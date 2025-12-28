TPFX Opening Range Breakout ORB EA

--- [ MODUL 1: ÜBERBLICK ÜBER DIE STRATEGIE ] ---

Die TPFX ORB-Strategie ist ein klassischer und leistungsfähiger Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um die explosive Volatilität zu erfassen, die bei der Eröffnung der wichtigsten Marktsitzungen (London, New York oder Tokio) auftritt. Dieses Tool automatisiert das "Opening Range Breakout"-Konzept, das von professionellen Händlern häufig verwendet wird, um von der anfänglichen Richtung des Tages zu profitieren.

Die Strategie definiert automatisch eine Hoch-/Tiefspanne auf der Grundlage der ersten Minuten der Sitzung (z. B. M15 oder M30) und platziert schwebende Orders, um den Ausbruch zu handeln. Es handelt sich um eine äußerst flexible Engine, die für Indizes, Gold und Devisenpaare geeignet ist.

Hauptmerkmale:

  • Sitzungsunabhängig: Kann für London Open, NY Open oder jedes beliebige Zeitfenster konfiguriert werden.

  • Reine Preis-Aktion: Keine nachlaufenden Indikatoren. Verwendet die rohe Marktstruktur und Volatilität.

  • Multi-Asset-Kern: Überwachen und handeln Sie mehrere Symbole (z. B. US30, XAUUSD, GBPUSD) von einem einzigen Chart aus.

  • Intelligentes Geld-Management: Beinhaltet Auto-Lot-Sizing basierend auf dem Risikoprozentsatz und "Smart Wallet"-Prüfungen.

  • Nicht-Neubildung: Visuelle Boxen und Einstiegsniveaus sind fixiert, sobald der Bereich definiert ist.

Empfehlungen:

  • Symbole: Funktioniert außergewöhnlich gut bei US30, NAS100, DAX40 und Gold (XAUUSD).

  • Zeitrahmen: M5, M15, oder M30.

  • VPS: Empfohlen für eine zuverlässige Ausführung.

--- [ MODUL 2: EINGABEPARAMETER ] ---

=== ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN ===

  • Black_Box_Modus: Aktivieren Sie diese Option, um alle visuellen Objekte zu deaktivieren. Ideal für schnelleres Backtesting oder Optimierung.

  • Magische_Nummer: Eindeutiger Bezeichner für die Aufträge des EA. Stellt sicher, dass er nur seine eigenen Trades verwaltet.

  • Handel_Kommentar: Benutzerdefiniertes Kommentar-Tag zur Identifizierung des Handelsjournals.

=== MULTI ASSET CONFIG ===

  • Enable_Multi_Asset: Wenn True, handelt der EA die Liste der unten aufgeführten Symbole aus einem Chart. Wenn False, handelt er nur mit dem aktuellen Chart-Symbol.

  • Symbol_Liste: Kommagetrennte Liste von Tickern (z.B. "US30,NAS100,XAUUSD") für den Multi-Asset-Modus.

=== ZEIT & STRATEGIE ===

  • ORB_Start_Time: Die Serverzeit, zu der die Bereichsberechnung beginnt (Start der Sitzung/Box).

  • ORB_End_Time: Die Serverzeit, zu der die Range geschlossen wird und die Pending Orders platziert werden.

  • Trade_Richtung: Filtert Einträge. Die Voreinstellung ist DIR_BOTH, um Volatilität in jede Richtung zu handeln, kann aber auch nur auf Kauf oder Verkauf beschränkt werden.

  • Max_Trades_Daily: Sicherheitsgrenze. Steuert die maximale Anzahl der ausgeführten Trades pro Symbol und Tag.

  • Schließen_Am_Ende_des_Tages: Erzwingt ein "Hard Close" aller Positionen zu einer bestimmten Zeit, um Swap-Gebühren oder Overnight Gaps zu vermeiden.

  • Day_End_Time: Die spezifische Serverzeit zum Schließen aller aktiven Positionen.

