RSI Divergence without repaint

대부분의 “즉시 RSI 다이버전스” 신호는 잘못되었습니다

RSI 다이버전스 지표를 사용해본 적이 있다면, 아마 다음과 같은 경험을 해보셨을 것입니다.

실시간으로 다이버전스가 나타나 처음에는 신뢰할 수 있어 보이지만,

몇 개의 캔들이 지나면 사라집니다.

나중에 차트를 확인하면, 과거 신호가 처음 보았던 것과 일치하지 않습니다.

이것은 사용자의 실수가 아닙니다.

논리적인 문제입니다.

확인되지 않은 고점이나 저점을 기반으로 한 다이버전스는 본질적으로 불안정합니다.

과거 기록을 변경하지 않는 RSI 다이버전스 지표를 찾고 있다면,

이 설명을 끝까지 읽어보시기 바랍니다.

————————————————————

지표 개요

이 지표는 RSI 다이버전스를 식별하도록 설계되었으며, 즉각적인 추측이 아닌 확인된 시장 구조에 기반합니다.

가격과 RSI 간의 상승 및 하락 다이버전스를 자동으로 감지하고, RSI 창에서 명확하게 표시합니다.

주요 특징:

RSI 다이버전스 구조 자동 감지

RSI 창 내 다이버전스 구간 명확 표시

과거 신호의 재표시 없이 안정적

MACD, 추세선, 이동평균 등 다른 도구와 함께 사용 가능

정확한 고점/저점 포착보다는 구조 확인에 최적화

————————————————————

왜 다이버전스 신호가 지연되는가

이것은 지표의 가장 중요한 부분이자, 가장 오해받기 쉬운 부분입니다.

유효한 다이버전스 분석에는 반드시 확인된 고점이나 저점이 필요합니다.

고점이나 저점을 확인하려면, 반드시 필요한 조건이 있습니다.

시장이 반대 방향으로 움직이는 반응을 보여야 합니다.

풀백이 없다면, “고점”이나 “저점”은 단지 추측일 뿐입니다.

따라서 이 지표는 최소 5개의 캔들이 완료된 후 이전 스윙 포인트를 확인합니다.

확인이 된 후에만 RSI에 다이버전스를 표시합니다.

결과적으로, 지표에 표시되는 모든 다이버전스는 구조적으로 검증된 것입니다.

신호가 사라지거나 위치가 바뀌거나 나중에 수정되지 않습니다.

————————————————————

중요 주의사항

지연이 존재하는 것은 지표의 결점이 아닙니다.

확인된 스윙 포인트에 기반한 모든 다이버전스 방법의 근본적인 특성입니다.

이는 RSI, MACD, 기타 오실레이터에도 동일하게 적용됩니다.

확인된 고점과 저점을 기준으로 다이버전스를 정의하는 한,

일정 지연은 피할 수 없습니다.

지표 간 실제 차이는 논리가 아니라,

이 제한 사항을 얼마나 명확하게 공지하는가에 있습니다.

————————————————————

지연 없는 다이버전스에 대하여

이론적으로는 선형 회귀 등을 기반으로 한 예측형 다이버전스 방법을 설계할 수 있습니다.

풀백을 기다리지 않고 다이버전스를 미리 식별하려는 방법입니다.

하지만 이는 항상 트레이드오프가 수반됩니다.

지연을 줄이면 신뢰도가 낮아지고, 실패 신호가 증가합니다.

지연 제로와 높은 정확도는 동시에 달성할 수 없습니다.

향후 버전에서는 선택적 지연 없는 모드를 제공할 수 있지만,

현 버전은 안정성, 일관성, 논리적 명확성을 우선시합니다.

————————————————————

효과적인 지표 활용법

이 지표는 다음 상황에서 가장 유용합니다:

이미 관찰 중인 구조 확인

추세 소진 및 조정 구간 식별 보조

감정적이거나 충동적인 트레이드를 필터링

다음 용도로는 권장하지 않습니다:

단독으로 정확한 고점/저점 예측

다이버전스는 본질적으로 확인 도구이며, 예측 도구가 아닙니다.

————————————————————

버전 정보

이 지표는 무료이며, 시간 제한이나 심볼 제한이 없습니다.

향후 업데이트에서는 알고리즘 개선이나 추가 모드가 포함될 수 있지만,

이전 설정과의 호환성은 보장되지 않습니다.

지표의 설계 철학을 이해하고 받아들인다면,

일관성 있고 투명하며 신뢰할 수 있는 분석 도구로 활용할 수 있습니다.