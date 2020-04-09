Trade Risk Manager Pro
- Utilidades
- Jingfeng Luo
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Trade Risk Manager Pro (Trade Control Assistant Pro) - Manual del usuario
1. Descripción general del producto y características principales
Trade Risk Manager Pro es un panel de gestión de riesgos de nivel institucional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Su filosofía central es desacoplar la "Ejecución de Operaciones" del "Control de Riesgos". Al imponer restricciones estrictas, ayuda a los operadores a superar debilidades psicológicas (como mantener operaciones perdedoras, apalancarse en exceso o realizar operaciones de venganza) a la vez que proporciona una experiencia de usuario moderna y fluida.
A. Toma de Riesgos Global (Control Global)
-
Gestión universal: Tanto si coloca órdenes manualmente a través del móvil, como si utiliza el panel MT5 One-Click Trading o ejecuta otros EAs, RiskManagerPro puede gestionar todas las órdenes para el símbolo actual.
-
Ejecución: Una vez activado, el EA escanea continuamente las posiciones abiertas. Cualquier orden sin Stop Loss (SL) o con parámetros que violen sus reglas será inmediatamente corregida.
B. Riesgo de operación individual inteligente
-
Hard SL/TP (Servidor): Inmediatamente después de detectar una orden, el EA calcula y modifica el SL y TP de la orden en el servidor del broker. Su riesgo se limita incluso si su Internet se desconecta o MT5 se bloquea.
-
Modos de cálculo duales ($ / %):
-
Modo Absoluto ($): Arriesga una cantidad fija por operación (por ejemplo, pérdida máxima $50).
-
Modo Porcentual (%): Arriesga un porcentaje del capital de la cuenta (por ejemplo, pérdida máxima del 2% del capital).
-
-
Trailing Stop Avanzado: Presenta una lógica profesional de dos pasos: Umbral de activación + Distancia de arrastre, lo que permite obtener beneficios mientras se aseguran las ganancias.
C. Disyuntor de cuenta (mecanismo de bloqueo)
-
Límites Periódicos: Define la pérdida máxima permitida para el Día o la Semana.
-
Bloqueo: Si se sobrepasa el límite de pérdidas, el EA entra en "Modo Bloqueo":
-
Cierra inmediatamente todas las posiciones abiertas.
-
Elimina todas las órdenes pendientes.
-
Bloquea nuevas operaciones: Cualquier nueva orden abierta durante el periodo de bloqueo se cerrará instantáneamente (reacción en milisegundos).
-
D. Gestión de Cartera
-
Protección de Renta Variable: Establezca un límite de "Pérdida Total Flotante" (por ejemplo, -$200) para aplanar la cuenta si la exposición sube demasiado.
-
Toma de beneficios: Establezca un objetivo de "Beneficio Total Flotante" (por ejemplo, +$500) para asegurar las ganancias totales de la cartera.
-
Límite de tiempo: Defina un tiempo máximo de retención (por ejemplo, 60 minutos). Las órdenes que se mantengan durante más tiempo se cerrarán automáticamente para evitar que los "scalps se conviertan en inversiones".
-
Límitede exposición: Limite el total máximo de lotes de compra o venta para evitar un apalancamiento excesivo en una dirección.
E. Interfaz de usuario e interacción modernas
-
Hot-Apply: Modificar un parámetro en el panel y pulsar Enter recalcula y actualiza inmediatamente SL/TP para todas las órdenes existentes.
-
Cambio instantáneo de unidades: Alterne entre los modos Valor ($) y Porcentaje (%) con un solo clic. Las órdenes existentes se actualizan inmediatamente para reflejar la nueva lógica.
-
Bilingüe: Soporte nativo para inglés y chino.
2. Mecanismo de funcionamiento
Comprender la lógica interna le garantiza un uso eficaz de la herramienta.
1. Motor de Escaneo y Toma de Control
El EA opera utilizando un híbrido de OnTick (actualizaciones de precios) y OnTimer (intervalos de 1 segundo).
-
Control Global = True: El EA itera a través de todas las órdenes vivas para el símbolo del gráfico.
-
Lógica de corrección: Si se encuentra una nueva orden (por ejemplo, colocada por teléfono) con SL = 0 , el EA calcula el precio correcto basado en su parámetro SL Único (Cantidad o %) y envía una solicitud OrderModify al servidor instantáneamente.
2. "Lógica "Hot-Apply
A diferencia de los EAs tradicionales que sólo aplican la configuración a las nuevas órdenes, el RiskManagerPro es dinámico.
-
Acción: Usted cambia Single SL de $50 a $20 y presiona Enter.
-
Reacción: El EA activa ApplyRiskToExistingPositions() . Recalcula el precio del SL para cada operación abierta basándose en el nuevo riesgo de 20$ y los actualiza en el servidor inmediatamente.
3. Algoritmo Trailing Stop
La lógica trailing es precisa y estrictamente no retroactiva (mecanismo de trinquete).
-
Disparador (Trailing Start): La función permanece inactiva hasta que el beneficio flotante de la orden supera este valor.
-
Distancia (Trailing Dist): Una vez disparado, el SL se desplaza al Precio Actual menos la Distancia .
-
Órdenes de compra: El SL sólo se mueve hacia arriba.
-
Órdenes deventa: El SL sólo se mueve a la baja.
-
4. Estado del Disyuntor
El EA calcula P/L Realizado (Hoy) + P/L Flotante .
-
Si la Pérdida Total > Pérdida Máxima del Día : RiskLockdown se convierte en verdadero .
-
Efecto: El tablero se convierte en un "Gatekeeper", cerrando activamente cualquier cosa que intente abrirse hasta que el tiempo del servidor se restablezca (nuevo día) o el usuario aumente manualmente el límite.
3. Guía de parámetros
A continuación se explican todos los parámetros disponibles en la pestaña de entradas o en el panel.
=== Parámetros Básicos ===
|Parámetro
|Descripción
|Recomendación
|Idioma
|Cambia el idioma de la interfaz (chino / inglés).
|Preferencia del usuario
|Unidad de riesgo
|Modo de cálculo por defecto. Absoluto ($) o Porcentaje (%).
|Absoluto (para principiantes)
|Control Global
|
Verdadero: Gestiona TODAS las órdenes de este símbolo.
Falso: Gestiona sólo las órdenes que coincidan con el Número Mágico.
|Verdadero (Muy recomendado)
|Número Mágico
|ID para identificar las órdenes abiertas por este EA.
|Cualquier número entero
|Color Bg / Tamaño Fuente
|Personaliza la apariencia del panel.
|Por defecto
=== 1. Riesgo de operación individual ===
Controla la lógica para órdenes individuales. La entrada 1 en modo % significa 1% del Capital.
|Parámetro
|Descripción
|SL Individual
|Stop Loss. Establecer en 0 para desactivar. Si se establece en 50 ($), el EA calcula el precio donde la pérdida es de $ 50 y establece SL duro.
|TP Simple
|Toma de Ganancias. Establecer en 0 para desactivar. Funciona igual que SL.
|Trailing Start
|Umbral de activación. El arrastre comienza sólo cuando el beneficio flotante > este valor.
|Distancia de Seguimiento
|Distancia de seguimiento. La distancia que el SL mantiene detrás del precio actual una vez activado.
Ejemplo: Inicio = 100, Dist = 30.
Cuando el beneficio alcanza 100$, el SL se mueve para bloquear 70$ de beneficio (100 - 30). Si el precio se mueve +$10, el SL se mueve +$10.
=== 2. Riesgo total de la posición ===
Controla el riesgo total de todas las posiciones abiertas para el símbolo actual.
|Parámetro
|Descripción
|Pérdida Flotante Total
|Pérdida flotante máxima. Si la pérdida flotante total cae por debajo de este valor (por ejemplo, -$200), se activa Cerrar Todo.
|Ganancia Flotante Total
|Ganancia Objetivo. Si la ganancia flotante total alcanza este valor (por ejemplo, +$500), se activa Cerrar Todo.
|Lotes máximos en una dirección
|Límite de Exposición Neta. Limita el volumen total de compra o el volumen total de venta. Evita añadir demasiadas posiciones en una dirección.
=== 3. Límites Periódicos (Disyuntor) ===
La última red de seguridad para su cuenta.
|Parámetro
|Descripción
|Pérdida Máxima Diaria
|Stop Loss Diario. Suma de (Pérdida Realizada de Hoy + Pérdida Flotante Actual). Si se supera, se activa el bloqueo.
|Pérdida Máxima Semanal
|Stop Loss Semanal. Misma lógica, calculada desde el inicio de la semana.
|Max Hold Mins
|Límite de tiempo. Duración máxima (en minutos) que una operación puede permanecer abierta. El exceso de tiempo desencadena el cierre.
4. Flujo de trabajo de la operación
-
Instalación: Arrastre el EA al gráfico. Asegúrese de que "Algo Trading" está activado en MT5.
-
Selección de Modo:
-
Fíjese en el botón de la parte superior del panel: "Modo: Valor $" o " Modo: Porcentaje %".
-
Haga clic para alternar. La lógica de todas las operaciones existentes se actualizará inmediatamente.
-
-
Ajuste de parámetros:
-
Haga clic en cualquier casilla de entrada del panel (por ejemplo, cambiar StopLoss de 0 a 50).
-
CRÍTICO: Pulse ENTER para confirmar.
-
El EA procesará inmediatamente el nuevo valor y actualizará las órdenes.
-
-
Operar:
-
Coloque las operaciones utilizando su método preferido (One-click, Móvil, etc.).
-
Observe cómo el EA aplica el SL/TP automáticamente en milisegundos.
-
-
Controles de Emergencia:
-
Cerrar Todo (Botón Rojo): Cierra inmediatamente todas las posiciones y borra las órdenes pendientes.
-
Cerrar Ganancias (Botón Verde): Cierra inmediatamente sólo las posiciones rentables.
-
5. FAQ
-
P: ¿Por qué mi SL vuelve a cambiar después de moverlo manualmente en el gráfico?
-
R: Usted tiene activado el Control Global y un valor en SL Único . El EA está aplicando su regla. Para manejar el SL manualmente, establezca SL Único en 0 en el panel.
-
-
P: ¿Por qué no puedo abrir una nueva operación? Se cierra al instante.
-
R: Es probable que haya alcanzado su límite de Pérdida Máxima Diaria, Pérdida Máxima Semanal o Lotes Máximos de Una Vía. Compruebe la "P/L diaria" o la "P/L semanal" en el monitor; si está en rojo y supera su límite, el EA está en modo de bloqueo.
-
-
P: ¿Qué significa "Trailing Start"?
-
R: Es la ganancia mínima requerida para iniciar el trailing stop. Si lo establece en $50, el trailing stop no se activará hasta que la operación tenga al menos $50 de ganancia.
-