TPFX Opening Range Breakout ORB EA

--- [ MODUL 1: ÜBERBLICK ÜBER DIE STRATEGIE ] ---

Die TPFX ORB-Strategie ist ein klassischer und leistungsfähiger Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um die explosive Volatilität zu erfassen, die bei der Eröffnung der wichtigsten Marktsitzungen (London, New York oder Tokio) auftritt. Dieses Tool automatisiert das "Opening Range Breakout"-Konzept, das von professionellen Händlern häufig verwendet wird, um von der anfänglichen Richtung des Tages zu profitieren.

Die Strategie definiert automatisch eine Hoch-/Tiefspanne auf der Grundlage der ersten Minuten der Sitzung (z. B. M15 oder M30) und platziert schwebende Orders, um den Ausbruch zu handeln. Es handelt sich um eine äußerst flexible Engine, die für Indizes, Gold und Devisenpaare geeignet ist.

Hauptmerkmale:

Sitzungsunabhängig: Kann für London Open, NY Open oder jedes beliebige Zeitfenster konfiguriert werden.

Reine Preis-Aktion: Keine nachlaufenden Indikatoren. Verwendet die rohe Marktstruktur und Volatilität.

Multi-Asset-Kern: Überwachen und handeln Sie mehrere Symbole (z. B. US30, XAUUSD, GBPUSD) von einem einzigen Chart aus.

Intelligentes Geld-Management: Beinhaltet Auto-Lot-Sizing basierend auf dem Risikoprozentsatz und "Smart Wallet"-Prüfungen.

Nicht-Neubildung: Visuelle Boxen und Einstiegsniveaus sind fixiert, sobald der Bereich definiert ist.

Empfehlungen:

Symbole: Funktioniert außergewöhnlich gut bei US30, NAS100, DAX40 und Gold (XAUUSD).

Zeitrahmen: M5, M15, oder M30.

VPS: Empfohlen für eine zuverlässige Ausführung.

--- [ MODUL 2: EINGABEPARAMETER ] ---

=== ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN ===

Black_Box_Modus: Aktivieren Sie diese Option, um alle visuellen Objekte zu deaktivieren. Ideal für schnelleres Backtesting oder Optimierung.

Magische_Nummer: Eindeutiger Bezeichner für die Aufträge des EA. Stellt sicher, dass er nur seine eigenen Trades verwaltet.

Handel_Kommentar: Benutzerdefiniertes Kommentar-Tag zur Identifizierung des Handelsjournals.

=== MULTI ASSET CONFIG ===

Enable_Multi_Asset: Wenn True, handelt der EA die Liste der unten aufgeführten Symbole aus einem Chart. Wenn False, handelt er nur mit dem aktuellen Chart-Symbol.

Symbol_Liste: Kommagetrennte Liste von Tickern (z.B. "US30,NAS100,XAUUSD") für den Multi-Asset-Modus.

=== ZEIT & STRATEGIE ===

ORB_Start_Time: Die Serverzeit, zu der die Bereichsberechnung beginnt (Start der Sitzung/Box).

ORB_End_Time: Die Serverzeit, zu der die Range geschlossen wird und die Pending Orders platziert werden.

Trade_Richtung: Filtert Einträge. Die Voreinstellung ist DIR_BOTH, um Volatilität in jede Richtung zu handeln, kann aber auch nur auf Kauf oder Verkauf beschränkt werden.

Max_Trades_Daily: Sicherheitsgrenze. Steuert die maximale Anzahl der ausgeführten Trades pro Symbol und Tag.

Schließen_Am_Ende_des_Tages: Erzwingt ein "Hard Close" aller Positionen zu einer bestimmten Zeit, um Swap-Gebühren oder Overnight Gaps zu vermeiden.

Day_End_Time: Die spezifische Serverzeit zum Schließen aller aktiven Positionen.

Order_Ablauf_Min: Zeit in Minuten, bevor eine schwebende Order gelöscht wird, wenn sie nicht ausgelöst wurde.

=== RISIKO & GELD ===

Lot_Modus: Wählen Sie zwischen Fixed Lots oder Risk Percent (Auto-Calculation).

Risiko_Prozent: Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird (z.B. 1,0%).

Max_Lot_Limit: Eine harte Obergrenze für die Lot-Größe, um ein versehentliches Over-Leveraging zu verhindern.

SL_TP_Logik: Wählen Sie zwischen einem dynamischen Verhältnis (basierend auf der Boxgröße) oder festen Punkten.

Stop_Loss_Percent: (Dynamischer Modus) SL-Größe relativ zur ORB-Box-Höhe (100% = volle Box-Größe).

Take_Profit_Ratio: (Dynamischer Modus) Risiko-Belohnungs-Multiplikator (z.B. 2.0 zielt auf das doppelte Risiko).

--- [ UNTERSTÜTZUNG & FEEDBACK ] ---

Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung. Wenn Sie einen Bedienungsfehler entdecken oder eine Empfehlung für zukünftige Updates haben, ist Ihr Feedback sehr willkommen. Bitte senden Sie mir eine direkte Nachricht; jeder Vorschlag wird geprüft, um die TPFX ORB Erfahrung zu verbessern.

--- [ MODUL 3: RISIKO-OFFENLEGUNG ] ---

Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden:

Der Finanzhandel, insbesondere mit gehebelten Instrumenten wie CFDs auf Indizes und Devisen, birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die vergangene Performance der TPFX ORB Strategie ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Es wird empfohlen, die Software auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen, um die Logik und das Ausführungsverhalten vollständig zu verstehen. Der Autor übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gewinnverluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieser Software entstehen können.