TriParity PRO LiveGAP Arbitrage Dashboard

TriParity PRO LiveGAP ist ein institutionelles Echtzeit-Dreiecksparitäts-/Arbitrage-Gap-Dashboard für MetaTrader 5.

Es zeigt live Bid/Ask für Dreiecke (AB × BC = AC), das synthetische Kreuz (SYN Bid/Ask), die Lücke in Pips, BAND IN/OUT und eine eingebaute Datenqualitätsbewertung (OK/WRN/BAD) - so können Sie echte Marktverschiebungen von Feed/Symbol/Tick-Problemenunterscheiden .

Es wurde entwickelt, um seltene "dreieckige Arbitrage-ähnliche" Momente auf dem Bildschirm sichtbar und überprüfbarzu machen - typischerweise beobachtbar, aber unter Handelsbedingungen praktisch nicht ausführbar.

Vollständige Beschreibung

Was dies ist

TriParity PRO LiveGAP ist ein professionelles Überwachungs- und Validierungstool - kein Signalgenerator, kein EA.
Sein Zweck ist einfach und streng: messen und visualisieren Parität Realität vs. Parität Theorie in Echtzeit mit live Bid/Ask.

Dreieckige Parität: AB × BC = AC
Beispiel: EURUSD × USDJPY = EURJPY

Dies ist eine Premium-Software, denn sie wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Verifizierung und Überprüfbarkeit legen:

  • Spread-bewusstes "No-Arbitrage-Band" (synthetisches Bid/Ask-Band, kein naiver Mittelkursvergleich)

  • Tick-Age-Sichtbarkeit (Sekunden) zur sofortigen Erkennung veralteter Kurse

  • Qualitätseinstufung zur Reduzierung von Fehlschlüssen bei schnellen Märkten

  • Broker-kompatible Symbolverarbeitung (automatische Auflösung + automatische Umkehrung + manuelle Aliase)

Wenn Sie sich ernsthaft mit dem Verhalten von Triaden, der Integrität von Feeds und der Mikrostruktur des Marktes beschäftigen, ist LiveGAP ein speziell entwickeltes Instrument und kein allgemeiner Indikator.

Was Sie damit tun können (und was nicht)

Wenn das Live-Cross (AC) BAND OUT geht, während die Qualität in Ordnung bleibt, zeigt der Bildschirm eine Verschiebung an, die mit einem dreieckigen Arbitrage-ähnlichen Fenster übereinstimmt (der Preis liegt vorübergehend außerhalb eines in der Spanne eingeschlossenen Bandes). Die Ausführung im Einzelhandel ist normalerweise nicht schnell genug, um solche Fenster zuverlässig zu erfassen, aber mit LiveGAP können Sie diese Ereignisse beobachten, validieren und dokumentieren, ohne sie im Nachhinein zu beurteilen.

Was Sie auf dem Dashboard sehen

Jede Zeile ist eine Triade und zeigt an:

  • TRIAD: AB / BC / AC Instrumente

  • AB / BC / AC Bid/Ask (spr) Alter: Live Bid/Ask, Spread in Pips, Tick Alter (Sekunden)

  • SYN Bid/Ask: Theoretisches Kreuz, abgeleitet aus AB und BC (Bandbreite inklusive Spread)

  • GAP(p): Differenz zwischen Live-AC-Mitte und synthetischer Mitte (Pips) mit Wärmeintensität

  • BAND: IN (innerhalb des Bandes) / OUT (außerhalb des Bandes; hervorgehoben)

  • Qualität:

    • OK / WRN / BAD basierend auf der Frische der Ticks und der Ausrichtung der Barzeit über die 3 Symbole

    • WRN hilft Ihnen, "falsche Arbitrage" zu vermeiden, die durch veraltete Ticks oder falsch ausgerichtete Daten verursacht wird

Eine kompakte Legende wird auf dem Panel angezeigt, so dass die Bedeutung der Felder immer sichtbar ist.

