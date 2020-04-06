TPFX Vwap EA

VWAP Master Institucional | Algoritmo multiestrategia

Resumen del producto

Libere el poder del trading institucional con VWAP Master. Este Asesor Experto de nivel profesional automatiza las configuraciones de Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) más fiables utilizadas por los fondos de cobertura y los operadores de piso. Diseñado específicamente para índices (US30, NAS100, SP500) y los principales pares de divisas, este algoritmo se adapta a las diferentes fases del mercado utilizando cuatro motores lógicos distintos.

A diferencia de los simples robots de cruce, VWAP Master entiende la estructura del mercado. Utiliza las Bandas de Desviación Estándar (SD) y la Acción del Precio de las Velas para identificar entradas de alta probabilidad mientras protege el capital con una gestión del riesgo de grado institucional.

4 Estrategias de Trading en un EA

Puede seleccionar una estrategia específica o dejar que el EA las gestione en función de su configuración:

  1. VWAP BOUNCE (Seguimiento de tendencia): Entra cuando el precio retrocede al VWAP y lo rechaza, confirmando la continuación de la tendencia.

  2. VWAP RECLAIM (Trap Trading): Identifica falsas rupturas (Traps). Entra cuando el precio rompe el VWAP pero revierte inmediatamente, atrapando a los operadores atrapados.

  3. VWAP CROSS (Ruptura): Opera el impulso cuando el precio cruza físicamente la línea VWAP con un cierre fuerte.

  4. VWAP FADE (reversión a la media): Identifica precios sobreextendidos en las Bandas de Desviación Estándar externas (2.0 SD) y opera la reversión a la media (VWAP).

Características principales

  • Stop LossEstructural: Calcula el Stop Loss dinámicamente basándose en la volatilidad de la vela de señal (Wick High/Low), asegurando un estricto control del riesgo.

  • Gestión dinámica del riesgo: Calcula automáticamente el tamaño del lote basándose en un % fijo del saldo de su cuenta por operación.

  • Filtros inteligentes: Incluye filtros de tiempo (para operar sólo durante las sesiones de NY/Londres), protección de diferencial y límite máximo diario de operaciones para evitar el exceso de operaciones.

  • Cuadro de mandos: Muestra el estado de la estrategia en tiempo real, los diferenciales y las estadísticas diarias directamente en el gráfico.

  • Backtesting visual: Dibuja automáticamente las bandas VWAP y SD durante las pruebas visuales para que pueda verificar la lógica de cada operación.

Parámetros y ajustes

  • Modo de estrategia: Seleccione entre Rebote, Recuperación, Cruzado, Desvanecimiento o Todos.

  • Filtro de Tiempo: Defina las horas exactas de Inicio y Fin (por ejemplo, de 16:30 a 23:00).

  • Ajustes de riesgo: Elija entre Lotes fijos o % de riesgo automático.

  • Lógica de Salida: Elija entre SL Estructural o Puntos Fijos, y Relación Riesgo:Recompensa TP o Puntos Fijos.

  • Multiplicador de Banda: Multiplicador de Desviación Estándar personalizable para la estrategia Fade (Por defecto: 2,0).

Recomendaciones

  • Símbolos: Optimizado para Índices (US30, SP500, NAS100) y Pares Principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY).

  • Marco temporal: M5 o M15 recomendado.

  • Cuenta: Cuenta ECN o Low Spread recomendada.



