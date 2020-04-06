Position Sizer Order Assistant MT5

Versión 2.60

Position Sizer & Order Assistant MT5 es un asistente semiautomático de trading para MetaTrader 5. Calcula el tamaño de la posición basándose en el porcentaje de riesgo y permite la colocación visual de los niveles de Stop Loss, Entry y Take Profit directamente en el gráfico.

Esta herramienta ayuda a los operadores a mantener un estricto control del riesgo y evitar errores de cálculo manual.

LO QUE HACE

Este EA no opera automáticamente. Ayuda a los operadores con:

  • Calcular el tamaño de la posición en función del porcentaje de riesgo especificado
  • Establecer y ajustar visualmente los niveles SL / Entry / TP
  • Supervisar el riesgo real antes de la ejecución de la orden

Todas las decisiones de negociación son tomadas por el usuario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Dimensionamiento de posiciones por porcentaje de riesgo
  • Soporte para órdenes de mercado y pendientes
  • Colocación visual de SL / Entry / TP en el gráfico
  • Visualización del riesgo en porcentaje y en la divisa de la cuenta
  • Resaltado de zonas de riesgo (zonas de pérdidas / ganancias)
  • Aviso cuando el riesgo supera el objetivo
  • Confirmación requerida para operaciones de alto riesgo
  • Compatibilidad con múltiples marcos temporales
  • Funciona con todos los instrumentos de negociación MT5

CÓMO USARLO

  1. Adjunte el EA a un gráfico
  2. Haga clic en "Nueva Orden".
  3. Establezca los niveles SL, Entry y TP haciendo clic en el gráfico
  4. Especifique el porcentaje de riesgo deseado
  5. Revise el tamaño de posición calculado
  6. Confirme la colocación de la orden

IMPORTANTE

  • Esta no es una estrategia de negociación automatizada
  • No se ejecutan operaciones sin la confirmación del usuario
  • Sin martingala, rejilla o métodos de promediación
  • Sin restricciones ocultas ni protección anticopia

APTO PARA

  • Operadores manuales
  • Operaciones intradía y swing trading
  • Traders que siguen una estricta gestión del riesgo
  • Educación y disciplina en la gestión del riesgo