  • Order_Ablauf_Min: Zeit in Minuten, bevor eine schwebende Order gelöscht wird, wenn sie nicht ausgelöst wurde.

=== RISIKO & GELD ===

  • Lot_Modus: Wählen Sie zwischen Fixed Lots oder Risk Percent (Auto-Calculation).

  • Risiko_Prozent: Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird (z.B. 1,0%).

  • Max_Lot_Limit: Eine harte Obergrenze für die Lot-Größe, um ein versehentliches Over-Leveraging zu verhindern.

  • SL_TP_Logik: Wählen Sie zwischen einem dynamischen Verhältnis (basierend auf der Boxgröße) oder festen Punkten.

  • Stop_Loss_Percent: (Dynamischer Modus) SL-Größe relativ zur ORB-Box-Höhe (100% = volle Box-Größe).

  • Take_Profit_Ratio: (Dynamischer Modus) Risiko-Belohnungs-Multiplikator (z.B. 2.0 zielt auf das doppelte Risiko).

--- [ UNTERSTÜTZUNG & FEEDBACK ] ---

Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung. Wenn Sie einen Bedienungsfehler entdecken oder eine Empfehlung für zukünftige Updates haben, ist Ihr Feedback sehr willkommen. Bitte senden Sie mir eine direkte Nachricht; jeder Vorschlag wird geprüft, um die TPFX ORB Erfahrung zu verbessern.

--- [ MODUL 3: RISIKO-OFFENLEGUNG ] ---

Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden:

Der Finanzhandel, insbesondere mit gehebelten Instrumenten wie CFDs auf Indizes und Devisen, birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die vergangene Performance der TPFX ORB Strategie ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Es wird empfohlen, die Software auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen, um die Logik und das Ausführungsverhalten vollständig zu verstehen. Der Autor übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gewinnverluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieser Software entstehen können.

