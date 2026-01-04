Macd Ribbon PRO
- Indikatoren
- Ali Gokalp
- Version: 18.4
- Aktivierungen: 5
MACD Ribbon Dynamic PRO: Volatilität in Trend verwandeln
Kurzbeschreibung:
„Verlassen Sie sich nicht auf eine einzelne Linie. Sehen Sie die Markttiefe. Ein Trendfolger der neuen Generation, optimiert für Bitcoin, Gold und Forex, frei von Spread-Fehlern.“
Produktdetails:
🚀 Warum MACD Ribbon Dynamic?
Standardindikatoren erzeugen Fehlsignale bei hochvolatilen Assets wie Bitcoin oder Gold. MACD Ribbon Dynamic nutzt einen mehrschichtigen Algorithmus, um Marktrauschen herauszufiltern.
🔥 Hauptmerkmale:
Mehrschichtige Analyse: Erkennen Sie die wahre Stärke des Trends mit über 50 dynamischen Analyselinien anstelle eines einzelnen Signals.
Kryptofreundlich (High Value Fix): Ein spezieller Algorithmus, der selbst bei Assets wie BTCUSD auf dem 100.000-Dollar-Niveau fehlerfrei arbeitet.
Spread-freie Technologie: Saubere Berechnung basierend auf dem Schlusskurs, unbeeinflusst von Spread-Ausweitungen.
Die Kraft des Trends: Steigen Sie in den Trend ein, wenn sich die Bänder weiten, und realisieren Sie Gewinne, wenn sie sich verengen.
📊 Mit welchen Währungspaaren funktioniert es am besten? Speziell getestet für Assets mit hoher Volatilität und Trendstruktur:
Kryptowährungen: BTCUSD (Hervorragende Kompatibilität)
Rohstoffe: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), Brent-Öl
Devisen: GBPUSD, EURUSD, USDJPY
🔔 Intelligentes Benachrichtigungssystem: Erhalten Sie sofortige mobile Benachrichtigungen und akustische Signale, sobald sich die Kursrichtung ändert. Sie müssen nicht mehr vor dem Bildschirm warten.