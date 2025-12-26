RSI Divergence without repaint

La maggior parte dei segnali di “divergenza RSI istantanea” è sbagliata

Se hai mai utilizzato indicatori di divergenza RSI, probabilmente ti è capitato:

una divergenza appare in tempo reale e sembra convincente all’inizio,

per poi scomparire dopo alcune candele.

Quando guardi il grafico in un secondo momento, i segnali storici non corrispondono più a ciò che avevi visto inizialmente.

Non è un errore dell’utente.

È un problema logico.

Le divergenze basate su massimi o minimi non confermati sono, per loro natura, instabili.

Se stai cercando un indicatore di divergenza RSI che non riscriva la sua cronologia,

vale la pena leggere attentamente questa spiegazione.

————————————————————

Panoramica dell’indicatore

Questo indicatore è progettato per identificare le divergenze RSI, concentrandosi sulla struttura del mercato confermata, non su supposizioni immediate.

Rileva automaticamente divergenze rialziste e ribassiste tra prezzo e RSI, e le mostra chiaramente nella finestra RSI.

Caratteristiche principali:

Rilevamento automatico delle strutture di divergenza RSI

Visualizzazione chiara dei segmenti di divergenza nella finestra RSI

Nessun repainting e nessuna modifica dei segnali storici

Compatibile con MACD, linee di tendenza, medie mobili e altri strumenti

Più adatto per confermare strutture, non per determinare con precisione massimi e minimi

————————————————————

Perché i segnali di divergenza appaiono con ritardo

Questo è l’aspetto più importante e più frainteso dell’indicatore.

Qualsiasi analisi di divergenza significativa richiede un massimo o minimo confermato.

Per confermare un punto di inversione, c’è una condizione inevitabile:

il mercato deve mostrare una reazione nella direzione opposta.

Senza un pullback, un “massimo” o un “minimo” è solo un’ipotesi.

Per questo motivo, questo indicatore aspetta almeno 5 candele complete prima di confermare un precedente punto di inversione.

Solo dopo questa conferma la divergenza viene tracciata sull’RSI.

Di conseguenza, ogni divergenza mostrata dall’indicatore è strutturalmente validata.

I segnali non scompaiono, non si spostano e non cambiano se si osserva il grafico successivamente.

————————————————————

Nota importante

La presenza di un ritardo non è un difetto dell’indicatore.

È una caratteristica fondamentale di tutti i metodi di divergenza basati su punti di inversione confermati.

Questo vale anche per RSI, MACD e altri oscillatori.

Finché la divergenza è definita utilizzando massimi e minimi confermati,

un certo grado di ritardo è inevitabile.

La vera differenza tra indicatori non risiede nella logica,

ma nella chiarezza con cui questa limitazione viene comunicata.

————————————————————

Sulla divergenza senza ritardo

Teoricamente, è possibile creare metodi predittivi di divergenza, ad esempio basati su regressione lineare,

che tentano di identificare la divergenza senza aspettare un pullback.

Tuttavia, questo comporta sempre un compromesso.

Ridurre il ritardo diminuisce inevitabilmente l’affidabilità e aumenta il numero di segnali falsi.

Ritardo zero e alta precisione non possono essere ottenuti contemporaneamente.

Le versioni future potrebbero includere una modalità opzionale senza ritardo,

ma la versione attuale privilegia stabilità, coerenza e chiarezza logica.

————————————————————

Uso efficace dell’indicatore

Questo indicatore è più utile per:

Confermare strutture già osservate sul grafico

Aiutare a identificare l’esaurimento del trend e le fasi correttive

Filtrare operazioni impulsive o emotive

Non è consigliato per:

Determinare massimi o minimi esatti come unico strumento

La divergenza dovrebbe essere considerata principalmente uno strumento di conferma, non di previsione.

————————————————————

Informazioni sulla versione

Questo indicatore è gratuito, senza limiti di tempo o di simboli.

Gli aggiornamenti futuri possono includere miglioramenti algoritmici o modalità aggiuntive,

ma la compatibilità con le impostazioni precedenti non è garantita.

Se comprendi e accetti la filosofia di progettazione di questo indicatore,

può servire come strumento di analisi coerente, trasparente e affidabile.