Empfohlene Produkte
StopHunt Killer
Arunkumar Kamalakannan
Experten
Märkte : "EURUSD " und "USDJPY" 15M Chart. Brokerauswahl : ECN-Broker mit niedrigen Spreads. Intro: Der StopHunt Killer EA basiert auf dem Preis-Ungleichgewicht um die wichtigsten Liquiditätspunkte. Große Banken nutzen diese Punkte als Liquiditätsmechanismen, bevor sie die Märkte in ihre Richtung lenken. EA identifiziert Punkte der großen Liquidität und setzt Aufträge, um die Bank Stop Hunts zu nutzen. EA arbeitet mit "EURUSD " und "USDJPY " , da es sich um stark gehandelte Paare handelt und h
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experten
Das AO Trade-System ist speziell auf den Trendhandel zugeschnitten und nutzt Auktions- oder Nachrichtenzeiten als Referenzpunkte, um sie mit anderen spezifischen Bestellzeiten zu vergleichen und Markttrends vorherzusagen. **Alle Zeitparameter, die im EA verwendet werden, basieren auf Ihrer Terminalzeit. Unterschiedliche Broker können in verschiedenen GMT-Zeitzonen arbeiten, was sich aufgrund von Anpassungen an die Sommerzeit weiter unterscheiden kann.** **Bitte stellen Sie sicher, dass die Zei
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Experten
skyway traders bietet Copytrading, Algo-Service und Kurse an. Dieser Algo basiert auf einer Breakout-Strategie mit Trailing-Stoploss, was die beste Eigenschaft dieses Algos ist. Sie können den eurusd mit der Standardeinstellung verwenden und Sie können die 400tp Punkte ändern und setzen Sie 10% Risiko pro Handel msg mich für discound oder erhalten Sie weitere Details über algo telegram id- @pb150817 Ein Ausbruch stellt eine Kursbewegung nach einer Konsolidierungsphase dar, die oft durch
NewMotherBot
Joni Fat
Experten
Joni Lee Zweiter Forex-Roboter auf dem Markt KANN MIT NUR $300 laufen (empfohlene Mindesteinlage) LOT-Größe 0.01 wenn <$2000 sonst 0.02 Wir stellen Ihnen den "Joni Lee First Forex Robot" vor, eine bahnbrechende Innovation im automatisierten Devisenhandel. Entwickelt von dem renommierten Joni Lee, ist dieser Roboter der erste seiner Art und setzt neue Maßstäbe auf dem Forex-Markt. Hauptmerkmale: Kann Gewinn mitnehmen (TP) und Verlust begrenzen (CL) Hochmoderne Algorithmen: Verwendet hochentwicke
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
Pivot Hunter EA Der Pivot Hunter EA ist ein spezialisierter Handelsroboter, der exklusiv für das Währungspaar   CADJPY   im   H1-Zeitrahmen   entwickelt wurde. Seine Strategie ist darauf ausgelegt, potenzielle Marktwendepunkte zu identifizieren, indem er die Preisaktion und das Momentum analysiert. Der Kern der EA-Logik ist ein Bestätigungssystem, das auf mehreren Indikatoren basiert. Er kombiniert Signale von klassischen Indikatoren, einschließlich Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relati
Alex Super Quantum Gold H1
Alexander Loreto Cordero
Experten
Analyse der "Quantum Super" Strategie Ideal für Non-HFT-Finanzierungs- und persönliche Konten 1. Handelsfunktionalität und -logik: Vermögenswerte und Zeit: Die Strategie ist speziell für Gold konzipiert. Sie verwendet mehrere Indikatoren und Zeitrahmen (LinReg, ATR, ROC, Highest, Lowest) mit einstellbaren Parametern. Einstiegssignale: Long-Einstieg: Basiert auf der Kreuzung einer linearen Regression und einem Vergleich von ATR-Werten. Short-Einstieg: Basiert auf Kreuzungen von ROC-Werten. Stop-E
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Close Order EA MT5
Iketut Sudiasa
Utilitys
Dieser EA schließt automatisch alle offenen Aufträge, wenn der Gewinn oder Verlust entsprechend der Benutzereinstellung erreicht ist. Sie müssen Schließen nach Prozentsatz oder Schließen nach Betrag auswählen. Wenn "Schließen nach Prozentsatz" oder "Schließen nach Betrag" auf "true" gesetzt ist, wird der EA beendet. Wenn die Einstellung auf true gesetzt ist, kann der Wert von Gewinn und Verlust nicht 0 sein. Bitte setzen Sie die Option für Close Order with Same Symbol oder Close All Order auf t
