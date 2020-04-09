Trade Risk Manager Pro

Trade Risk Manager Pro (Trade Control Assistant Pro) - Manual del usuario

1. Descripción general del producto y características principales

Trade Risk Manager Pro es un panel de gestión de riesgos de nivel institucional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Su filosofía central es desacoplar la "Ejecución de Operaciones" del "Control de Riesgos". Al imponer restricciones estrictas, ayuda a los operadores a superar debilidades psicológicas (como mantener operaciones perdedoras, apalancarse en exceso o realizar operaciones de venganza) a la vez que proporciona una experiencia de usuario moderna y fluida.

A. Toma de Riesgos Global (Control Global)

  • Gestión universal: Tanto si coloca órdenes manualmente a través del móvil, como si utiliza el panel MT5 One-Click Trading o ejecuta otros EAs, RiskManagerPro puede gestionar todas las órdenes para el símbolo actual.

  • Ejecución: Una vez activado, el EA escanea continuamente las posiciones abiertas. Cualquier orden sin Stop Loss (SL) o con parámetros que violen sus reglas será inmediatamente corregida.

B. Riesgo de operación individual inteligente

  • Hard SL/TP (Servidor): Inmediatamente después de detectar una orden, el EA calcula y modifica el SL y TP de la orden en el servidor del broker. Su riesgo se limita incluso si su Internet se desconecta o MT5 se bloquea.

  • Modos de cálculo duales ($ / %):

    • Modo Absoluto ($): Arriesga una cantidad fija por operación (por ejemplo, pérdida máxima $50).

    • Modo Porcentual (%): Arriesga un porcentaje del capital de la cuenta (por ejemplo, pérdida máxima del 2% del capital).

  • Trailing Stop Avanzado: Presenta una lógica profesional de dos pasos: Umbral de activación + Distancia de arrastre, lo que permite obtener beneficios mientras se aseguran las ganancias.

C. Disyuntor de cuenta (mecanismo de bloqueo)

  • Límites Periódicos: Define la pérdida máxima permitida para el Día o la Semana.

  • Bloqueo: Si se sobrepasa el límite de pérdidas, el EA entra en "Modo Bloqueo":

    1. Cierra inmediatamente todas las posiciones abiertas.

    2. Elimina todas las órdenes pendientes.

    3. Bloquea nuevas operaciones: Cualquier nueva orden abierta durante el periodo de bloqueo se cerrará instantáneamente (reacción en milisegundos).

D. Gestión de Cartera

  • Protección de Renta Variable: Establezca un límite de "Pérdida Total Flotante" (por ejemplo, -$200) para aplanar la cuenta si la exposición sube demasiado.

  • Toma de beneficios: Establezca un objetivo de "Beneficio Total Flotante" (por ejemplo, +$500) para asegurar las ganancias totales de la cartera.

  • Límite de tiempo: Defina un tiempo máximo de retención (por ejemplo, 60 minutos). Las órdenes que se mantengan durante más tiempo se cerrarán automáticamente para evitar que los "scalps se conviertan en inversiones".

  • Límitede exposición: Limite el total máximo de lotes de compra o venta para evitar un apalancamiento excesivo en una dirección.

E. Interfaz de usuario e interacción modernas

  • Hot-Apply: Modificar un parámetro en el panel y pulsar Enter recalcula y actualiza inmediatamente SL/TP para todas las órdenes existentes.

  • Cambio instantáneo de unidades: Alterne entre los modos Valor ($) y Porcentaje (%) con un solo clic. Las órdenes existentes se actualizan inmediatamente para reflejar la nueva lógica.

  • Bilingüe: Soporte nativo para inglés y chino.

2. Mecanismo de funcionamiento

Comprender la lógica interna le garantiza un uso eficaz de la herramienta.

1. Motor de Escaneo y Toma de Control

El EA opera utilizando un híbrido de OnTick (actualizaciones de precios) y OnTimer (intervalos de 1 segundo).

  • Control Global = True: El EA itera a través de todas las órdenes vivas para el símbolo del gráfico.

  • Lógica de corrección: Si se encuentra una nueva orden (por ejemplo, colocada por teléfono) con SL = 0 , el EA calcula el precio correcto basado en su parámetro SL Único (Cantidad o %) y envía una solicitud OrderModify al servidor instantáneamente.

2. "Lógica "Hot-Apply

A diferencia de los EAs tradicionales que sólo aplican la configuración a las nuevas órdenes, el RiskManagerPro es dinámico.

  • Acción: Usted cambia Single SL de $50 a $20 y presiona Enter.

  • Reacción: El EA activa ApplyRiskToExistingPositions() . Recalcula el precio del SL para cada operación abierta basándose en el nuevo riesgo de 20$ y los actualiza en el servidor inmediatamente.

3. Algoritmo Trailing Stop

La lógica trailing es precisa y estrictamente no retroactiva (mecanismo de trinquete).

  • Disparador (Trailing Start): La función permanece inactiva hasta que el beneficio flotante de la orden supera este valor.

  • Distancia (Trailing Dist): Una vez disparado, el SL se desplaza al Precio Actual menos la Distancia .

    • Órdenes de compra: El SL sólo se mueve hacia arriba.

    • Órdenes deventa: El SL sólo se mueve a la baja.

4. Estado del Disyuntor

El EA calcula P/L Realizado (Hoy) + P/L Flotante .

