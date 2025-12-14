Stream Deck EA

Produktname: Stream Deck Pro Trader - Ultimativer Manager & Charting Suite

Kurzbeschreibung:

Der ultimative Handelsassistent für die manuelle Ausführung. Mit professionellem Setup Tagging, "Ghost Mode" Risikomanagement und eingebauten institutionellen Indikatoren (Volume Profile, VWAP, S/D Zones).

Vollständige Beschreibung:

Stream Deck Pro Trader ist ein professionelles Trading-Ökosystem, das für leistungsstarke manuelle Händler und Prop Firm-Kandidaten entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und konsistentes Risikomanagement benötigen.

Verschwenden Sie keine wertvollen Sekunden mehr mit der Berechnung von Losgrößen oder dem Zeichnen sich wiederholender Levels. Dieses Dienstprogramm kümmert sich um die Berechnungen und die visuelle Darstellung, so dass Sie sich ganz auf die Preisaktion und die Ausführung konzentrieren können. Obwohl es für das Elgato Stream Deck Mapping optimiert ist, funktioniert es perfekt mit Standard-Tastaturkürzeln.

🔥 SCHLÜSSEL-FEATURES

1. Professionelles Handels-Tagging-System (v9.0)

Markieren Sie Ihre Trades direkt auf dem Chart für ein detailliertes Post-Session-Journaling. Das On-Screen-Panel unterstützt 18 spezifische Setups, die von professionellen Aktien- und Futures-Händlern verwendet werden, angepasst für Forex/CFDs.

--- LONG PLAYS (bullisch) ---

  • VPBU: Volumen Profil Break Up

  • VWAPB: VWAP-Aufschwung

  • FGD: Erster grüner Tag

  • GG: Gap and Go

  • DBP: Tiefe Kaufpanik

  • PMHBO: Pre Market High Breakout

  • GE: Gap und Erweiterung

  • BH: Kaufen und Halten

  • RLB: Round Level Bounce

--- SHORT PLAYS (bärisch) ---

  • VPBD: Volumen Profil Break Down

  • RLR: Round Level Rejection

  • VWAPR: VWAP Reclaim (bärischer Kontext)

  • FRD: Erster roter Tag

  • GC: Lücke und Schrott

  • SIR: Short in den Widerstand

--- NEUTRAL / KONTEXTABHÄNGIGE SPIELE ---

  • ORB: Ausbruch aus der Eröffnungsspanne

  • RPOC: Rückkehr zum POC (Point of Control)

  • BSK: Bernd Skorupinsky Strategie

2. "Geistermodus" (Stealth Trading)

Halten Sie Ihre Levels vor dem Broker verborgen.

  • Virtual SL/TP: Der EA zeichnet visuelle Linien für SL und TP, sendet aber keine harten Orders an den Markt.

  • Auto-Ausführung: Wenn der Preis eine virtuelle Linie berührt, schließt der EA die Position sofort.

3. Institutionelle Charting Suite

Bereinigen Sie Ihren Arbeitsbereich durch Ersetzen mehrerer externer Indikatoren.

  • Volumenprofil (M1-Präzision): Zeigt die tägliche Verteilung an, einschließlich POC (Point of Control), VAH und VAL.

  • Täglicher VWAP: Die institutionelle Benchmark für die Intraday-Richtung.

  • Angebots- und Nachfrage-Zonen: Automatische Erkennung frischer Zonen auf der Grundlage einer konfigurierbaren Docht-/Körperlogik.

  • Runde Zahlen: Zeichnet automatisch psychologische Preisniveaus.

4. Dynamisches Risikomanagement

  • Auto-Lot-Größe: Berechnet automatisch das Risiko auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes Ihres Kontostands.

  • Globales Korb-Management: Verwaltet alle offenen Trades als einen einzigen Korb mit einem kombinierten Stop Loss und Take Profit (R:R-basiert).

  • Gewinn-Locking: Sichern Sie Teilgewinne mit Trailing-Stops und Breakeven-Funktionen.

⚙️ ÜBERSICHT DER EINGABEPARAMETER

  • Visuelles Thema: Passen Sie die Farben für Kerzen, Hintergrund und alle Indikatoren an.

  • Handelseinstellungen: Definieren Sie 3-stufige Losgrößen und tägliche Handelslimits.