Intraday Bull for Boom 300 by Market Instruments
Michal Kuc
Experten
Das automatische Handelssystem führt nur Kaufaufträge auf den synthetischen Index Boom 300 aus. Die Mindesteinlage auf dem Konto beträgt 2500$. Die Parameter sind für einen Zeitrahmen von 1 STUNDE optimiert. Die gesamte Geschichte Test ist in Screenshots Abschnitt. Eingaben: Konto-Hebelung `Hebelung (1:N)`, Stop Loss in Prozent (Werte größer als Null), Take Profit in Prozent (Werte größer als Null), Länge des Auswertungsrahmens, Aktivierungslevel in Prozent für den Bewertungsrahmen, Schließen
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experten
Vorstellung von Savage Capital Max Scaling Pro – Ihr Go-To EA für Trading-Erfolg! Holen Sie das Beste aus Ihrem Trading heraus mit Savage Capital Max Scaling Pro , einem vielseitigen EA  für  LIVE-MÄRKTE . Hauptmerkmale: Automatische Gewinnmaximierung: Der EA setzt Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) und verwendet eine Trail Stopp (TS)-Technik . Er sammelt sogar Geld von laufenden Trades , auch wenn TP nicht erreicht wird . Entwickelt von Profis: Entwickelt von einem erfahrenen Softwareentwickl
TradeGpt4 EA
Canberk Dogan Denizli
4 (1)
Experten
Wir stellen den mit Spannung erwarteten TradeGpt-4 EA vor, einen fortschrittlichen Handelsroboter, der auf erfahrene Händler zugeschnitten ist. Unser oberstes Ziel ist es, einen innovativen Ansatz für das Martingale-System einzuführen, indem wir eine hochmoderne Plattform nutzen, die die neuesten Durchbrüche in KI-Sprachmodellen nahtlos integriert. Durch die Nutzung einer fortschrittlichen Chatbot-Infrastruktur haben wir erfolgreich einen Expert Advisor (EA) mit der bemerkenswerten Fähigkeit ent
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experten
Mehr Informationen in der Telegram-Gruppe: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA verwendet eine Return-to-Average-Strategie in Verbindung mit der Erkennung von Kauf- und Verkaufsabschlägen. ️ Expert Advisor für Forex ️ Jedes Symbol, CDFs, etc. ️ Entwickelt für Metatrader 5 ️ Swing/Positionshandel ️ Genauigkeit höher als 95% ️ Niedriger Drawdown Indikatoren für Einstellungen verfügbar: EMA200 - gleitender Durchschnitt von 200 Perioden (andere Perioden können ebenfalls mit hervorragenden Ergebni
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Experten
Money Mind BTC — BTCUSD auf H1 (v13.00) Automatisches System mit globalem Risikomanagement und adaptivem Verhalten Money Mind BTC 13.00 ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit BTCUSD entwickelt wurde und über vollständige Risikoüberwachung und automatische Anpassungslogik verfügt. Er kombiniert Betriebsstabilität, flexible Konfiguration und eine globale Managementstruktur, die sich an die Marktbedingungen anpasst. Hauptmerkmale Symbol: BTCUSD Empfohlenes Zeitfenster: H1 Interne Filter mit
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.92 (12)
Experten
AUFBAUEND AUF DEM ERFOLG MEINES BELIEBTEN KOSTENLOSEN EA 'CAD SNIPER'... ICH PRÄSENTIERE CAD SNIPER X! TAUSENDE MEHR TRADES | KEINE BROKER-BESCHRÄNKUNGEN | BESSERE STATISTIKEN | MEHRERE STRATEGIEN Senden Sie mir eine PRIVATE NACHRICHT nach dem Kauf für das Handbuch und einen kostenlosen Bonus ZWEI STRATEGIEN IN EINEM für AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD und CADCHF Strategie 1 kann mit jedem Broker verwendet werden, handelt viel häufiger und ist die Standardstrategie für CAD Sniper X. Sie hat sich s
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Experten
***Limitiertes Einführungsangebot! Ultra AI Pro wird für die ersten 50 Benutzer kostenlos zum Download angeboten! Danach wird es zum vollen Preis angeboten. Im Gegenzug bitten wir Sie nur darum, uns Feedback zu geben, Ultra AI Pro zu bewerten und einen Kommentar zu hinterlassen. Ultra A.I Pro ist ein hochentwickelter Trading-Bot, der auf Werte mit einem starken langfristigen Haltepotenzial und robusten Marktwachstumsfundamentaldaten zugeschnitten ist, die typischerweise mit Indizes wie dem NAS10
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experten
