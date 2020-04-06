Position Sizer Order Assistant MT5

Вышла версия 2.60

Position Sizer & Order Assistant MT5 — полуавтоматический торговый ассистент для MetaTrader 5. Рассчитывает размер позиции по проценту риска и позволяет визуально устанавливать уровни Stop Loss, Entry и Take Profit прямо на графике.

Инструмент помогает строго контролировать риск и избежать ошибок ручного расчёта.

ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОДУКТ

Эксперт не торгует автоматически. Он помогает трейдеру:

  • Рассчитывать объём позиции на основе заданного процента риска
  • Визуально устанавливать и корректировать уровни SL / Entry / TP
  • Контролировать фактический риск перед отправкой ордера

Все торговые решения принимает пользователь.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Расчёт размера позиции по проценту риска
  • Поддержка рыночных и отложенных ордеров
  • Визуальная установка SL / Entry / TP на графике
  • Отображение риска в процентах и валюте счёта
  • Подсветка зон риска (убыток / прибыль)
  • Предупреждение при превышении допустимого риска
  • Обязательное подтверждение при повышенном риске
  • Поддержка нескольких таймфреймов
  • Работа с любыми торговыми инструментами MT5

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

  1. Установите эксперт на график
  2. Нажмите New Order
  3. Установите уровни SL, Entry и TP мышью на графике
  4. Укажите желаемый процент риска
  5. Проверьте рассчитанный объём позиции
  6. Подтвердите размещение ордера

ВАЖНО

  • Это не автоматическая торговая стратегия
  • Сделки не открываются без подтверждения пользователя
  • Без мартингейла, сеток или усреднения
  • Без скрытых ограничений или защиты от копирования

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ

  • Ручные трейдеры
  • Внутридневная и среднесрочная торговля
  • Трейдеры, соблюдающие риск-менеджмент
  • Обучение управлению риском