  • Risiko: Legen Sie den Risikoprozentsatz, das Standard-R:R und die Aktivierung/Deaktivierung des Real-Modus (Ghost-Modus) fest.

  • Tag-Konfiguration: Vollständig anpassbare Tag-Namen, wenn Sie Ihre eigene Terminologie bevorzugen.

  • Indikator-Einstellungen: Passen Sie Rückblickzeiträume und Empfindlichkeit für VP, VWAP und S/D-Zonen an.

⚠️ Haftungsausschluss:

Dieses Tool ist ein Assistent für den manuellen Handel; es eröffnet nicht automatisch Trades auf der Grundlage der aufgeführten Setups. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Setup zu identifizieren und den Handel mit Hilfe der bereitgestellten Shortcuts auszuführen.

🔎 Suchbegriffe (für MQL5 Seller Dashboard):

Trade Manager , Risikomanagement , Manueller Handel , Volumenprofil , VWAP , Angebot und Nachfrage , Stream Deck , Ghost Mode , Trading Journal , Prop Firm Tool


EZ Trends
Guillermo Pineda
Indikatoren
EZ Trends ist ein präziser Trendindikator, der Marktstrukturänderungen in Echtzeit sichtbar macht. Mit einem einzigartigen EMA–HMA-Hybridsystem hebt er die Trendrichtung durch adaptive Kerzenfärbung hervor und markiert Reaktionsniveaus zu Beginn jedes neuen Trends. Das Ergebnis ist ein praktisches Tool, das Trader mit dem Momentum in Einklang hält und Marktrauschen filtert. HAUPTMERKMALE Trend-Erkennungslogik: Dreilinien-Kanal basierend auf dem Durchschnitt von EMA und HMA (Mittellinie). Dynamis
Universal Volatility Compass
Guillermo Pineda
Indikatoren
Universal Volatility Compass (UVC): Marktzyklen auf allen Anlageklassen souverän navigieren Seit seiner Einführung im Jahr 1993 ist der CBOE Volatility Index (VIX) zum Maßstab für Marktrisiko und Anlegerangst am Aktienmarkt geworden. Hohe VIX-Werte signalisieren erhöhte Volatilität und fallen oft mit Markttiefs zusammen, während niedrige Werte Selbstgefälligkeit und Markthochs andeuten. Doch was ist mit dem riesigen Universum jenseits von S&P 500, Nasdaq und Dow? Rohstoffe, Forex, Kryptowährung
Easy Copier Limited
Priyanka Dwivedi
Utilitys
Easy Copier Limited ist ein Utility-Tool zum Kopieren von Trades von einem Konto (Master) auf ein anderes Konto (Slave). Es funktioniert nur mit einem einzigen Forex (EURUSD). Sie können dieses Tool sowohl als lokalen Kopierer (die Terminals müssen sich auf demselben PC / VPS befinden) als auch als Remote-Kopierer (die Terminals können sich auf verschiedenen PCs / VPS befinden) verwenden. Für die Fernkopie können Sie meinen Server verwenden oder es kann auf Ihren Server konfiguriert we
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitys
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Der ultimative Risiko & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ein präzises Risikomanagement und eine automatisierte Positionsgrößenbestimmung im MetaTrader 5 benötigen. Hören Sie auf, Ihre Lotgröße zu erraten und überlassen Sie dem Algorithmus die Berechnungen. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, mit Zuversicht zu handeln, indem er Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel garantiert und gleichzeitig absol
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Smart Trade Manager Pro Smart Trail
Prabir Sarkar
Utilitys
Smart Trade Manager Pro v1.2 - Das ultimative MT5 Trade Management Tool Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Trades. Aussteigen wie ein Profi. Schützen Sie jeden Pip. Smart Trade Manager Pro ist das umfassendste Handelsverwaltungsprogramm, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Egal, ob Sie mit Gold, Devisen, Kryptowährungen oder Indizes handeln - dieses Tool gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Ausstiege, Ihr Risikomanagement und Ihre Gewinnabsicherung auf institutioneller Ebene. Wa
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Click Bait Pro Trade Order Management Tool
Devie Arevalo Montemayor
Utilitys
