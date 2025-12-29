Killer App SMC
- Indikatoren
- Kanok Meekunchorn
- Version: 14.0
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
🚀 Institutional Killer App V13.5 - Die ultimative Smart Money & Risk Engine
Überblick: Meistern Sie die Märkte mit Institutional Killer App V13.5, einer "God Tier"-Handelssuite, die entwickelt wurde, um Ihren Charts Präzision auf institutionellem Niveau zu verleihen. . Dieser All-in-One-Indikator automatisiert komplexe Smart Money Concepts (SMC), Volumenanalyse und professionelles Risikomanagement .
Kernfunktionen:
Smart Structure Mapping: Automatisches Erkennen von Bullish und Bearish Break of Structure (BOS) mit hochpräzisen Swing-Punkten .
Institutioneller VWAP: Bietet einen volumengewichteten Durchschnittspreis mit anpassbaren Rücksetzungsperioden (täglich, wöchentlich), um institutionelle Wertzonen zu identifizieren. .
Orderblock- und FVG-Erkennung: Echtzeit-Scannen nach Orderblöcken und Fair Value Gaps (FVG) mit Mitigationslogik zum Herausfiltern verwendeter Zonen .
God Tier Dashboard: Eine umfassende Benutzeroberfläche, die Multi-Timeframe (MTF) Trendausrichtung (H1, H4, D1), Gewinnratenstatistiken und DXY-Korrelation anzeigt .
Automatisiertes Risikomanagement: Integrierter Losgrößenrechner basierend auf dem Kontoprozentsatz und der ATR-Volatilität - nie wieder überhebeln .
Warum Killer App V13.5 wählen?
Visuelle Handelsaufstellungen: Zeichnet automatisch Entry-, SL- und TP-Levels auf Ihrem Chart, wenn ein Signal bestätigt wird. .
DXY-Analyse: Eingebautes Dollar-Index-Tracking, um zusätzliche Bestätigung für Gold (XAUUSD) und Forex-Paare zu liefern .
Performance-Verfolgung: Berechnung der Gewinnrate in Echtzeit für die letzten 200 Trades, um Sie über den aktuellen Marktvorteil zu informieren .