Broker-ready (Auto Symbol Resolve + AutoInvert)

Echte Broker verwenden Präfixe/Suffixe und alternative Namen (z. B. EURUSDm , mEURUSD , GOLD ). LiveGAP unterstützt diese Realität:

  • Auto Symbol Resolve: findet die tatsächlichen Symbole Ihres Brokers für Vorlagen wie EURUSD

  • AutoInvert: wenn nur das umgekehrte Symbol existiert, wird Bid/Ask korrekt invertiert

Manuelle Aliase (Eingabe)

Falls erforderlich, ordnen Sie Vorlagen den Brokersymbolen zu:

Beispiel:
XAUUSD=GOLD; XAGUSD=SILVER
(Verwenden Sie Semikolons ;, um mehrere Aliase zu trennen.)

Enthaltene Dreiklänge (21 Sätze)

LiveGAP überwacht 21 vordefinierte Triaden (FX + XAU-verwandte Triaden) und versucht automatisch, Maklersymbole aufzulösen.

  1. EURUSD / GBPUSD / EURGBP

  2. EURUSD / USDCHF / EURCHF

  3. AUDUSD / NZDUSD / AUDNZD

  4. EURUSD / USDJPY / EURJPY

  5. AUDCAD / USDCAD / AUDUSD

  6. USDJPY / CHFJPY / USDCHF

  7. GBPUSD / USDJPY / GBPJPY

  8. EURUSD / USDCAD / EURCAD

  9. AUDUSD / USDJPY / AUDJPY

  10. NZDUSD / USDJPY / NZDJPY

  11. EURCHF / CHFJPY / EURJPY

  12. GBPUSD / USDCHF / GBPCHF

  13. AUDCAD / CADJPY / AUDJPY

  14. GBPUSD / AUDUSD / GBPAUD

  15. EURBP / EURJPY / GBPJPY

  16. GBPAUD / AUDJPY / GBPJPY

  17. XAUUSD / USDJPY / XAUJPY

  18. XAUUSD / AUDUSD / XAUAUD

  19. XAUUSD / EURUSD / XAUEUR

  20. XAUUSD / GBPUSD / XAUGBP

  21. XAUUSD / USDCHF / XAUCHF

Wichtig: Wenn Ihr Broker ein Symbol nicht anbietet (z. B. XAUJPY ), kann diese Zeile BAD anzeigen. Dies ist zu erwarten.

Weltzeituhr (optional)

Optionale kompakte Weltzeituhr:

  • Tokio (GMT+9) / London (GMT) / New York (GMT-5)
    (Sommerzeit wird absichtlich nicht angewendet; feste Offsets)

Schnellstart

  1. Öffnen Sie einen beliebigen Chart in MT5 (beliebiger Zeitrahmen).

  2. Schließen Sie TriParity PRO LiveGAP an.

  3. Stellen Sie sicher, dass die Symbole in Market Watch verfügbar sind.

  4. Setzen Sie ggf. manuelle Aliase (z.B. XAUUSD=GOLD ).

Wichtige Hinweise (vor dem Kauf lesen)

  • Nur Überwachungs-/Diagnose-Dashboard. Keine Signale. Kein Handel.

  • Keine Gewinnansprüche: Paritätsabweichungen können Spreads, Liquidität, Timing und Feed-Unterschiede widerspiegeln.

  • Kein Ausführungsanspruch: BAND OUT-Ereignisse können extrem kurzlebig sein und sind unter Umständen unter Handelsbedingungen nicht handelbar (Latenz, Spread-Ausweitung, Slippage).

  • Die Ausgabe hängt von der Tickqualität des Brokers, der Verfügbarkeit der Symbole und den Handelsbedingungen ab.

TriParity PRO Reihe

TriParity PRO LiveGAP ist Teil der TriParity PRO Serie (Scanner / Catcher sind separat unter dem gleichen Namensschema erhältlich).

(Demnächst erhältlich.)