Click Bait Pro - Synaptix Quant Click Bait Pro ist eine umfassende Lösung für das Handelsmanagement, die für Präzision, Kontrolle und Effizienz in jeder Marktsituation sorgt. Das Tool wurde mit einem strukturierten Ansatz für das Risikomanagement entwickelt und gewährleistet eine disziplinierte Ausführung, während es Händlern die Flexibilität bietet, Strategien für verschiedene Marktszenarien anzupassen. Hauptmerkmale: Konto- und Risikomanagement Anzeige von Kontoinformationen in Echtzeit mit Sa
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, müssen Sie die .set-Datei mit der optimierten Konfiguration laden. Die Standardparameter des EA verwenden einen breiteren Stop Loss; wenn Sie die .set-Datei nicht verwenden, müssen Sie den SL-Parameter bearbeiten und auf 1,5 setzen. Dies ist entscheidend für ein angemessenes Risikomanagement. Die .set-Datei ist im Diskussionsbereich oder im Kommentarbereich dieser MQL5-Seite verfügbar. BTC Asia Europe Sessions ist ein Expert Advisor für BTCUSD auf
Advanced Account Monitoring
Bruno Werneck Vieira
Utilitys
Zusammenfassung der erweiterten Kontoüberwachung für MT5 Das Advanced Account Monitoring for MT5 ist ein leistungsfähiges Tool für die erweiterte Kontoüberwachung, das Händlern detaillierte Einblicke in ihre Handelsperformance bietet. Dieser Indikator bietet ein umfassendes Dashboard , um Drawdowns, Gewinne und Handelsvolumina über verschiedene Zeitrahmen hinweg zu verfolgen. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen: Konto- und Roboterüberwachung Der Indikator ermö
PropSafe Trade Manager
William Lohrman
Utilitys
TradePanel EA - Manuelles + halbautomatisches Trading Dashboard TradePanel EA ist ein leistungsstarker Assistent für Trader, die Präzision, Geschwindigkeit und volle Kontrolle über ihre Trades wünschen. Es kombiniert On-Chart-Ausführung , Basket-Profit-Management , Drawdown-Schutz und Markt-/Session-Bewusstsein in einem einfach zu bedienenden Panel. Hauptmerkmale Click-to-Trade-System Sofortiges Platzieren von Käufen/Verkäufen über das Panel Klicken Sie auf den Chart, um den Stop Loss zu s
Scout The Smart Hunter
Daniel Eduardo San Martin
Experten
Suchen Sie nach einem Trading-Tool ohne technische Komplikationen? Scout The Smart Hunter wurde für Sie entwickelt: Ein treuer Begleiter, der Intelligenz und Vorsicht vereint, ideal für diejenigen, die den Kapitalschutz priorisieren und gleichzeitig Marktchancen erkunden möchten. Warum Scout wählen? Keine fortgeschrittene technische Analyse erforderlich · Sie müssen keine komplexen Charts interpretieren. Nicht alle gleitenden Durchschnittssignale sind es wert, verwendet zu werden – Scout wählt
Risk Manager Pro SmartLot Assistant
Meshari Abdulrahman A Altunisi
Utilitys
RM Pro – Erweiterter Handelsmanager Handle smarter, nicht härter Vergiss das mühsame Berechnen von Lotgrößen, Risikoprozenten oder Stop-Loss-Niveaus. RM Pro gibt dir geistige Klarheit zurück, damit du dich ausschließlich auf deine Strategie und dein Timing konzentrieren kannst. Lege einfach deinen Risikobetrag und den Stop-Loss-Preis fest und mit einem Klick auf Buy oder Sell führt der Expert Advisor den Handel sofort aus – er berechnet automatisch die richtige Lotgröße, setzt den Stop-Loss u
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Keyboard Trader
MARTIN ANDRES DEL NEGRO
Utilitys
Keyboard Trader   ist ein Tool, das für den   ultraschnellen Handel   in   MetaTrader 5 (MT5)   mithilfe von   Tastenkombinationen   entwickelt wurde. Hier ist eine kurze Beschreibung seiner Funktionen: Schnelle Ausführung : Mit Keyboard Trader können Sie Aufträge schnell ausführen, ohne zu klicken. Sie können Tastenkombinationen verwenden, um Positionen effizient zu eröffnen und zu schließen. Ideal für den Nachrichtenhandel : Da es wichtig ist, während von Nachrichtenereignissen schnell zu hand
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilitys
DRS halbautomatisch: Fair Value Gap Trading Inspiriert durch die DRS-Strategie von SMT FX. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie deren Website. Hauptmerkmale: 1. Fair Value Gap-Erkennung: Identifiziert bullische und bearische Fair Value Gaps auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. 2. Anpassbare Handelssitzungen: Handeln Sie in London, New York oder in beiden Sitzungen mit einstellbaren Startzeiten. 3. Risikomanagement: Legen Sie den Risikoprozentsatz fest und wählen Sie zwischen aktienbasierter oder fester
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Utilitys
Trade2Telegram - ein Plugin für automatische Handelsbenachrichtigungen von MetaTrader zu Telegram. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Kapital verwalten, Signal-Kanäle betreiben oder Bildungsgemeinschaften leiten. Das Plugin kopiert alle Handelsoperationen aus dem Terminal und veröffentlicht sie in einem ausgewählten Telegram-Chat, einer Gruppe oder einem Kanal. Nachrichten werden automatisch gesendet, wenn Positionen eröffnet oder geschlossen werden, Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels
FREE
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitys
Crypto.com zu MT5 Live-Candlestick-Stream zu Metatrader 5 vom Crypto.com-Websocket Es handelt sich um Live-Kursdaten von OHCLV (Open High Low Close Real Volume).  Trader, wenn in einem Minutenchart OHLC-Daten nicht korrekt sind, kann dies bei der technischen Chartstudie zu einer falschen Analyse führen. Dieses Produkt stellt sicher, dass es genaue Daten in Echtzeit liefert, was bei der manuellen Analyse hilfreich sein kann Sie können mein anderes Kryptoprodukt auf meinem Profil https://www.
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Experten
HINWEIS: FÜR EINSTELLUNGEN UND TECHNISCHEN SUPPORT FINDEN SIE HIER UNSEREN SMART MONEY TELEGRAM LINK: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk WAS IST SMART MONEY EA? Smart Money EA ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter. Es ist ein hochpräziser Trendfolge-EA, der das Smart Money-Konzept, die Preisbewegung und das Marktmomentum nutzt, um Trades mit außergewöhnlicher Genauigkeit einzugehen." Es ist Ihre All-in-One-Lösung für den Handel mit EURUSD, Rohöl, Nasdaq 100, Deutschland 40 und sogar Volatilität
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-
DCA Buddy
Karim Abdelwahab
Utilitys
DCA Buddy Fortgeschrittener Break-Even Preis Visualisierer für MetaTrader 5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Multipositionshandel mit DCA Buddy , einem fortschrittlichen Indikator für MetaTrader 5. Er bietet eine klare und genaue Visualisierung des durchschnittlichen Break-Even-Preises für alle Ihre offenen Trades im aktuellen Chart-Symbol. Dieses leistungsstarke Tool geht über einfache Durchschnitte hinaus, indem es sowohl einseitige als auch komplexe abgesicherte Szenarien korrekt handh
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
QuickTrade Pro
Nitu Brijesh Yadav
Utilitys
Ultimatives MT5-Handels-Panel - Volle Kontrolle mit den Fingerspitzen Take your trading to the next level with the Ultimate MT5 Trade Panel – a powerful, fully customizable tool designed for speed, precision, and complete control over your trades. Whether you manage a few positions or hundreds across multiple symbols, this panel will make your life easier! Hauptmerkmale: Mehrere Schließungsoptionen Schließen Sie alle Positionen und Orders mit einem Klick Nur Kauf-Positionen schließen Nur
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Spike Hunter Boom Crash
Dawid Aaron Zinserling
Indikatoren
Es scheint, dass Sie Informationen zu einem Handelsindikator namens SPIKE HUNTER für Boom- und Crash-Märkte bereitgestellt haben. Darüber hinaus haben Sie spezifische Anweisungen zur Verwendung des Indikators genannt, einschließlich Kauf- und Verkaufssignalen, Auswahl des Index, Kerzen-Timer, Unterstützungs- und Widerstandsmerkmalen sowie Benachrichtigungen. Ich möchte jedoch klarstellen, dass ich keine Downloads durchführen oder mit externen Tools interagieren kann, und ich habe keine Möglichke
