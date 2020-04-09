Trade Risk Manager Pro

Trade Risk Manager Pro (交易管控助手专业版) - 用户使用手册

1. 产品概述与核心功能 (Key Features)

Trade Risk Manager Pro 是一款专为 MT5 平台打造的机构级风控面板。它的核心理念是将“交易执行”与“风险控制”分离，通过硬性约束帮助交易者克服人性弱点（如扛单、重仓、频繁交易），并提供现代化的交互体验。

A. 全局风控接管 (Global Takeover)

  • 不分来源：无论您是用手机 MT5 手动下单、使用一键下单面板，还是其他 EA 开的单子，只要是当前图表的交易品种，本工具均可全权接管。

  • 强制执行：一旦接管，所有订单必须符合面板设定的止损止盈规则，不符合的会被立即修正。

B. 智能单笔风控 (Smart Single Trade Risk)

  • 硬止损/止盈 (Hard SL/TP)：下单后，EA 会立即计算并修改订单在服务器端的止损/止盈价格。即使断网或软件崩溃，您的订单依然安全。

  • 双模式切换 ($ / %)

    • 金额模式 ($)：适合固定金额止损（如每单亏损不超过 $50）。

    • 百分比模式 (%)：适合复利增长（如每单亏损不超过账户权益的 2%）。

  • 高级移动止损：采用“启动阈值 + 回撤距离”的双参数设计，精准锁定利润。

C. 账户级熔断保护 (Circuit Breaker)

  • 周期限额：设定单日单周的最大亏损额度。

  • 强制熔断：一旦亏损触及红线，系统立即进入**“锁定模式”**：

    1. 强制平掉当前所有持仓。

    2. 删除所有挂单。

    3. 禁止开仓：在亏损额度恢复前，任何新开的订单都会被“秒平”。

D. 持仓总控与辅助 (Portfolio Management)

  • 总盈亏平仓：设定一个总目标（如浮盈 $200）或总防守线（如浮亏 $100），触及即清仓。

  • 持仓限时：防止短线变长线。设定例如 60 分钟，超时未平仓的订单将被强制平仓。

  • 单向限额：限制多头或空头的最大总手数，防止逆势过度加仓。

E. 现代化 UI 交互

  • 参数热更新：在面板输入框修改数值并回车，所有持仓订单的止损止盈会立即按新参数重新计算和修改。

  • 即时模式切换：点击面板按钮可一键切换“金额/百分比”模式，风控逻辑随之无缝转换。

  • 中英双语：原生支持中英文界面切换。

2. 核心运行机制 (Operating Mechanism)

了解 EA 是如何工作的，能让您更放心地使用它。

1. 扫描与接管机制

EA 运行在 OnTick （价格跳动）和 OnTimer （定时器）双重驱动下。

  • 全局开关开启时：EA 遍历账户下该品种的所有订单。

  • 硬止损修正：如果发现某个订单（比如刚用手机下的单）止损为 0，或者止损价格不符合面板当前的设定（例如您刚把止损从 $50 改为 $20），EA 会立即发送 OrderModify 指令，强行将止损线设置到正确位置。

2. “即时生效”逻辑 (Hot-Apply)

  • 以往的 EA 修改参数后通常只对新订单生效。

  • RiskManagerPro 的逻辑：当您在面板上修改参数（例如将止损从 1% 改为 2%）并按下回车键，或者点击切换单位按钮时，EA 会触发 ApplyRiskToExistingPositions 函数，立刻重新计算并刷新所有在场订单的属性。

3. 移动止损算法 (Trailing Algorithm)

