Killer App SMC

🚀 Institutional Killer App V13.5 - Die ultimative Smart Money & Risk Engine

Überblick: Meistern Sie die Märkte mit Institutional Killer App V13.5, einer "God Tier"-Handelssuite, die entwickelt wurde, um Ihren Charts Präzision auf institutionellem Niveau zu verleihen. . Dieser All-in-One-Indikator automatisiert komplexe Smart Money Concepts (SMC), Volumenanalyse und professionelles Risikomanagement .

Kernfunktionen:

  • Smart Structure Mapping: Automatisches Erkennen von Bullish und Bearish Break of Structure (BOS) mit hochpräzisen Swing-Punkten .

  • Institutioneller VWAP: Bietet einen volumengewichteten Durchschnittspreis mit anpassbaren Rücksetzungsperioden (täglich, wöchentlich), um institutionelle Wertzonen zu identifizieren. .

  • Orderblock- und FVG-Erkennung: Echtzeit-Scannen nach Orderblöcken und Fair Value Gaps (FVG) mit Mitigationslogik zum Herausfiltern verwendeter Zonen .

  • God Tier Dashboard: Eine umfassende Benutzeroberfläche, die Multi-Timeframe (MTF) Trendausrichtung (H1, H4, D1), Gewinnratenstatistiken und DXY-Korrelation anzeigt .

  • Automatisiertes Risikomanagement: Integrierter Losgrößenrechner basierend auf dem Kontoprozentsatz und der ATR-Volatilität - nie wieder überhebeln .

Warum Killer App V13.5 wählen?

  • Visuelle Handelsaufstellungen: Zeichnet automatisch Entry-, SL- und TP-Levels auf Ihrem Chart, wenn ein Signal bestätigt wird. .

  • DXY-Analyse: Eingebautes Dollar-Index-Tracking, um zusätzliche Bestätigung für Gold (XAUUSD) und Forex-Paare zu liefern .

  • Performance-Verfolgung: Berechnung der Gewinnrate in Echtzeit für die letzten 200 Trades, um Sie über den aktuellen Marktvorteil zu informieren .


Weitere Produkte dieses Autors
Institutional Structure OrderFlow
Kanok Meekunchorn
Indikatoren
Produktname: Institutionelle Struktur & Order Flow (SMC God Tier) Kategorie: Indikator / Trend / Price Action Kurzbeschreibung: Der ultimative Smart Money Concept (SMC) Indikator. Erkennt Orderblocks, FVGs und Strukturbrüche mit institutioneller Abschwächungslogik. Entwickelt für Gold (XAUUSD) & Forex. Vollständige Beschreibung: STOP TRADING RETAIL. START TRADING INSTITUTIONAL. Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren? Der Institutional Structure & Order Flow (ISOF) ist nicht nur ei
Institution Sniper Pad
Kanok Meekunchorn
Utilitys
Produktname: Institution Sniper Pad: Legendary Trade Panel Kategorie: Utility / Trade Manager / Risikomanagement Kurzbeschreibung: Das ultimative Ausführungstool für professionelle Händler. Visuelles Drag-and-Drop-Trading, automatische Berechnung von Lots basierend auf Risikoprozent, automatischer Break-Even und Smart Trailing. Vollständige Beschreibung: AUSFÜHREN WIE EIN SCHARFSCHÜTZE. VERWALTEN WIE EIN FONDSMANAGER. Geschwindigkeit und Risikomanagement sind der Unterschied zwischen ein
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension