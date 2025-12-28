Pre Market High Breakout EA

TPFX Vorbörslicher Hochausbruch

Übersicht

TPFX Pre-Market High Breakout ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um die explosive Volatilität zu erfassen, die bei großen Börseneröffnungen auftritt.

Die Strategie basiert auf einem klassischen institutionellen Prinzip: dem Opening Range Breakout. Der Algorithmus überwacht das Kursgeschehen während der Pre-Market"-Sitzung in aller Stille, identifiziert wichtige Angebotsniveaus (Highs) und platziert intelligente Pending Orders genau zur Markteröffnung ("The Bell"), wobei er die Eingänge mit Volumen- und Trendindikatoren von institutioneller Qualität filtert.

Im Gegensatz zu einfachen Breakout-Bots verfügt dieser EA über eine robuste Advanced Risk Management Engine, saisonale Filter (Tag/Monat) und Kapitalschutzmechanismen, die ihn zu einem leistungsstarken Werkzeug für Indizes (US30, NAS100) und volatile Aktien machen.

Hauptmerkmale

  • 📊 Reine Ausbruchslogik: Handelt den Ausbruch aus dem vorbörslichen Hoch und nutzt das anfängliche Richtungsmomentum der Sitzung.

  • 🛡️ Automatisches Risikomanagement: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage eines Risikoprozentsatzes Ihres Guthabens. Sie riskieren nie mehr als geplant, unabhängig von der Stop-Loss-Distanz.

  • 🧠 Institutionelle Filter:

    • Interner VWAP-Filter: Verhindert Käufe, wenn der Preis "teuer" ist (unter dem volumengewichteten Durchschnittspreis). Keine externen Indikatoren erforderlich.

    • Trend-Filter (MA): Richtet den Handel auf den Makrotrend aus (standardmäßig SMA 200).

  • 📅 Totale Kalenderkontrolle:

    • Tages-Filter: Sie möchten freitags nicht handeln? Deaktivieren Sie ihn mit einem einzigen Klick.

    • Monats-Filter: Vermeiden Sie saisonal ungünstige Monate (z. B. August oder Dezember) direkt über das Eingabefeld.

  • ⚙️ Handelsverwaltung:

    • Trailing Stop: Sichert Gewinne durch Nachziehen des Kurses.

    • Break Even: Verschiebt den Stop Loss automatisch zum Einstieg, um einen "Free Trade" zu sichern.

    • Auto-Schließen: Schließt den Handel zwangsweise am Ende der Sitzung, um das "Overnight"-Gap-Risiko zu vermeiden.

Parameter-Leitfaden (Eingaben)

1. Zeiteinstellungen (Broker-Server-Zeit)

  • EingabeStartZeit: Startzeit der Vormarktanalyse (z. B. 12:00).

  • InpOpenTime: Genaue Marktöffnungs-/Eintrittszeit (z. B. 16:00).

  • InpCloseTime: Endzeitpunkt der Sitzung und Auslöser für Auto-Close (z. B. 23:00).

  • InpCloseAtEnd: Aktivieren/Deaktivieren der Zwangsschließung von Geschäften am Ende des Tages.

2. Limits & Filter

  • InpMaxTrades: Maximal erlaubte Trades pro Tag (z.B. 1 für den "Sniper"-Stil).

  • InpUseMA: Gleitender Durchschnitt Trendfilter (Wahr/Falsch).

  • InpUseVWAP: Volumengewichteter Durchschnittspreis-Filter (Wahr/Falsch).

3. Geld-Management

  • InpRiskMode: Wählen Sie zwischen Fixed Lots ( RISK_FIXED ) oder Percentage ( RISK_PERCENT ).

  • InpRiskPercent: Prozentsatz des Saldos, der pro Handel riskiert wird (z. B. 1,0 %).

  • InpRiskReward: Gewinn-Ziel-Verhältnis (z.B. 2,0 = 2x das Risiko gewinnen).

  • InpPuffer: Abstand in Punkten über dem Hoch zur Bestätigung des Ausbruchs.

4. Positionsmanagement (BE & Trailing)

  • InpUseBE: Aktiviert die Break Even Funktion.

  • InpUseTrailing: Trailing-Stop-Funktion aktivieren.

5. Kalender-Filter (Tag & Monat)

  • InpTradeMon - Fri: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Wochentage.

  • InpTradeJan - Dec: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Monate des Jahres.

Empfehlungen

  1. Instrumente: Besonders empfohlen für US30 (Dow Jones), NAS100 (Nasdaq), SPX500 und volatile Aktien.

  2. Zeitrahmen: Verwenden Sie M1- oder M5-Charts für eine präzise Ausführung. (Der Bot verwendet intern M30-Daten für eine zuverlässige Analyse der historischen Spanne).

  3. Broker-Zeit: Es ist wichtig, die InpStartTime und InpOpenTime entsprechend der Server-Zeit Ihres Brokers einzustellen (überprüfen Sie das Fenster "Market Watch").

  4. VPS: Ein VPS wird empfohlen, um sicherzustellen, dass die Order bei Markteröffnung mit null Latenz ausgeführt wird.

Rechtlicher Hinweis

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.


Weitere Produkte dieses Autors
TepuyFX Martingale
Leonardo Guia Gonzalez
Experten
TEPUY FX MARTINGALE IST EIN BOT, DER VON EINER GRUPPE ERFAHRENER DEVISENHÄNDLER ENTWICKELT WURDE. ER FUNKTIONIERT IN MEHREREN WÄHRUNGEN, ABER WENN SIE BEREITS EINE LIZENZ ERWORBEN HABEN, EMPFEHLEN WIR IHNEN, SICH AN DEN PLAN ZU HALTEN, DER VON UNSEREM TEAM ERSTELLT UND ENTWORFEN WURDE. WIR WERDEN IHNEN ALLE BENÖTIGTEN DATEIEN ZUR VERFÜGUNG STELLEN. EMPFEHLUNGEN: 1- DIE VERWENDUNG VON CENT-KONTEN IST DER BESTE WEG, UM DAS PORTFOLIO ZU FÜHREN 2- VERWENDEN SIE MT5-KONTEN MIT EINEM LIMIT VON 1000 TR
Stream Deck EA
Leonardo Guia Gonzalez
Utilitys
Produktname: Stream Deck Pro Trader - Ultimativer Manager & Charting Suite Kurzbeschreibung: Der ultimative Handelsassistent für die manuelle Ausführung. Mit professionellem Setup Tagging, "Ghost Mode" Risikomanagement und eingebauten institutionellen Indikatoren (Volume Profile, VWAP, S/D Zones). Vollständige Beschreibung: Stream Deck Pro Trader ist ein professionelles Trading-Ökosystem, das für leistungsstarke manuelle Händler und Prop Firm-Kandidaten entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Pr
TPFX Vwap EA
Leonardo Guia Gonzalez
Experten
VWAP Master Institutional | Multi-Strategy Algorithmus Produktübersicht Erschließen Sie die Möglichkeiten des institutionellen Handels mit VWAP Master. Dieser professionelle Expert Advisor automatisiert die zuverlässigsten volumengewichteten Durchschnittspreise (VWAP), die von Hedgefonds und Parketthändlern verwendet werden. Dieser Algorithmus wurde speziell für Indizes (US30, NAS100, SP500) und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und passt sich mithilfe von vier verschiedenen Logik-Engines
TPFX Opening Range Breakout ORB EA
Leonardo Guia Gonzalez
Experten
TPFX ORB - Professionelles Multi-Asset Breakout System TPFX Playbook ORB ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die klassische Opening Range Breakout (ORB) Strategie zu automatisieren. Ob Sie die London Open, New York Open oder bestimmte Nachrichtenereignisse handeln, dieser EA fängt Volatilitätsausbrüche mit Präzision und striktem Risikomanagement ein. Die auf Effizienz ausgelegte Version 3.0 führt einen "Multi-Asset Core" ein, mit dem Sie mehrere Symbole (z.B. US30,
