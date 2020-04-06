Position Sizer Order Assistant MT5
- Эксперты
- Konstantin Evseev
- Версия: 2.60
- Обновлено: 24 декабря 2025
Вышла версия 2.60
Position Sizer & Order Assistant MT5 — полуавтоматический торговый ассистент для MetaTrader 5. Рассчитывает размер позиции по проценту риска и позволяет визуально устанавливать уровни Stop Loss, Entry и Take Profit прямо на графике.
Инструмент помогает строго контролировать риск и избежать ошибок ручного расчёта.
ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОДУКТ
Эксперт не торгует автоматически. Он помогает трейдеру:
- Рассчитывать объём позиции на основе заданного процента риска
- Визуально устанавливать и корректировать уровни SL / Entry / TP
- Контролировать фактический риск перед отправкой ордера
Все торговые решения принимает пользователь.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Расчёт размера позиции по проценту риска
- Поддержка рыночных и отложенных ордеров
- Визуальная установка SL / Entry / TP на графике
- Отображение риска в процентах и валюте счёта
- Подсветка зон риска (убыток / прибыль)
- Предупреждение при превышении допустимого риска
- Обязательное подтверждение при повышенном риске
- Поддержка нескольких таймфреймов
- Работа с любыми торговыми инструментами MT5
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
- Установите эксперт на график
- Нажмите New Order
- Установите уровни SL, Entry и TP мышью на графике
- Укажите желаемый процент риска
- Проверьте рассчитанный объём позиции
- Подтвердите размещение ордера
ВАЖНО
- Это не автоматическая торговая стратегия
- Сделки не открываются без подтверждения пользователя
- Без мартингейла, сеток или усреднения
- Без скрытых ограничений или защиты от копирования
ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ
- Ручные трейдеры
- Внутридневная и среднесрочная торговля
- Трейдеры, соблюдающие риск-менеджмент
- Обучение управлению риском