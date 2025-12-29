EurUsd Mittlere Umkehrung Pro

EurUsd Mean Reversion Pro ist ein automatisierter Expert Advisor, der nur Long-Trades ausführt und ausschließlich für das EURUSD-Paar auf dem M15-Zeitrahmen konzipiert ist. Das System eröffnet keine Verkaufspositionen und ist darauf ausgelegt, in Aufwärtsmarktstrukturen zu operieren.

Alle Strategieparameter, Filter und Ausführungseinstellungen wurden speziell für das EURUSD-Verhalten auf dem M15-Zeitrahmen konfiguriert und getestet und sind nicht für die Verwendung auf anderen Symbolen oder Zeitrahmen vorgesehen.

Der Expert Advisor folgt einem strukturierten Mean-Reversion-Ansatz, bei dem gehandelt wird, wenn sich der Preis vorübergehend von seiner normalen Spanne entfernt und beginnt, zum Gleichgewicht zurückzukehren. Bollinger Bänder %b werden verwendet, um zu messen, wie weit sich der Kurs innerhalb der Bänder befindet, während ein langfristiger gleitender Durchschnittsfilter angewendet wird, um die allgemeine Marktrichtung zu bestätigen.

Kaufgeschäfte werden nur dann in Betracht gezogen, wenn der Kurs über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt notiert und der Bollinger %b-Wert bei mehreren aufeinanderfolgenden Kerzen unter einem bestimmten Schwellenwert geblieben ist. Diese Logik dient dazu, kurzfristige Rückschläge innerhalb einer etablierten Aufwärtsstruktur zu erkennen. Die Positionen werden so lange verwaltet, bis der Preis wieder in die Mitte der Bollinger-Spanne zurückkehrt, wo der Ausstieg auf der Grundlage der Umkehrbedingungen ausgelöst wird.

Das System umfasst sowohl einen Modus mit festen Lots als auch einen optionalen Modus mit skalierenden Lots. Wenn die Skalierung aktiviert ist, erhöht sich die Positionsgröße schrittweise um 0,02 Lots für jede $100 Erhöhung des Kontostandes, so dass sich das Engagement proportional zur Veränderung der Kontogröße anpassen kann. Der Handel mit festen Lots wird auch für Benutzer unterstützt, die eine konstante Positionsgröße bevorzugen.

Basierend auf den Ergebnissen der Strategietester, die feste Lots und konservative Einstellungen verwenden, zeigten historische Tests niedrige Saldo- und Aktienverluste, wobei der maximale Verlust unter den getesteten Bedingungen unter 20 % blieb. Die Ergebnisse können je nach Marktverhalten, Testzeitraum und Risikokonfiguration variieren.

EurUsd Mean Reversion Pro ist für MetaTrader 5 Netting-Konten konzipiert und verwaltet Positionen entsprechend. Das System sichert keine Trades ab und eröffnet keine gegenläufigen Positionen, so dass es mit Standard-Netting-Kontostrukturen voll kompatibel ist.

Das System konzentriert sich auf einen Markt, einen Zeitrahmen und ein Long-Only-Ausführungsmodell, wodurch sein Verhalten konsistent, kontrolliert und zweckmäßig ist.

🎨 Professionelles Chart-Styling (optional)

Der Expert Advisor kann optional ein sauberes, professionelles Chartbild anwenden (standardmäßig aktiviert)

Sauberer weißer Hintergrund (anpassbar)

Grüne bullische Kerzen / rote bärische Kerzen

Keine ablenkenden Gitternetzlinien (anpassbar)

Klare, minimale Darstellung

Vollständig anpassbare Farben

Hinweis: Sie können den Chartstil nicht im Strategietester ändern, sondern nur in den Live-Charts. Es werden nur die Standardeinstellungen im Strategietester verwendet .

Auch der Preis ist jetzt niedrig bei nur $ 50, aber der Preis kann später steigen.