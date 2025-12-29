Produktname: Institution Sniper Pad: Legendary Trade Panel

Kategorie: Utility / Trade Manager / Risikomanagement

Kurzbeschreibung:

Das ultimative Ausführungstool für professionelle Händler. Visuelles Drag-and-Drop-Trading, automatische Berechnung von Lots basierend auf Risikoprozent, automatischer Break-Even und Smart Trailing.

Vollständige Beschreibung:

🎯 AUSFÜHREN WIE EIN SCHARFSCHÜTZE. VERWALTEN WIE EIN FONDSMANAGER. 🎯



Geschwindigkeit und Risikomanagement sind der Unterschied zwischen einem Zocker und einem Profi. Das Institution Sniper Pad ersetzt das Standard-Terminal MT5 durch eine Ausführungsschnittstelle auf Militärniveau.

Vergessen Sie manuelle Berechnungen. Vergessen Sie die Fummelei mit Stop Losses. Mit dem Institution Sniper Pad definieren Sie Ihr Risiko, ziehen Ihre Linien und schießen.

🔥 DIE "LEGENDÄREN" FUNKTIONEN:



💎 Visuelle Geisterlinien: Drücken Sie "PREP BUY/SELL" und drei Linien erscheinen (Entry, SL, TP). Ziehen Sie sie einfach auf die Struktur Ihres Charts (Orderblöcke/FVGs).

💎 Auto-Risiko-Kalkulation: Schluss mit dem Raten von Losgrößen. Geben Sie Ihren Risikoprozentsatz ein (z.B. 1%), und das Panel berechnet sofort die exakte Losgröße auf der Grundlage Ihres Stop-Loss-Abstands.

💎 Sof ortige Ausführung: " Jetzt kaufen"/"Jetzt verkaufen"-Schaltflächen für Bewegungen mit hoher Volatilität, die durch die automatische Risikoberechnung geschützt sind.

💎 Intelligentes Management:

Auto Break-Even: Verschiebt den SL nach einem definierten Gewinn automatisch zum Einstieg.

Smart Trailing: Sichert Gewinne, wenn der Trend verläuft.

💎 Portfoliosteuerung: Schließen Sie Trades nach Kategorien: Close Win, Close Loss oder die PANIC BUTTON (Close All), um Ihr Kapital sofort zu sichern.

💎 E chtzeit-Dashboard: Überwachen Sie Ihr tägliches P/L, laufendes P/L und Ihr Risikoengagement direkt im Chart.



* **SMC Traders:** Perfekt für die Platzierung von präzisen Limit-Orders bei Orderblöcken.

* **Scalpers:** Führen Sie Eingaben in Sekundenschnelle mit vorberechnetem Risiko aus.

* **Gold Traders:** Verwalten Sie hohe Volatilität mit Auto-BE und Panic Close Funktionen.