil.

Zeitflexibilität – funktioniert in allen MT5-Zeitrahmen, empfohlen ist M5 .

Anpassbare Pfeilposition – steuere den Abstand zwischen Pfeilen und Kerzen für ein sauberes Chartbild.

Leichtgewichtig – läuft reibungslos, ohne die Plattform zu verlangsamen.

Wichtige Vorteile

Kein Redrawing – Signale bleiben fix, sobald sie erscheinen.

Multi-Asset-Unterstützung – effektiv bei: Metalle : Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD), Platin, Palladium Kryptowährungen : Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin, Ripple Indizes : S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei, CAC 40 Forex-Paare : Majors, Minors und Exoten Rohstoffe : Öl (WTI/Brent), Erdgas, Kupfer

Funktioniert in allen Marktbedingungen – sowohl im Trend als auch in Seitwärtsphasen.

Optimal für volatile Assets – besonders leistungsfähig während der London- und New-York-Sessions.

Scalper-freundlich – optimiert für M5, aber auch für höhere Zeitrahmen geeignet.

Integriertes Risikomanagement – Trailing Stop unterstützt diszipliniertes Trading.

Einstellungsdatei auf Anfrage – kontaktiere den Verkäufer für optimierte Parameter.

Vorteile für Trader

Handle mit Vertrauen dank klarer visueller Signale.

Verwalte Trades effizient mit der Trailing-Stop-Linie.

Halte Charts übersichtlich durch anpassbare Pfeilpositionen.

Erhöhe die Konsistenz, indem du dich auf den 5-Minuten-Zeitrahmen konzentrierst.

Anwendbar auf Metalle, Kryptos, Indizes, Forex und Rohstoffe.

Anwendung

Indikator auf ein beliebiges Chart anwenden. Zeitrahmen auf M5 (5 Minuten) einstellen für beste Ergebnisse. Sensitivität und Pfeilabstand an deine Strategie anpassen. Kaufpfeile zeigen potenzielle Long-Einstiege, Verkaufspfeile Short-Einstiege. Trailing Stop verwenden, um Gewinne zu sichern und Risiken zu begrenzen. Fortgeschrittene Trader: Fordere beim Verkäufer die fertige Einstellungsdatei (set file) an.

FAQ

F1: Zeichnet sich der Indikator neu?

Nein. Sobald ein Signal erscheint, bleibt es bestehen.

F2: Welcher Zeitrahmen ist am besten?

Empfohlen wird der M5 (5 Minuten)-Chart, funktioniert aber auch auf höheren Zeitrahmen.

F3: Funktioniert er für Gold (XAUUSD)?

Ja. Besonders effektiv bei Gold und anderen Metallen, außerdem für Kryptos, Indizes, Forex-Paare und Rohstoffe.

F4: Funktioniert er bei allen Brokern?

Ja. Kompatibel mit ECN-, STP- und Standard-Brokern, solange sie MT5 unterstützen. 👉 Bitte den Verkäufer um die Einstellungsdatei, um optimale Parameter für deinen Broker zu erhalten.

F5: Ist er anfängerfreundlich?

Absolut. Die Pfeile sind leicht verständlich und du kannst eine Einstellungsdatei vom Verkäufer anfordern.

F6: Kann man ihn für Scalping nutzen?

Ja. Optimiert für Scalping auf M5, besonders während Phasen hoher Volatilität.

⚠️ Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein technisches Analysetool, keine Finanzberatung. Er sollte nur als Teil einer vollständigen Handelsstrategie mit Risikomanagement verwendet werden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate. Teste den Indikator immer zuerst auf einem Demokonto, bevor du ihn im Live-Handel einsetzt.