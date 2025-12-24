Classic MACD Histogram

Verbesserte MACD-Histogramm-Version (zur Überwachung von Momentum-Änderungen)

Der Standard-MACD-Indikator von MT5 verwendet den Wert der MACD-Linie selbst für das Histogramm. Bei schnellen Kursbewegungen oder Seitwärtsbewegungen ändern sich diese Histogramme oft langsam und spiegeln nicht klar die Beschleunigung oder Verzögerung der Kauf- oder Verkaufsstärke wider. Besonders wenn der Preis noch keine klare Umkehr zeigt, erfolgen die Signale verzögert.

In dieser Version wird die klassische Definition des MACD-Histogramms verwendet:

Histogramm = MACD − Signal

Dies ermöglicht eine empfindlichere Erkennung von Veränderungen der Kauf- und Verkaufsdynamik und hilft Tradern, die Beschleunigung oder Verzögerung von Trends visuell zu erkennen. Der Übergang des Histogramms von der negativen Zone (Verkaufsdruck) zur positiven Zone (Kaufdruck) liefert frühere Hinweise auf mögliche Trendbewegungen im Vergleich zum Standard-MACD.

Hinweise:

Dieser Indikator ist kein eigenständiges Handelssystem und öffnet oder schließt keine Trades automatisch

Keine Preisprognosen , dient nur der Beobachtung des Momentums

Empfohlen in Kombination mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Trendstrukturen und anderen Indikatoren

Dieser Indikator wird kostenlos bereitgestellt und soll eine klarere Analyse von Momentum-Änderungen in MT5 ermöglichen

Darüber hinaus ist das Histogramm klar farblich differenziert: negative Zone rot, positive Zone grün, sodass Kauf- und Verkaufsstärke sowie potenzielle Wendepunkte schnell erkennbar sind.