移动止损包含两个阶段，逻辑更加严谨：

  1. 启动 (Activation)：只有当订单的浮动盈利 > 移损启动 值时，功能才激活。

  2. 跟随 (Trailing)：激活后，止损线会跟随价格移动，始终保持 移损回撤 的距离。

    • 多单：止损线 = 现价 - 回撤距离。只会上移，不会下移。

    • 空单：止损线 = 现价 + 回撤距离。只会下移，不会上移。

4. 熔断锁定状态

当 CheckRisk 函数检测到（今日已平仓亏损 + 当前持仓浮亏） > 日亏限额 时，变量 RiskLockdown 变为 true 。此时 EA 处于最高警戒状态，任何产生的新订单都会被视为违规并被立即平仓，直到第二天（服务器时间重置）或您手动放宽限额。

3. 参数详解与设置指南

以下是加载 EA 时或在面板上可调整的参数说明：

=== Basic Settings / 基础设置 ===

参数项 说明 建议设置
Language (语言) 界面语言选择 (Chinese/English)。 根据习惯
Risk Unit (风控模式) 默认计算单位。 Absolute =金额($)， Percent =权益百分比(%)。 推荐新手用金额
Global Control (全局接管) True: 管理该品种所有订单；False: 仅管理 Magic Number 匹配的订单。 True (推荐)
Magic Number EA 自身的订单识别码。若开启全局接管，此参数仅用于统计分类。 任意整数
Bg Color / Font Size 自定义面板背景色和字体大小。 默认即可

=== 1. Single Trade Risk / 单笔风控 ===

此部分控制每一笔独立订单的行为。若选择 % 模式，输入 1 代表 1% 权益。

参数项 说明
Single SL (单笔止损) 核心参数。设为 0 禁用。若设为 50 ($)，下单后 EA 会自动将止损价修改为亏损 $50 的位置。
Single TP (单笔止盈) 设为 0 禁用。同上，自动设置止盈价。
Trailing Start (移损启动) 门槛值。浮盈达到此金额/%后，才开始移动止损。设为 0 禁用。
Trailing Dist (移损回撤) 距离值。移动止损激活后，止损线落后于现价的距离。

设置示例：希望盈利 $100 后开始保本，并留出 $30 的波动空间。

  • 设置 移损启动 = 100

  • 设置 移损回撤 = 30

=== 2. Total Position Risk / 持仓总控 ===

此部分基于当前品种的所有持仓总和进行控制。

参数项 说明
Total Float Loss (累计浮亏) 当所有持仓浮亏总和达到此值（如 -$200）时，执行全平。
Total Float Win (累计浮盈) 当所有持仓浮盈总和达到此值（如 +$500）时，执行全平（止盈离场）。
Max Lots One Way (单向限额) 限制多头或空头的最大持仓总手数。防止单边逆势加仓过重。

=== 3. Period Limits / 周期限额 ===

这是账户的最后一道防线（熔断机制）。

参数项 说明
Day Max Loss (日亏限额) 统计（今日已平仓盈亏 + 当前浮动盈亏）。若亏损超限，触发熔断：清仓并禁止开仓。
Week Max Loss (周亏限额) 逻辑同上，统计范围为本周。
Max Hold Mins (持仓限时) 单位：分钟。若某笔订单持仓时长超过设定值（如 60），将被强制平仓。0 为不限制。

4. 面板操作流程

  1. 加载工具：将 EA 拖入图表，确保“允许算法交易”已勾选。

  2. 选择模式

    • 观察面板顶部的按钮，点击可切换 "Mode: Value $" (金额模式) 或 "Mode: Percent %" (百分比模式)。

  3. 调整参数

    • 在面板的黑色输入框中点击，输入您想要的数值（例如止损 50）。

    • 重要：输入完成后，请务必按下键盘的 Enter (回车) 键。

    • 按下回车后，您会发现所有的持仓订单止损线瞬间被更新。

  4. 日常交易

    • 您可以使用手机或 MT5 自带的一键交易下单。

    • 下单后几毫秒内，您会看到订单自动带上了止损和止盈。

  5. 紧急处理

    • Close All (一键全平)：点击红色按钮，平掉该品种所有单子并删除挂单。

    • Close Win (平盈利单)：点击绿色按钮，只平掉当前赚钱的单子。