MetaCove AI: Präzisions-Pullback-Engine (v1.2) Ein fortschrittliches, vollautomatisiertes algorithmisches Handelssystem von Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Überblick: Die MetaCove AI: Precision Pullback Engine ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um risikoarme Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit in Trendmärkten zu identifizieren. Das System ist vollständig automatisiert un
Pre Market High Breakout EA
Leonardo Guia Gonzalez
Experten
-- [ MODUL 1: STRATEGIEÜBERSICHT ] --- TPFX Premarket High Breakout ist ein spezialisierter Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um das hohe Volatilitätsmomentum zu erfassen, das unmittelbar nach dem Ende der vorbörslichen US-Sitzung auftritt. Im Gegensatz zu traditionellen Breakout-Systemen ist dieser Algorithmus darauf abgestimmt, signifikante Liquiditätsverschiebungen in US-Indizes zu erkennen. Die Strategie definiert automatisch eine Referenzspanne, die auf der vorbörslichen Aktivität
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Experten
XAGUSD SENTINEL (MT5) - Ausbruchs- und Wiederholungs-Skalierer für XAGUSD/EURUSD auf M1 Handeln Sie die Struktur, nicht das Rauschen. XAGUSD SENTINEL ist ein präziser Breakout- und Retest-Expert Advisor, der speziell für XAGUSD (Silber) und EURUSD auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er bildet dynamische Zonen von Preis-Pivots ab, plant den Einstieg bei sauberen Ausbrüchen oder schnellen Retests und verwaltet das Risiko mit Schutzmechanismen auf Basket-Ebene, so dass Sie hochfrequente Setups
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
The Catalyst EA The Catalyst EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er wurde speziell für den Handel mit dem Währungspaar   AUDUSD auf dem H1-Zeitrahmen   entwickelt. Der EA verwendet eine Multi-Indikator-Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Marktumkehrungen und Korrekturen zu identifizieren und zu nutzen. Ein Hauptaugenmerk seines Designs liegt auf einem robusten Risikomanagement, das eine dynamische Lot-Größenberechnung und mehrer
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Experten
Wir stellen vor: „Gold Win Master Pro EA MT5“ – Ihre ultimative Goldhandels-Expertenberaterlösung für PROP FIRM LIVE FUNDED ACCOUNT. Neue Veröffentlichung: „Gold Win Master Pro EA“ Expert Advisor der MT5-Version. Laden Sie jetzt den MT5-Expertenberater „Gold Win Master Pro EA“ herunter Sie vom besonderen LAUNCH. Der „Gold Win Master Pro EA“ mit hervorragenden Funktionen für bessere Leistung. -Aktualisierte Standardeinstellungen für XAUUSD M5. (Kann auch mit anderen Zeitrahmen verwendet wer
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Experten
TrendFusion X ist eine vollautomatische Handelslösung für Händler, die Wert auf Präzision, Disziplin und strukturierte Entscheidungen legen. Sie kombiniert ein Trend-Scoring-Modell mit einer Multi-Timeframe-Analyse und Bestätigungslogik, um sicherzustellen, dass Trades nur unter technisch günstigen Bedingungen ausgeführt werden. TrendFusion X wurde für moderne Handelsumgebungen entwickelt, passt sich an das sich ändernde Marktverhalten an und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Setups
Black Cat FX
Prama Shellaerinda
Experten
BlackCAT FX ist ein einfacher und leistungsstarker Expert Advisor. Dieser Roboter verfügt über einen sehr leistungsfähigen Algorithmus zur Bestimmung des Keylevels. Mit diesem Keylevel-Referenz, kann dieser Roboter effektiv und effizient arbeiten. BlackCat FX wurde speziell für die Paare EURUSD und GBPUSD entwickelt, da wir wissen, dass es sich um Paare mit geringer Streuung handelt, und kann auf dem Zeitrahmen M5 oder M15 ausgeführt werden. Instrumentenspezifikationen Symbol: EURUSD, GBPUSD Zei
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
Experten
