RSI Divergence without repaint

Çoğu “Anlık RSI Diverjansı” sinyali yanlıştır

RSI diverjans göstergelerini kullandıysanız, muhtemelen bunu yaşamışsınızdır:

Bir diverjans gerçek zamanlı olarak görünür ve ilk başta güvenilir görünür,

ama birkaç mumdan sonra kaybolur.

Grafiğe daha sonra baktığınızda, geçmiş sinyaller ilk gördüğünüzle artık uyuşmaz.

Bu kullanıcı hatası değildir.

Bu bir mantık sorunudur.

Onaylanmamış zirve veya diplerden türetilen diverjanslar doğası gereği kararsızdır.

Geçmişini değiştirmeyen bir RSI diverjans göstergesi arıyorsanız,

bu açıklamayı dikkatlice okumanız gerekir.

————————————————————

Göstergenin Genel Özeti

Bu gösterge, RSI diverjanslarını tanımlamak için tasarlanmıştır ve anlık varsayımlardan ziyade doğrulanmış piyasa yapısına odaklanır.

Fiyat ve RSI arasındaki yükseliş ve düşüş diverjanslarını otomatik olarak algılar ve RSI penceresinde net bir şekilde gösterir.

Başlıca Özellikler:

RSI diverjans yapılarının otomatik tespiti

RSI penceresinde diverjans segmentlerinin net gösterimi

Geçmiş sinyallerin yeniden çizilmesi yok

MACD, trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve diğer araçlarla uyumlu

Tam zirve veya dip belirlemeden ziyade yapı doğrulama için daha uygundur

————————————————————

Diverjans sinyallerinin neden geciktiği

Bu, göstergenin en önemli ve en çok yanlış anlaşılan yönüdür.

Her anlamlı diverjans analizi, doğrulanmış bir zirve veya dip gerektirir.

Bir dönüş noktasını doğrulamak için kaçınılmaz bir koşul vardır:

Piyasanın ters yönde bir tepki göstermesi gerekir.

Geri çekilme olmadan, bir “zirve” veya “dip” sadece bir varsayımdır.

Bu nedenle, bu gösterge önceki dönüş noktasını doğrulamadan önce en az 5 tamamlanmış mum bekler.

Sadece bu doğrulamadan sonra diverjans RSI üzerinde çizilir.

Sonuç olarak, göstergedeki her diverjans yapısal olarak doğrulanmıştır.

Sinyaller kaybolmaz, yer değiştirmez veya grafiğe daha sonra bakıldığında değişmez.

————————————————————

Önemli Açıklama

Gecikmenin varlığı göstergenin bir kusuru değildir.

Doğrulanmış dönüş noktalarına dayanan tüm diverjans yöntemlerinin temel bir özelliğidir.

Bu, RSI, MACD veya diğer osilatörler için de geçerlidir.

Diverjans doğrulanmış zirve ve dipler kullanılarak tanımlandığı sürece,

bir miktar gecikme kaçınılmazdır.

Göstergeler arasındaki gerçek fark, mantıkta değil,

bu sınırlamanın ne kadar açık şekilde iletildiğindedir.

————————————————————

Gecikmesiz Diverjans Hakkında

Teorik olarak, lineer regresyon gibi yöntemlere dayalı tahmine dayalı diverjans yöntemleri oluşturmak mümkündür,

geri çekilmeyi beklemeden diverjans tespit etmeye çalışır.

Ancak bu her zaman bir ödün anlamına gelir.

Gecikmeyi azaltmak, güvenilirliği düşürür ve yanlış sinyal sayısını artırır.

Sıfır gecikme ve yüksek doğruluk aynı anda elde edilemez.

Gelecek sürümlerde isteğe bağlı gecikmesiz bir mod eklenebilir,

ancak mevcut sürüm kararlılık, tutarlılık ve mantıksal netliği önceliklendirir.

————————————————————

Göstergenin Etkili Kullanımı

Bu gösterge şu durumlarda en faydalıdır:

Halihazırda gözlemlediğiniz yapıların doğrulanması

Trendin tükenişini ve düzeltme fazlarını belirlemede yardımcı olmak

Duygusal veya aceleci işlemleri filtrelemek

Şu amaçlarla kullanılması önerilmez:

Sadece tek başına kesin zirve veya dip belirleme aracı olarak kullanmak

Diverjans esasen bir doğrulama aracıdır, tahmin aracı değildir.

————————————————————

Sürüm Bilgisi

Bu gösterge ücretsizdir, zaman veya sembol sınırlaması yoktur.

Gelecekteki güncellemeler algoritma iyileştirmeleri veya ek modlar içerebilir,

ancak önceki ayarlarla uyumluluk garanti edilmez.

Bu göstergenin tasarım felsefesini anlar ve kabul ederseniz,

tutarlı, şeffaf ve güvenilir bir analiz aracı olarak kullanılabilir.