Stream Deck EA

Produktname: Stream Deck Pro Trader - Ultimativer Manager & Charting Suite

Der ultimative Handelsassistent für die manuelle Ausführung. Mit professionellem Setup Tagging, "Ghost Mode" Risikomanagement und eingebauten institutionellen Indikatoren (Volume Profile, VWAP, S/D Zones).

Stream Deck Pro Trader ist ein professionelles Trading-Ökosystem, das für leistungsstarke manuelle Händler und Prop Firm-Kandidaten entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und konsistentes Risikomanagement benötigen.

Verschwenden Sie keine wertvollen Sekunden mehr mit der Berechnung von Losgrößen oder dem Zeichnen sich wiederholender Levels. Dieses Dienstprogramm kümmert sich um die Berechnungen und die visuelle Darstellung, so dass Sie sich ganz auf die Preisaktion und die Ausführung konzentrieren können. Obwohl es für das Elgato Stream Deck Mapping optimiert ist, funktioniert es perfekt mit Standard-Tastaturkürzeln.

🔥 SCHLÜSSEL-FEATURES

1. Professionelles Handels-Tagging-System (v9.0)

Markieren Sie Ihre Trades direkt auf dem Chart für ein detailliertes Post-Session-Journaling. Das On-Screen-Panel unterstützt 18 spezifische Setups, die von professionellen Aktien- und Futures-Händlern verwendet werden, angepasst für Forex/CFDs.

--- LONG PLAYS (bullisch) ---

VPBU: Volumen Profil Break Up

VWAPB: VWAP-Aufschwung

FGD: Erster grüner Tag

GG: Gap and Go

DBP: Tiefe Kaufpanik

PMHBO: Pre Market High Breakout

GE: Gap und Erweiterung

BH: Kaufen und Halten

RLB: Round Level Bounce

--- SHORT PLAYS (bärisch) ---

VPBD: Volumen Profil Break Down

RLR: Round Level Rejection

VWAPR: VWAP Reclaim (bärischer Kontext)

FRD: Erster roter Tag

GC: Lücke und Schrott

SIR: Short in den Widerstand

--- NEUTRAL / KONTEXTABHÄNGIGE SPIELE ---

ORB: Ausbruch aus der Eröffnungsspanne

RPOC: Rückkehr zum POC (Point of Control)

BSK: Bernd Skorupinsky Strategie

2. "Geistermodus" (Stealth Trading)

Halten Sie Ihre Levels vor dem Broker verborgen.

Virtual SL/TP: Der EA zeichnet visuelle Linien für SL und TP, sendet aber keine harten Orders an den Markt.

Auto-Ausführung: Wenn der Preis eine virtuelle Linie berührt, schließt der EA die Position sofort.

3. Institutionelle Charting Suite

Bereinigen Sie Ihren Arbeitsbereich durch Ersetzen mehrerer externer Indikatoren.

Volumenprofil (M1-Präzision): Zeigt die tägliche Verteilung an, einschließlich POC (Point of Control), VAH und VAL.

Täglicher VWAP: Die institutionelle Benchmark für die Intraday-Richtung.

Angebots- und Nachfrage-Zonen: Automatische Erkennung frischer Zonen auf der Grundlage einer konfigurierbaren Docht-/Körperlogik.

Runde Zahlen: Zeichnet automatisch psychologische Preisniveaus.

4. Dynamisches Risikomanagement

Auto-Lot-Größe: Berechnet automatisch das Risiko auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes Ihres Kontostands.

Globales Korb-Management: Verwaltet alle offenen Trades als einen einzigen Korb mit einem kombinierten Stop Loss und Take Profit (R:R-basiert).

Gewinn-Locking: Sichern Sie Teilgewinne mit Trailing-Stops und Breakeven-Funktionen.

⚙️ ÜBERSICHT DER EINGABEPARAMETER

Visuelles Thema: Passen Sie die Farben für Kerzen, Hintergrund und alle Indikatoren an.

Handelseinstellungen: Definieren Sie 3-stufige Losgrößen und tägliche Handelslimits.

Risiko: Legen Sie den Risikoprozentsatz, das Standard-R:R und die Aktivierung/Deaktivierung des Real-Modus (Ghost-Modus) fest.

Tag-Konfiguration: Vollständig anpassbare Tag-Namen, wenn Sie Ihre eigene Terminologie bevorzugen.

Indikator-Einstellungen: Passen Sie Rückblickzeiträume und Empfindlichkeit für VP, VWAP und S/D-Zonen an.

⚠️ Haftungsausschluss:

Dieses Tool ist ein Assistent für den manuellen Handel; es eröffnet nicht automatisch Trades auf der Grundlage der aufgeführten Setups. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Setup zu identifizieren und den Handel mit Hilfe der bereitgestellten Shortcuts auszuführen.

