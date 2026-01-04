PATO Matrix Candle Hunter
- Indicadores
- Ali Gokalp
- Versão: 6.1
- Ativações: 5
PATO Matrix (Caçador de Velas) - Analisador de Preços Profissional com 5 Timeframes
Breve descrição: Obtenha uma visão geral do mercado numa única janela! Veja a força da tendência em 5 timeframes diferentes em simultâneo.
Algoritmo especial de Price Action para pares de BTC, Ouro e Forex.
Descrição Detalhada: Os indicadores comuns são lentos. O PATO Matrix Pro utiliza um algoritmo especial de Price Action Thrust que analisa a batalha entre compradores e vendedores dentro dos candlesticks.
Permite visualizar as tendências de curto prazo (Scalp) e médio prazo rapidamente.
Principais Recursos:
5 em 1 (padrão): Sobrepõe os gráficos M5, M10, M20, M30 e H1 numa única janela. Elimina a poluição visual do ecrã.
Algoritmo Inteligente: Calcula as proporções do corpo e da sombra para encontrar o momentum real. Protege contra armadilhas.
Amigável para a Volatilidade: O ajuste automático da escala evita distorções no gráfico mesmo durante movimentos bruscos de preços.
Várias utilizações: Ao alterar a definição do período padrão, pode visualizar a tendência em períodos mais longos. Oferece um espetáculo visual.
Melhores pares de negociação: Este algoritmo é otimizado especificamente para ativos com tendência e volatilidade:
🪙 Criptomoedas: BTCUSD (Bitcoin), etc...
🏆 Commodities: XAUUSD (Ouro), Prata, Petróleo Brent, etc...
💱 Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.
Como usar?
Tendência forte: quando todas as linhas ficam da mesma cor (por exemplo, azul), significa que o mercado está a mover-se fortemente numa direção. Este é o momento mais seguro para entrar numa negociação.
Oportunidades de correção: Quando a linha grossa (H1) aponta para cima e as linhas finas (M5-M10) apontam para baixo, esta é uma oportunidade de "Comprar em baixa".
Como funciona? (Lógica): Este indicador não se baseia apenas no preço de fecho. Analisa a "batalha" dentro de cada vela:
Força do Corpo: Calcula a diferença entre a abertura e o fecho (determina a direção).
Batalhas de Pavio: (Fecho - Mínima) representa a força dos compradores, (Máxima - Fecho) representa a força dos vendedores.
Estrutura da Matriz: Realiza este cálculo simultaneamente de M5 a H1 (ou 5 períodos selecionados), e não apenas num único período, e sobrepõe todos os resultados numa única janela.
Sugestão: Adicione um aviso à descrição: "Aguarde o fecho da vela no período relevante para que o sinal seja confirmado." Isto não é um bug, é a natureza dos MTFs (Multi-Time Frames).
Obtenha já um dos osciladores de Price Action mais avançados em MQL5.