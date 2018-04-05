Two Tier Gold Scalper ist ein spezialisierter Expert Advisor für den Handel von Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5.



Der EA arbeitet mit einem zweistufigen Einstiegskonzept („Scout → Add“), das darauf ausgelegt ist, Marktbewegungen zunächst mit reduzierter Positionsgröße zu testen und Positionen nur bei bestätigter Bewegung zu erweitern.

Der Expert Advisor ist ausschließlich für Gold vorgesehen und auf den M3-Zeitrahmen optimiert.

Handelslogik

Erster Einstieg mit kleiner Scout-Position

Erweiterung der Position nur bei Bewegung in Handelsrichtung

EMA-basierte Trendfilterung

Optionaler RSI-Filter zur Vermeidung ungünstiger Marktphasen

Automatisches Schließen der Scout-Position, wenn keine Bestätigung erfolgt

Der EA handelt ausschließlich Long-Positionen (Buy-Trades).

Haupteigenschaften

Zwei-Stufen-Einstieg (Scout → Add)

Fester Fokus auf Gold (XAUUSD und gängige Broker-Varianten)

Buy-only-Handelslogik

Integrierter Spread-Filter

Zeitfenster-Kontrolle für Bestätigungen

Kein Martingale, kein Grid

Vollautomatischer Handel