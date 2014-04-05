ほとんどの「即時RSIダイバージェンス」シグナルは間違っています

RSIダイバージェンスのインジケーターを使用したことがある方は、恐らくこうした経験をしたことがあるでしょう。

リアルタイムでダイバージェンスが表示され、一瞬は正しいように見えますが、

数本のローソク足が経過すると消えてしまいます。

後でチャートを確認すると、過去のシグナルが最初に見たものと一致しなくなっています。

これはユーザーの操作ミスではありません。

論理的な問題です。

確認されていない高値や安値に基づくダイバージェンスは、本質的に不安定です。

過去の履歴を書き換えないRSIダイバージェンスインジケーターを探している場合は、

この説明をぜひ最後までお読みください。

————————————————————

インジケーター概要

このインジケーターは、RSIダイバージェンスを特定するために設計されており、即時の推測ではなく、確認済みの市場構造に基づいています。

価格とRSIの間の強気・弱気のダイバージェンスを自動的に検出し、RSIウィンドウ内に明確に表示します。

主な特徴：

RSIダイバージェンス構造の自動検出

RSIウィンドウ内でのダイバージェンスセグメントの明確な表示

過去のシグナルを消さず、書き換えなし

MACD、トレンドライン、移動平均線などと組み合わせて使用可能

正確な高値・安値の取り方よりも、構造確認に最適

————————————————————

なぜダイバージェンスシグナルに遅延があるのか

これはインジケーターの最も重要で、かつ誤解されやすい部分です。

有効なダイバージェンス分析には、必ず確認済みの高値または安値が必要です。

高値や安値を確認するためには、避けられない条件があります。

市場が反対方向に反応する必要があるのです。

プルバックがない場合、「高値」や「安値」は単なる推測にすぎません。

そのため、このインジケーターでは最低5本のローソク足が完成した後に前のスイングポイントを確認し、

確認が取れた後にのみRSI上にダイバージェンスを描画します。

結果として、表示されるすべてのダイバージェンスは構造的に確認済みです。

シグナルが消えたり、位置が変わったり、後から修正されることはありません。

————————————————————

重要な注意

遅延が存在することは、このインジケーターの欠点ではありません。

確認済みスイングポイントに基づくすべてのダイバージェンス手法の根本的な特性です。

これはRSI、MACD、その他のオシレーターにも同様に当てはまります。

確認済みの高値・安値を基準にしている限り、一定の遅延は避けられません。

インジケーター間の違いは論理自体ではなく、

この制約をどれだけ明確に説明しているかです。

————————————————————

遅延なしダイバージェンスについて

理論的には、線形回帰などに基づく予測手法を使用して、

プルバックを待たずにダイバージェンスを識別することも可能です。

しかし、これは必ずトレードオフを伴います。

遅延を減らすと、信頼性が低下し、失敗シグナルが増えるのは避けられません。

遅延ゼロと高精度は同時に達成できません。

将来的には、オプションとして遅延なしモードを追加する可能性がありますが、

現バージョンは安定性、一貫性、論理の明確さを優先しています。

————————————————————

インジケーターの効果的な使い方

このインジケーターは次の用途に最適です：

既に観察している構造の確認

トレンドの衰退や調整局面の判断補助

感情的・衝動的なトレードのフィルタリング

以下の用途には適していません：

正確な高値・安値の単独予測ツールとしての使用

ダイバージェンスは本質的に確認ツールであり、予測ツールではありません。

————————————————————

バージョン情報

このインジケーターは無料で、時間制限や銘柄制限はありません。

将来的なアップデートでアルゴリズム改善や追加モードが導入される場合がありますが、

過去の設定との互換性は保証されません。

デザイン哲学を理解し受け入れれば、

一貫性があり、透明で信頼できる分析ツールとして活用できます。