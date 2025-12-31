Apex Predator Legend

Produktname: Apex Predator Legend [God Tier]
Kurzbeschreibung: Das ultimative institutionelle Handelssystem, das quantitatives Scoring, Smart Money Concepts (SMC) und dynamische Volatilität kombiniert. Nicht neu lackiert.

🔥 S top Hunting... Start Feasting mit APEX PREDATOR LEGEND.

Sind Sie es leid, von Liquiditätsengpässen ausgebremst zu werden? Kämpfen Sie damit, in einem chaotischen Markt den perfekten Einstieg zu finden?
Apex Predator Legend ist nicht nur ein Indikator, sondern ein kompletter institutioneller Handelsrahmen.

Dieses "God Tier"-System integriert 3 leistungsstarke Engines in einem sauberen Chart:

  1. Quantitative Power Score: Echtzeit-Berechnung der Bullish/Bearish-Wahrscheinlichkeit (0-100%).
  2. Smart Money Concepts (SMC): Automatische Erkennung von Order-Blocks und Liquidity Sweeps.
  3. Dynamische Volatilität: Adaptiver Trailing Stop (Sicherheitslinie) auf Basis der ATR zum Schutz Ihrer Gewinne.

NO REPAINT SIGNALS (Alarme bei Kerzenschluss).
Mobile Push-Benachrichtigungen inklusive.
 S aubere Benutzeroberfläche: Zusammenklappbares Dashboard & Pastellfarbene Zonen (Weiß-Thema optimiert).

⚙️ WIE ES FUNKTIONIERT (Die Logik)

1. Das Gehirn: Quantitatives Scoring
Das System analysiert Trend, Momentum, HTF-Struktur und Volatilität. Es generiert einen Echtzeit-Score, der auf dem Dashboard angezeigt wird.

  • Bullish Score > 70%: Starker Kaufdruck .
  • Bearish Score > 70%: Starker Verkaufsdruck .

2. Die Augen: SMC & Liquidität

  • Orderblöcke (pastellfarbene Kästchen): Zonen, in denen Institutionen große Aufträge erteilt haben. Grün für die Nachfrage, Rosa für das Angebot.
  • Liquidity Sweeps (LIQ B/S): Erkennt, wenn "Smart Money" Stop-Losses jagt, bevor es umkehrt.

3. Der Schutzschild: Dynamische Sicherheitslinie
Die gepunktete Linie passt sich der Marktvolatilität an. Sie weitet sich bei Nachrichten und zieht sich bei Trends zusammen und fungiert als perfekter Trailing Stop.

"🚀 EINFÜHRUNGSPREIS: Nur $49 für die ersten 10 Exemplare! (Nächster Preis: $99)"
Weitere Produkte dieses Autors
Institutional Structure OrderFlow
Kanok Meekunchorn
Indikatoren
Produktname: Institutionelle Struktur & Order Flow (SMC God Tier) Kategorie: Indikator / Trend / Price Action Kurzbeschreibung: Der ultimative Smart Money Concept (SMC) Indikator. Erkennt Orderblocks, FVGs und Strukturbrüche mit institutioneller Abschwächungslogik. Entwickelt für Gold (XAUUSD) & Forex. Vollständige Beschreibung: STOP TRADING RETAIL. START TRADING INSTITUTIONAL. Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren? Der Institutional Structure & Order Flow (ISOF) ist nicht nur ei
Institution Sniper Pad
Kanok Meekunchorn
Utilitys
Produktname: Institution Sniper Pad: Legendary Trade Panel Kategorie: Utility / Trade Manager / Risikomanagement Kurzbeschreibung: Das ultimative Ausführungstool für professionelle Händler. Visuelles Drag-and-Drop-Trading, automatische Berechnung von Lots basierend auf Risikoprozent, automatischer Break-Even und Smart Trailing. Vollständige Beschreibung: AUSFÜHREN WIE EIN SCHARFSCHÜTZE. VERWALTEN WIE EIN FONDSMANAGER. Geschwindigkeit und Risikomanagement sind der Unterschied zwischen ein
Killer App SMC
Kanok Meekunchorn
Indikatoren
Institutional Killer App - Die ultimative Smart Money & Risk Engine Überblick : Meistern Sie die Märkte mit Institutional Killer App , einer "God Tier"-Handelssuite, die entwickelt wurde, um Ihren Charts Präzision auf institutionellem Niveau zu verleihen . Dieser All-in-One-Indikator automatisiert komplexe Smart Money Concepts (SMC), Volumenanalyse und professionelles Risikomanagement . Kernfunktionen: Smart Structure Mapping: Automatisches Erkennen von Bullish und Bearish Break of Structure
Liquidity Sniper SMC God Tier
Kanok Meekunchorn
Indikatoren
Produktname: Liquiditätsscharfschütze SMC God Tier Kurzbeschreibung: Das ultimative Werkzeug für den institutionellen Handel. Verfügt über echte Orderblöcke, volumengefilterte BOS/ChoCH und Ungleichgewichtserkennung. Kein Repaint, keine Verzögerung, 100% regelbasiert. Vollständige Beschreibung: S top Trading Like a Retailer. Start Trading Like an Institution . Liquidity Sniper SMC God Tier ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Ihre Tr
Apex Liquidity SMC
Kanok Meekunchorn
Indikatoren
Apex Liquidity SMC - Die institutionelle Handelssuite Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. Fangen Sie an, mit institutioneller Logik zu handeln. Apex Liquidity SMC ist nicht nur ein weiterer Pfeilindikator. Es ist ein komplettes Handelssystem zur Erkennung von Fair Value Gaps (FVG) , zur Identifizierung von Smart Money Footprints und zur Filterung von Rauschen durch Multi-Timeframe (MTF) Analyse . Dieses Tool wurde für XAUUSD (Gold) , Indizes und wichtige Devisenpaare entwickelt und hilf
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension