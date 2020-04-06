Versión 2.60

Position Sizer & Order Assistant MT5 es un asistente semiautomático de trading para MetaTrader 5. Calcula el tamaño de la posición basándose en el porcentaje de riesgo y permite la colocación visual de los niveles de Stop Loss, Entry y Take Profit directamente en el gráfico.

Esta herramienta ayuda a los operadores a mantener un estricto control del riesgo y evitar errores de cálculo manual.

LO QUE HACE

Este EA no opera automáticamente. Ayuda a los operadores con:

Calcular el tamaño de la posición en función del porcentaje de riesgo especificado

Establecer y ajustar visualmente los niveles SL / Entry / TP

Supervisar el riesgo real antes de la ejecución de la orden

Todas las decisiones de negociación son tomadas por el usuario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensionamiento de posiciones por porcentaje de riesgo

Soporte para órdenes de mercado y pendientes

Colocación visual de SL / Entry / TP en el gráfico

Visualización del riesgo en porcentaje y en la divisa de la cuenta

Resaltado de zonas de riesgo (zonas de pérdidas / ganancias)

Aviso cuando el riesgo supera el objetivo

Confirmación requerida para operaciones de alto riesgo

Compatibilidad con múltiples marcos temporales

Funciona con todos los instrumentos de negociación MT5

CÓMO USARLO

Adjunte el EA a un gráfico Haga clic en "Nueva Orden". Establezca los niveles SL, Entry y TP haciendo clic en el gráfico Especifique el porcentaje de riesgo deseado Revise el tamaño de posición calculado Confirme la colocación de la orden

IMPORTANTE

Esta no es una estrategia de negociación automatizada

No se ejecutan operaciones sin la confirmación del usuario

Sin martingala, rejilla o métodos de promediación

Sin restricciones ocultas ni protección anticopia

APTO PARA