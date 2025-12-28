Pre Market High Breakout EA

Übersicht

TPFX Vorbörslicher Hochausbruch

TPFX Pre-Market High Breakout ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um die explosive Volatilität zu erfassen, die bei großen Börseneröffnungen auftritt.

Die Strategie basiert auf einem klassischen institutionellen Prinzip: dem Opening Range Breakout. Der Algorithmus überwacht das Kursgeschehen während der Pre-Market"-Sitzung in aller Stille, identifiziert wichtige Angebotsniveaus (Highs) und platziert intelligente Pending Orders genau zur Markteröffnung ("The Bell"), wobei er die Eingänge mit Volumen- und Trendindikatoren von institutioneller Qualität filtert.

Im Gegensatz zu einfachen Breakout-Bots verfügt dieser EA über eine robuste Advanced Risk Management Engine, saisonale Filter (Tag/Monat) und Kapitalschutzmechanismen, die ihn zu einem leistungsstarken Werkzeug für Indizes (US30, NAS100) und volatile Aktien machen.

Hauptmerkmale

📊 Reine Ausbruchslogik: Handelt den Ausbruch aus dem vorbörslichen Hoch und nutzt das anfängliche Richtungsmomentum der Sitzung.

🛡️ Automatisches Risikomanagement: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage eines Risikoprozentsatzes Ihres Guthabens. Sie riskieren nie mehr als geplant, unabhängig von der Stop-Loss-Distanz.

🧠 Institutionelle Filter: Interner VWAP-Filter: Verhindert Käufe, wenn der Preis "teuer" ist (unter dem volumengewichteten Durchschnittspreis). Keine externen Indikatoren erforderlich. Trend-Filter (MA): Richtet den Handel auf den Makrotrend aus (standardmäßig SMA 200).

📅 Totale Kalenderkontrolle: Tages-Filter: Sie möchten freitags nicht handeln? Deaktivieren Sie ihn mit einem einzigen Klick. Monats-Filter: Vermeiden Sie saisonal ungünstige Monate (z. B. August oder Dezember) direkt über das Eingabefeld.

⚙️ Handelsverwaltung: Trailing Stop: Sichert Gewinne durch Nachziehen des Kurses. Break Even: Verschiebt den Stop Loss automatisch zum Einstieg, um einen "Free Trade" zu sichern. Auto-Schließen: Schließt den Handel zwangsweise am Ende der Sitzung, um das "Overnight"-Gap-Risiko zu vermeiden.



Parameter-Leitfaden (Eingaben)

1. Zeiteinstellungen (Broker-Server-Zeit)

EingabeStartZeit: Startzeit der Vormarktanalyse (z. B. 12:00).

InpOpenTime: Genaue Marktöffnungs-/Eintrittszeit (z. B. 16:00).

InpCloseTime: Endzeitpunkt der Sitzung und Auslöser für Auto-Close (z. B. 23:00).

InpCloseAtEnd: Aktivieren/Deaktivieren der Zwangsschließung von Geschäften am Ende des Tages.

2. Limits & Filter

InpMaxTrades: Maximal erlaubte Trades pro Tag (z.B. 1 für den "Sniper"-Stil).

InpUseMA: Gleitender Durchschnitt Trendfilter (Wahr/Falsch).

InpUseVWAP: Volumengewichteter Durchschnittspreis-Filter (Wahr/Falsch).

3. Geld-Management

InpRiskMode: Wählen Sie zwischen Fixed Lots ( RISK_FIXED ) oder Percentage ( RISK_PERCENT ).

InpRiskPercent: Prozentsatz des Saldos, der pro Handel riskiert wird (z. B. 1,0 %).

InpRiskReward: Gewinn-Ziel-Verhältnis (z.B. 2,0 = 2x das Risiko gewinnen).

InpPuffer: Abstand in Punkten über dem Hoch zur Bestätigung des Ausbruchs.

4. Positionsmanagement (BE & Trailing)

InpUseBE: Aktiviert die Break Even Funktion.

InpUseTrailing: Trailing-Stop-Funktion aktivieren.

5. Kalender-Filter (Tag & Monat)

InpTradeMon - Fri: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Wochentage.

InpTradeJan - Dec: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Monate des Jahres.

Empfehlungen

Instrumente: Besonders empfohlen für US30 (Dow Jones), NAS100 (Nasdaq), SPX500 und volatile Aktien. Zeitrahmen: Verwenden Sie M1- oder M5-Charts für eine präzise Ausführung. (Der Bot verwendet intern M30-Daten für eine zuverlässige Analyse der historischen Spanne). Broker-Zeit: Es ist wichtig, die InpStartTime und InpOpenTime entsprechend der Server-Zeit Ihres Brokers einzustellen (überprüfen Sie das Fenster "Market Watch"). VPS: Ein VPS wird empfohlen, um sicherzustellen, dass die Order bei Markteröffnung mit null Latenz ausgeführt wird.

Rechtlicher Hinweis

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.