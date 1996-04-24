Nombre del producto: Institución Sniper Pad: Legendary Trade Panel

Categoría: Utilidad / Gestor comercial / Gestión de riesgos

Breve descripción:

La herramienta de ejecución definitiva para traders profesionales. Operación visual de arrastrar y soltar, cálculo automático de lotes basado en el % de riesgo, punto de equilibrio automático y seguimiento inteligente.

Descripción completa:

EJECUTA COMO UN FRANCOTIRADOR. GESTIONAR COMO UN GESTOR DE FONDOS. 🎯



La Velocidad y la Gestión del Riesgo son la diferencia entre un apostador y un profesional. La Institución Sniper Pad sustituye el terminal MT5 por defecto por una interfaz de ejecución de grado militar.

Olvídese de los cálculos manuales. Olvídese de los Stop Loss. Con Institution Sniper Pad, usted define su riesgo, arrastra sus líneas y dispara.

🔥 LAS CARACTERÍSTICAS "LEGENDARIAS":



💎 Líneas fantasma visuales: Pulsa "PREPARAR COMPRA/VENTA" y aparecerán tres líneas (Entrada, SL, TP). Simplemente arrástralas a la estructura de tu gráfico (Bloques de órdenes/FVGs).

💎 Cálculo automático del riesgo: Deje de adivinar el tamaño de los lotes. Introduzca su % de Riesgo (por ejemplo, 1%), y el panel calcula el tamaño exacto del lote basado en su distancia de Stop Loss al instante.

💎 E jecución instantánea:Botones " Comprar ahora" / "Vender ahora" para movimientos de alta volatilidad, aún protegidos por el cálculo de riesgo automático.

💎 Gestión Inteligente:

Auto Break-Even: Mueve automáticamente el SL a la entrada después de un beneficio definido.

Smart Trailing: Bloquea los beneficios a medida que se ejecuta la tendencia.

💎 Control de Cartera: Cierre operaciones por categoría: Cerrar Ganancia, Cerrar Pérdida, o el BOTÓN DE PÁNICO (Cerrar Todo) para asegurar su capital inmediatamente.

💎 Cuadro de mandos en tiempo real: Controle su P/L diario, P/L en ejecución y exposición al riesgo directamente en el gráfico.

🛠 ¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTO?

* **Operadores de SMC:** Perfecto para colocar órdenes limitadas precisas en Bloques de Órdenes.

* **Escaladores:** Ejecute entradas en segundos con riesgo precalculado.

* **Operadores de Oro:** Gestione la alta volatilidad con las funciones Auto-BE y Cierre de Pánico.