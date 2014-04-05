Institutional Structure OrderFlow

Produktname: Institutionelle Struktur & Order Flow (SMC God Tier)

Kategorie: Indikator / Trend / Price Action

Kurzbeschreibung:

Der ultimative Smart Money Concept (SMC) Indikator. Erkennt Orderblocks, FVGs und Strukturbrüche mit institutioneller Abschwächungslogik. Entwickelt für Gold (XAUUSD) & Forex.

Vollständige Beschreibung:

🛑 STOP TRADING RETAIL. START TRADING INSTITUTIONAL. 🛑



Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren? Der Institutional Structure & Order Flow (ISOF) ist nicht nur ein weiteres Signalwerkzeug. Es ist ein komplettes Marktstruktur-Mapping-System, das entwickelt wurde , um die Fußspuren von Smart Money (Banken und Institutionen) aufzudecken.

Im Gegensatz zu einfachen SMC-Indikatoren, die Ihren Chart mit Hunderten von Linien überladen, verwendet ISOF eine fortschrittliche "Mitigation Logic". Es bereinigt automatisch alte Zonen, die für ungültig erklärt oder verwendet wurden, so dass Ihr Chart sauber bleibt und sich auf neue, wahrscheinliche Gelegenheiten konzentriert.

🚀 HAUPTMERKMALE:



✅ S mart Order Blocks (OB): Identifiziert institutionelle Einstiegszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage von Break of Structure (BOS).

✅ Fair Value Gaps (FVG): Erkennt Marktungleichgewichte, bei denen der Preis wie ein Magnet wirkt. Visualisiert sowohl bullische als auch bearische Gaps mit anpassbarer Transparenz.

✅ Advanced Mitigation Logic: Die "Legendäre" Funktion. Der Indikator entfernt automatisch Zonen, die gemildert (getestet) oder durchbrochen wurden, um falsche Signale zu vermeiden.

✅ Break of Structure (BOS): klare visuelle Pfeile zur Trendbestätigung (Bullish/Bearish).

✅ Multi-Asset Tuned: Kalibriert für XAUUSD (Gold) Präzision , aber voll einstellbar für Forex (EURUSD, GBPUSD) und Indizes.

📊 HANDELSWEISE (DIE STRATEGIE):

1. Warten Sie auf einen **BOS-Pfeil**, um die Trendrichtung zu bestätigen.

2. Warten Sie darauf, dass der Kurs in einen neuen **Order Block (OB)** oder **Fair Value Gap (FVG)** zurückfällt.

3. Verwenden Sie die Preisaktionsbestätigung, um in den Handel einzusteigen.

4. (Empfohlen) Verwenden Sie unser **InstitutionSniper Pad** für eine präzise Ausführung.

⚙️ EINSTELLUNGEN:

* **History Bars:** Wie weit zurück wird gescannt.

* **Swing Period:** Empfindlichkeit für Strukturbrüche einstellen.

* **Gap Size:** FVG-Erkennung anpassen (Tight für Forex, Wide für Gold).

* **Visuals:** Vollständig anpassbare Farben für helle/dunkle Themen.