  • Si la Pérdida Total > Pérdida Máxima del Día : RiskLockdown se convierte en verdadero .

  • Efecto: El tablero se convierte en un "Gatekeeper", cerrando activamente cualquier cosa que intente abrirse hasta que el tiempo del servidor se restablezca (nuevo día) o el usuario aumente manualmente el límite.

3. Guía de parámetros

A continuación se explican todos los parámetros disponibles en la pestaña de entradas o en el panel.

=== Parámetros Básicos ===

Parámetro Descripción Recomendación
Idioma Cambia el idioma de la interfaz (chino / inglés). Preferencia del usuario
Unidad de riesgo Modo de cálculo por defecto. Absoluto ($) o Porcentaje (%). Absoluto (para principiantes)
Control Global

Verdadero: Gestiona TODAS las órdenes de este símbolo.


Falso: Gestiona sólo las órdenes que coincidan con el Número Mágico.

 Verdadero (Muy recomendado)
Número Mágico ID para identificar las órdenes abiertas por este EA. Cualquier número entero
Color Bg / Tamaño Fuente Personaliza la apariencia del panel. Por defecto

=== 1. Riesgo de operación individual ===

Controla la lógica para órdenes individuales. La entrada 1 en modo % significa 1% del Capital.

Parámetro Descripción
SL Individual Stop Loss. Establecer en 0 para desactivar. Si se establece en 50 ($), el EA calcula el precio donde la pérdida es de $ 50 y establece SL duro.
TP Simple Toma de Ganancias. Establecer en 0 para desactivar. Funciona igual que SL.
Trailing Start Umbral de activación. El arrastre comienza sólo cuando el beneficio flotante > este valor.
Distancia de Seguimiento Distancia de seguimiento. La distancia que el SL mantiene detrás del precio actual una vez activado.

Ejemplo: Inicio = 100, Dist = 30.

Cuando el beneficio alcanza 100$, el SL se mueve para bloquear 70$ de beneficio (100 - 30). Si el precio se mueve +$10, el SL se mueve +$10.

=== 2. Riesgo total de la posición ===

Controla el riesgo total de todas las posiciones abiertas para el símbolo actual.

Parámetro Descripción
Pérdida Flotante Total Pérdida flotante máxima. Si la pérdida flotante total cae por debajo de este valor (por ejemplo, -$200), se activa Cerrar Todo.
Ganancia Flotante Total Ganancia Objetivo. Si la ganancia flotante total alcanza este valor (por ejemplo, +$500), se activa Cerrar Todo.
Lotes máximos en una dirección Límite de Exposición Neta. Limita el volumen total de compra o el volumen total de venta. Evita añadir demasiadas posiciones en una dirección.

=== 3. Límites Periódicos (Disyuntor) ===

La última red de seguridad para su cuenta.

Parámetro Descripción
Pérdida Máxima Diaria Stop Loss Diario. Suma de (Pérdida Realizada de Hoy + Pérdida Flotante Actual). Si se supera, se activa el bloqueo.
Pérdida Máxima Semanal Stop Loss Semanal. Misma lógica, calculada desde el inicio de la semana.
Max Hold Mins Límite de tiempo. Duración máxima (en minutos) que una operación puede permanecer abierta. El exceso de tiempo desencadena el cierre.

4. Flujo de trabajo de la operación

  1. Instalación: Arrastre el EA al gráfico. Asegúrese de que "Algo Trading" está activado en MT5.

  2. Selección de Modo:

    • Fíjese en el botón de la parte superior del panel: "Modo: Valor $" o " Modo: Porcentaje %".

    • Haga clic para alternar. La lógica de todas las operaciones existentes se actualizará inmediatamente.

  3. Ajuste de parámetros:

    • Haga clic en cualquier casilla de entrada del panel (por ejemplo, cambiar StopLoss de 0 a 50).

    • CRÍTICO: Pulse ENTER para confirmar.

    • El EA procesará inmediatamente el nuevo valor y actualizará las órdenes.

  4. Operar:

    • Coloque las operaciones utilizando su método preferido (One-click, Móvil, etc.).

    • Observe cómo el EA aplica el SL/TP automáticamente en milisegundos.

  5. Controles de Emergencia:

    • Cerrar Todo (Botón Rojo): Cierra inmediatamente todas las posiciones y borra las órdenes pendientes.

    • Cerrar Ganancias (Botón Verde): Cierra inmediatamente sólo las posiciones rentables.

5. FAQ

  • P: ¿Por qué mi SL vuelve a cambiar después de moverlo manualmente en el gráfico?

    • R: Usted tiene activado el Control Global y un valor en SL Único . El EA está aplicando su regla. Para manejar el SL manualmente, establezca SL Único en 0 en el panel.

  • P: ¿Por qué no puedo abrir una nueva operación? Se cierra al instante.

    • R: Es probable que haya alcanzado su límite de Pérdida Máxima Diaria, Pérdida Máxima Semanal o Lotes Máximos de Una Vía. Compruebe la "P/L diaria" o la "P/L semanal" en el monitor; si está en rojo y supera su límite, el EA está en modo de bloqueo.

  • P: ¿Qué significa "Trailing Start"?

    • R: Es la ganancia mínima requerida para iniciar el trailing stop. Si lo establece en $50, el trailing stop no se activará hasta que la operación tenga al menos $50 de ganancia.


