RSI Divergence without repaint

【你看到的“即时 RSI 背离”，大多数都是错的】

如果你用过 RSI 背离指标，大概率遇到过这种情况：

当下看着是背离，几根 K 线之后却消失了，

回头一看，历史图形被改得面目全非。

这不是你用错了方法，

而是“不确认高低点的背离”，本身就站不住逻辑。

如果你在找一个不会事后推翻自己的 RSI 背离指标，

请继续往下看。

————————————————————

【指标功能简介】

这是一个 RSI 背离识别指标，用于自动标出价格与 RSI 之间的顶背离与底背离。

主要特性包括：

自动识别 RSI 背离结构

在 RSI 指标窗口中清晰标出背离段

不重绘、不回撤历史信号

适合与 MACD、趋势线、均线等工具配合使用

更适合用于结构确认，而非抢最低或最高点

————————————————————

【为什么背离信号会延迟 5 根 K 线显示】

这是本指标最重要、也最容易被误解的一点，请务必理解。

所有“真实有效”的背离判断，都必须先确认一个已经成立的高点或低点。

而确认高点或低点，必然需要一个前提条件：

行情已经发生了反向回调。

在没有回调之前，任何所谓的“高点”或“低点”，都只是暂时的猜测。

因此，在本指标中采用的逻辑是：

在行情走完至少 5 根 K 线之后，再回头确认前面的高点或低点是否真正成立，

只有在结构被确认后，才会在 RSI 上标出对应的背离段。

这也意味着：

你看到的每一个背离信号，都是已经被结构验证过的结果，

不会出现信号反复消失、历史被修改或“事后看才成立”的情况。

————————————————————

【重要说明】

背离判断存在时间延迟，并不是本指标的缺陷，

而是所有基于高低点确认逻辑的背离算法，无法回避的共同特征。

无论是 RSI、MACD，还是其他震荡类指标：

只要背离是建立在“确认高点 / 低点”的基础上，

就一定存在时间上的滞后。

区别只在于：

有些指标明确说明这一点，

有些指标选择不说明。

————————————————————

【关于“不延迟背离”的取舍】

理论上，确实可以通过预测型算法（例如基于线性回归的方法），

在不等待回调的情况下提前给出背离提示。

但需要明确的是：

这种方式可以减少延迟，但一定会牺牲一部分准确性，

并不可避免地产生更多失败信号。

不延迟与高准确性，本身就是一个不可兼得的问题。

后续版本中，可能会引入一种不延迟的背离模式作为补充选择，

但本指标当前版本，更偏向于稳定性与逻辑一致性。

————————————————————

【使用建议】

本指标更适合用于：

确认你已经观察到的结构

辅助判断趋势中的回调与衰竭

过滤情绪化、冲动型交易

不建议将其作为：

精确抄底或摸顶的单一依据

背离本质上是“验证工具”，而不是“预测工具”。

————————————————————

【关于版本说明】

本指标为免费版本，不限制时间、不限制交易品种。

后续可能会进行算法优化或模式扩展，但不保证向后兼容历史参数。

如果你理解并接受它的设计逻辑，它会是一个非常诚实、稳定的工具。