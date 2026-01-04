PATO Matrix Candle Hunter

PATO Matrix (Caçador de Velas) - Analisador de Preços Profissional com 5 Timeframes





Breve descrição: Obtenha uma visão geral do mercado numa única janela! Veja a força da tendência em 5 timeframes diferentes em simultâneo.





Algoritmo especial de Price Action para pares de BTC, Ouro e Forex.





Descrição Detalhada: Os indicadores comuns são lentos. O PATO Matrix Pro utiliza um algoritmo especial de Price Action Thrust que analisa a batalha entre compradores e vendedores dentro dos candlesticks.





Permite visualizar as tendências de curto prazo (Scalp) e médio prazo rapidamente.





Principais Recursos:





5 em 1 (padrão): Sobrepõe os gráficos M5, M10, M20, M30 e H1 numa única janela. Elimina a poluição visual do ecrã.





Algoritmo Inteligente: Calcula as proporções do corpo e da sombra para encontrar o momentum real. Protege contra armadilhas.





Amigável para a Volatilidade: O ajuste automático da escala evita distorções no gráfico mesmo durante movimentos bruscos de preços.





Várias utilizações: Ao alterar a definição do período padrão, pode visualizar a tendência em períodos mais longos. Oferece um espetáculo visual.

Melhores pares de negociação: Este algoritmo é otimizado especificamente para ativos com tendência e volatilidade:





🪙 Criptomoedas: BTCUSD (Bitcoin), etc...

🏆 Commodities: XAUUSD (Ouro), Prata, Petróleo Brent, etc...

💱 Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.





Como usar?





Tendência forte: quando todas as linhas ficam da mesma cor (por exemplo, azul), significa que o mercado está a mover-se fortemente numa direção. Este é o momento mais seguro para entrar numa negociação.





Oportunidades de correção: Quando a linha grossa (H1) aponta para cima e as linhas finas (M5-M10) apontam para baixo, esta é uma oportunidade de "Comprar em baixa".





Como funciona? (Lógica): Este indicador não se baseia apenas no preço de fecho. Analisa a "batalha" dentro de cada vela:





Força do Corpo: Calcula a diferença entre a abertura e o fecho (determina a direção).





Batalhas de Pavio: (Fecho - Mínima) representa a força dos compradores, (Máxima - Fecho) representa a força dos vendedores.





Estrutura da Matriz: Realiza este cálculo simultaneamente de M5 a H1 (ou 5 períodos selecionados), e não apenas num único período, e sobrepõe todos os resultados numa única janela.





Sugestão: Adicione um aviso à descrição: "Aguarde o fecho da vela no período relevante para que o sinal seja confirmado." Isto não é um bug, é a natureza dos MTFs (Multi-Time Frames).





Obtenha já um dos osciladores de Price Action mais avançados em MQL5.