EurUsd Mean Reversion Pro

EurUsd Mean Reversion Pro es un Asesor Experto automatizado que sólo ejecuta operaciones largas y está diseñado exclusivamente para el par EURUSD en el marco temporal M15. El sistema no abre posiciones de venta y está pensado para operar dentro de estructuras de mercado alcistas.

Todos los parámetros de la estrategia, filtros y ajustes de ejecución fueron configurados y probados específicamente para el comportamiento del EURUSD en M15 y no están destinados para su uso en otros símbolos o marcos de tiempo.

El Asesor Experto sigue un enfoque estructurado de reversión a la media, donde las operaciones se toman cuando el precio se aleja temporalmente de su rango normal y comienza a revertir hacia el equilibrio. Las bandas de Bollinger %b se utilizan para medir la extensión del precio dentro de las bandas, mientras que se aplica un filtro de media móvil a largo plazo para confirmar la dirección general del mercado.

Las operaciones de compra sólo se consideran cuando el precio cotiza por encima de la media móvil a largo plazo y el valor de Bollinger %b ha permanecido por debajo de un umbral definido durante varias velas consecutivas. Esta lógica está diseñada para identificar retrocesos a corto plazo dentro de una estructura alcista establecida. Las posiciones se gestionan hasta que el precio revierte hacia la mitad del rango de Bollinger, donde se activan las salidas en función de las condiciones de reversión.

El sistema incluye modos de lote fijo y lote escalonado opcional. Cuando el escalado está activado, el tamaño de la posición aumenta gradualmente en 0,02 lotes por cada 100 dólares de incremento en el saldo de la cuenta, permitiendo que la exposición se ajuste proporcionalmente a los cambios en el tamaño de la cuenta. Los usuarios que prefieran un tamaño de posición constante también pueden operar con lotes fijos.

Basado en los resultados del Probador de Estrategias usando lotes fijos y configuraciones conservadoras, las pruebas históricas mostraron bajas en el balance y en la equidad, con una reducción máxima que se mantuvo por debajo del 20% bajo las condiciones probadas. Los resultados pueden variar en función del comportamiento del mercado, el periodo de prueba y la configuración del riesgo.

EurUsd Mean Reversion Pro está diseñado para cuentas de compensación MetaTrader 5 y gestiona las posiciones en consecuencia. No cubre las operaciones ni abre posiciones opuestas, por lo que es totalmente compatible con las estructuras de cuentas de compensación estándar.

El sistema se centra en un mercado, un marco temporal y un modelo de ejecución de sólo largo plazo, manteniendo su comportamiento consistente, controlado y construido a propósito.

🎨 Estilización profesional de gráficos (opcional)

El Asesor Experto puede aplicar opcionalmente una apariencia de gráfico limpia y profesional (Activado por defecto)

Fondo blanco limpio (personalizable)

Velas verdes alcistas / rojas bajistas

Sin líneas de rejilla que distraigan (personalizable)

Presentación clara y minimalista

Colores totalmente personalizables

Nota: No puede cambiar el estilo del gráfico en el probador de estrategias, sólo en los gráficos de operaciones en vivo. Sólo utilizará la configuración predeterminada en el probador de estrategias.

También el precio es bajo ahora a sólo $ 50, pero el precio puede subir más tarde.