PROMO - Nur für die nächsten 3 Käufer, ein kostenloser Experte - DYNAMIC PORTFOLIO expert advisor ! KEINE 5-STERNE-BEWERTUNG IST FÜR DAS GESCHENK ERFORDERLICH! LIVE ERGEBNISSE: Klicken Sie hier Portfolio EVOLUTION ist ein hochmodernes Expert Advisor-Konzept, das eine Reihe von Strategien für mehrere Währungspaare einsetzt. Er kann im MULTICURRENCIES-Modus oder im SINGLE PAIR-Modus betrieben werden, wodurch ein umfangreiches Multi-Strategie-Portfolio entsteht, mit dem sich sichere und stetig
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Experten
Wir stellen Ihnen unseren MT5 Expert Advisor vor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die aus schwankenden Marktbedingungen Kapital schlagen wollen. Dieser EA verwendet eine ausgeklügelte Martingale-Strategie, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig das Risiko effektiv zu steuern. Hier sehen Sie, was unseren EA auszeichnet: Hauptmerkmale: Optimal für schwankende Märkte : Unser EA eignet sich hervorragend für Märkte mit konstanten Preisschwankungen, die es Ihnen ermöglichen,
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Hinterlassen Sie nach Ihrem Kauf einen Kommentar, um das Benutzerhandbuch zu erhalten. Market Sniper Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für Breakout-Trading mit adaptivem Positionsmanagement entwickelt wurde. Er kombiniert die Erkennung von Ausbrüchen mit ATR-basierten gestaffelten Einstiegen und globalem Risikomanagement und bietet einen strukturierten und disziplinierten Ansatz. Hauptmerkmale Konfigurierbare Lotgröße und automatische Skalierung nach Kontostand Breakout-Einstiegsl
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
TepuyFX Martingale
Leonardo Guia Gonzalez
Experten
TEPUY FX MARTINGALE IST EIN BOT, DER VON EINER GRUPPE ERFAHRENER DEVISENHÄNDLER ENTWICKELT WURDE. ER FUNKTIONIERT IN MEHREREN WÄHRUNGEN, ABER WENN SIE BEREITS EINE LIZENZ ERWORBEN HABEN, EMPFEHLEN WIR IHNEN, SICH AN DEN PLAN ZU HALTEN, DER VON UNSEREM TEAM ERSTELLT UND ENTWORFEN WURDE. WIR WERDEN IHNEN ALLE BENÖTIGTEN DATEIEN ZUR VERFÜGUNG STELLEN. EMPFEHLUNGEN: 1- DIE VERWENDUNG VON CENT-KONTEN IST DER BESTE WEG, UM DAS PORTFOLIO ZU FÜHREN 2- VERWENDEN SIE MT5-KONTEN MIT EINEM LIMIT VON 1000 TR
Stream Deck EA
Leonardo Guia Gonzalez
Utilitys
Produktname: Stream Deck Pro Trader - Ultimativer Manager & Charting Suite Kurzbeschreibung: Der ultimative Handelsassistent für die manuelle Ausführung. Mit professionellem Setup Tagging, "Ghost Mode" Risikomanagement und eingebauten institutionellen Indikatoren (Volume Profile, VWAP, S/D Zones). Vollständige Beschreibung: Stream Deck Pro Trader ist ein professionelles Trading-Ökosystem, das für leistungsstarke manuelle Händler und Prop Firm-Kandidaten entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Pr
Pre Market High Breakout EA
Leonardo Guia Gonzalez
Experten
-- [ MODUL 1: STRATEGIEÜBERSICHT ] --- TPFX Premarket High Breakout ist ein spezialisierter Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um das hohe Volatilitätsmomentum zu erfassen, das unmittelbar nach dem Ende der vorbörslichen US-Sitzung auftritt. Im Gegensatz zu traditionellen Breakout-Systemen ist dieser Algorithmus darauf abgestimmt, signifikante Liquiditätsverschiebungen in US-Indizes zu erkennen. Die Strategie definiert automatisch eine Referenzspanne, die auf der vorbörslichen Aktivität
TPFX Vwap EA
Leonardo Guia Gonzalez
Experten
VWAP Master Institutional | Multi-Strategy Algorithmus Produktübersicht Erschließen Sie die Möglichkeiten des institutionellen Handels mit VWAP Master. Dieser professionelle Expert Advisor automatisiert die zuverlässigsten volumengewichteten Durchschnittspreise (VWAP), die von Hedgefonds und Parketthändlern verwendet werden. Dieser Algorithmus wurde speziell für Indizes (US30, NAS100, SP500) und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und passt sich mithilfe von vier verschiedenen Logik-Engines
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension