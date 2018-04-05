Two Tier Gold Scalper

Two Tier Gold Scalper ist ein spezialisierter Expert Advisor für den Handel von Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5.

Der EA arbeitet mit einem zweistufigen Einstiegskonzept („Scout → Add“), das darauf ausgelegt ist, Marktbewegungen zunächst mit reduzierter Positionsgröße zu testen und Positionen nur bei bestätigter Bewegung zu erweitern.

Der Expert Advisor ist ausschließlich für Gold vorgesehen und auf den M3-Zeitrahmen optimiert.

Handelslogik

  • Erster Einstieg mit kleiner Scout-Position

  • Erweiterung der Position nur bei Bewegung in Handelsrichtung

  • EMA-basierte Trendfilterung

  • Optionaler RSI-Filter zur Vermeidung ungünstiger Marktphasen

  • Automatisches Schließen der Scout-Position, wenn keine Bestätigung erfolgt

Der EA handelt ausschließlich Long-Positionen (Buy-Trades).

Haupteigenschaften

  • Zwei-Stufen-Einstieg (Scout → Add)

  • Fester Fokus auf Gold (XAUUSD und gängige Broker-Varianten)

  • Buy-only-Handelslogik

  • Integrierter Spread-Filter

  • Zeitfenster-Kontrolle für Bestätigungen

  • Kein Martingale, kein Grid

  • Vollautomatischer Handel

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (oder Broker-Variante)

  • Zeitrahmen: M3

  • Standardparameter sind für Gold vorkonfiguriert

  • Vor Live-Einsatz wird ein Test im Strategy Tester empfohlen

Wichtige Hinweise

  • Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.

  • Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

  • Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

  • Testen Sie den Expert Advisor vor dem Einsatz auf einem Demokonto oder im Strategy Tester.


    Die ersten Versionen sind kostenlos. Danach erhöht sich der Preis alle 10 Verkäufe um 50 Euro bis zum geplanten Endpreis


    Es wird eine Einlage von mindestens 1000 Euro empfohlen.



