Produktname: Liquiditätsscharfschütze SMC God Tier

Kurzbeschreibung:

Das ultimative Werkzeug für den institutionellen Handel. Verfügt über echte Orderblöcke, volumengefilterte BOS/ChoCH und Ungleichgewichtserkennung. Kein Repaint, keine Verzögerung, 100% regelbasiert.

Vollständige Beschreibung:

🔥 S top Trading Like a Retailer. Start Trading Like an Institution 🔥 .

Liquidity Sniper SMC God Tier ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Ihre Trades an Smart Money-Konzepten auszurichten.

Im Gegensatz zu Standard-SMC-Indikatoren, die Ihren Chart mit nutzlosen Linien überschwemmen, verwendet dieses Tool Advanced Volume & Displacement Logic, um Rauschen herauszufiltern und nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen.

✅ HAUPTMERKMALE:

🛡️ True Institutional Order Blocks (IOB): Erkennt genau die Kerze, die Banken zum Stapeln von Aufträgen verwenden, und sucht gezielt nach der Quelle des Impulses .

. 📊 Volumen- und Verdrängungsfilter : Die "God Tier" Engine. Er ignoriert schwache Strukturbrüche. Ein BOS ist nur dann gültig, wenn es durch signifikantes Volumen und Kerzengröße (ATR-basiert) unterstützt wird.

🎯 Precision Visuals: Keine "Fächerlinien" mehr. Zeichnet saubere, einzelne horizontale Linien für BOS/ChoCH vom Swing-Ursprung.

💎 Premium/Discount Zones: Erkennt automatisch, ob sich der Preis in einer Buy Zone (Discount) oder Sell Zone (Premium) befindet.

🧮 Eingebautes Handels-Dashboard: Echtzeit-Risikorechner, Trendstatus, Einstiegskurs, Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele werden direkt auf dem Chart angezeigt.

🔔 Smart Alerts: Sofortige Benachrichtigungen (Pop-up, Push, E-Mail), wenn eine hochqualitative Zone erstellt oder berührt wird.

⚙️ WIE ES FUNKTIONIERT:

1. scannt die Struktur: Identifiziert Schwankungen mit einem fraktal-basierten Algorithmus (Warten auf Bestätigung) .

2) Validierung von Ausbrüchen: Überprüft das Tick-Volumen und die Größe des Kerzenkörpers, um einen echten BOS zu bestätigen .

3. stellt Zonen dar: hebt ungemilderte Order-Blöcke und Fair Value Gaps (FVG) mit nicht-intrusiven Pastellfarben hervor .

4. verwaltet das Risiko: Das Dashboard berechnet die perfekte Losgröße für Ihren Kontostand (1%-Risikomodell) .

📈 EMPFOHLEN FÜR:

XAUUSD (Gold)

Große Devisenmärkte (EURUSD, GBPUSD)

Indizes (US30, NAS100)

Krypto (BTCUSD, ETHUSD)

🚀 Bringen Sie Ihr Trading noch heute auf das God Tier Level!