PATO Matrix Candle Hunter
- Indicatori
- Ali Gokalp
- Versione: 6.1
- Attivazioni: 5
PATO Matrix (Candle Hunter) - Analizzatore di prezzo professionale con 5 timeframe
Breve descrizione: Ottieni un'istantanea del mercato in un'unica finestra! Visualizza la forza del trend in 5 diversi timeframe contemporaneamente.
Algoritmo speciale di Price Action per coppie BTC, Oro e Forex.
Descrizione dettagliata: Gli indicatori tradizionali sono lenti. PATO Matrix Pro utilizza uno speciale algoritmo di Price Action Thrust che analizza la battaglia "Toro e Orso" all'interno delle candele.
Consente di visualizzare a colpo d'occhio sia i trend a breve termine (Scalp) che quelli a medio termine.
Caratteristiche principali:
5 in 1 (predefinito): Sovrappone i grafici M5, M10, M20, M30 e H1 in un'unica finestra. Elimina l'ingombro dello schermo.
Algoritmo intelligente: Calcola i rapporti tra corpo e ombra per individuare il vero momentum. Protegge dalle trappole.
Amichevole alla volatilità: Il ridimensionamento automatico previene la distorsione del grafico anche durante movimenti di prezzo improvvisi.
Usi multipli: modificando l'impostazione predefinita del periodo, è possibile osservare il trend su periodi più lunghi. Offre un'esperienza visiva straordinaria.
Migliori coppie di trading: questo algoritmo è specificamente ottimizzato per asset volatili e in trend:
🪙 Criptovalute: BTCUSD (Bitcoin), ecc...
🏆 Materie prime: XAUUSD (Oro), Argento, Petrolio Brent, ecc...
💱 Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ecc...
Come si usa?
Trend forte: quando tutte le linee diventano dello stesso colore (ad esempio, blu), significa che il mercato sta fluendo fortemente in una direzione. Questo è il momento più sicuro per aprire un'operazione.
Opportunità di correzione: quando la linea spessa (H1) punta verso l'alto e le linee sottili (M5-M10) puntano verso il basso, si tratta di un'opportunità di "acquisto al ribasso".
Come funziona? (Logica): questo indicatore non si limita a considerare il prezzo di chiusura. Analizza la "battaglia" all'interno di ogni candela:
Forza del corpo: calcola la differenza tra apertura e chiusura (determina la direzione).
Battaglie delle stoppie: (Chiusura - Minimo) rappresenta la forza dei rialzisti, (Massimo - Chiusura) rappresenta la forza degli ribassisti.
Struttura a matrice: esegue questo calcolo simultaneamente da M5 a H1 (o 5 periodi selezionati), non solo in un singolo timeframe, e li sovrappone tutti in un'unica finestra.
Suggerimento: dovresti aggiungere un avviso alla descrizione: "Attendi la chiusura della candela nel timeframe pertinente affinché il segnale venga confermato". Questo non è un bug, è la natura degli MTF.
Ottieni subito uno degli oscillatori Price Action più avanzati in MQL5.