Divergence Matrix

Erkenne die verborgenen Kräfte des Marktes auf einen Blick!
14 Divergenzsignale von mehreren Indikatoren, die potenzielle Trendwendepunkte sofort erkennen!
Nicht-neuzeichnendes Design für zuverlässigere Analysen und selbstbewusste Entscheidungen.

Dieses Multi-Indikator-Divergenz-Tool kombiniert 14 Kernindikatoren: MACD-Linie, MACD-Histogramm, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC und Williams %R. Anders als bei der einfachen Darstellung von 14 Indikatorlinien auf dem Chart hebt es präzise die wichtigsten Divergenzpunkte jedes Indikators hervor und ermöglicht es, potenzielle Trendwendesignale schnell zu erfassen.

Benutzer können auswählen, welche Indikator-Divergenzen angezeigt werden sollen, um den Chart sauber zu halten und eine hohe Flexibilität bei der Bedienung zu gewährleisten. Um die Zuverlässigkeit der Signale zu sichern, zeigt dieses Tool Signale mit einer Verzögerung von 4 Kerzen an, wodurch Neuzeichnungsprobleme effektiv vermieden werden und jeder Divergenzpunkt ein durch Backtesting bestätigtes Muster darstellt. Obwohl es nicht als Echtzeit-Kauf-/Verkaufssignal verwendet werden sollte, hilft es, Marktentwicklungen zu analysieren, die Marktrichtung zu bestimmen und unüberlegte Einstiege zu vermeiden.

Mit diesem Tool erhältst du eine umfassendere Marktübersicht als mit einem einzelnen Indikator, eine intuitivere Trendanalyse und eine zuverlässigere Unterstützung für Handelsentscheidungen. Egal, ob du Forex, Futures oder Aktien handelst, dieses Tool macht Divergenzanalyse einfach, effizient und professionell.

Mache komplexe Divergenzanalysen auf einen Blick verständlich, nutze jede kritische Trendchance und steigere ab heute dein Handelsurteil und Selbstvertrauen!


