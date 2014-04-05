RSI Divergence without repaint
【你看到的“即时 RSI 背离”，大多数都是错的】
如果你用过 RSI 背离指标，大概率遇到过这种情况：
当下看着是背离，几根 K 线之后却消失了，
回头一看，历史图形被改得面目全非。
这不是你用错了方法，
而是“不确认高低点的背离”，本身就站不住逻辑。
如果你在找一个不会事后推翻自己的 RSI 背离指标，
请继续往下看。
————————————————————
【指标功能简介】
这是一个 RSI 背离识别指标，用于自动标出价格与 RSI 之间的顶背离与底背离。
主要特性包括：
自动识别 RSI 背离结构
在 RSI 指标窗口中清晰标出背离段
不重绘、不回撤历史信号
适合与 MACD、趋势线、均线等工具配合使用
更适合用于结构确认，而非抢最低或最高点
————————————————————
【为什么背离信号会延迟 5 根 K 线显示】
这是本指标最重要、也最容易被误解的一点，请务必理解。
所有“真实有效”的背离判断，都必须先确认一个已经成立的高点或低点。
而确认高点或低点，必然需要一个前提条件：
行情已经发生了反向回调。
在没有回调之前，任何所谓的“高点”或“低点”，都只是暂时的猜测。
因此，在本指标中采用的逻辑是：
在行情走完至少 5 根 K 线之后，再回头确认前面的高点或低点是否真正成立，
只有在结构被确认后，才会在 RSI 上标出对应的背离段。
这也意味着：
你看到的每一个背离信号，都是已经被结构验证过的结果，
不会出现信号反复消失、历史被修改或“事后看才成立”的情况。
————————————————————
【重要说明】
背离判断存在时间延迟，并不是本指标的缺陷，
而是所有基于高低点确认逻辑的背离算法，无法回避的共同特征。
无论是 RSI、MACD，还是其他震荡类指标：
只要背离是建立在“确认高点 / 低点”的基础上，
就一定存在时间上的滞后。
区别只在于：
有些指标明确说明这一点，
有些指标选择不说明。
————————————————————
【关于“不延迟背离”的取舍】
理论上，确实可以通过预测型算法（例如基于线性回归的方法），
在不等待回调的情况下提前给出背离提示。
但需要明确的是：
这种方式可以减少延迟，但一定会牺牲一部分准确性，
并不可避免地产生更多失败信号。
不延迟与高准确性，本身就是一个不可兼得的问题。
后续版本中，可能会引入一种不延迟的背离模式作为补充选择，
但本指标当前版本，更偏向于稳定性与逻辑一致性。
————————————————————
【使用建议】
本指标更适合用于：
确认你已经观察到的结构
辅助判断趋势中的回调与衰竭
过滤情绪化、冲动型交易
不建议将其作为：
精确抄底或摸顶的单一依据
背离本质上是“验证工具”，而不是“预测工具”。
————————————————————
【关于版本说明】
本指标为免费版本，不限制时间、不限制交易品种。
后续可能会进行算法优化或模式扩展，但不保证向后兼容历史参数。
如果你理解并接受它的设计逻辑，它会是一个非常诚实、稳定的工具。