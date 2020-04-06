Position Sizer Order Assistant MT5
- Konstantin Evseev
- Versión: 2.60
- Actualizado: 24 diciembre 2025
Position Sizer & Order Assistant MT5 es un asistente semiautomático de trading para MetaTrader 5. Calcula el tamaño de la posición basándose en el porcentaje de riesgo y permite la colocación visual de los niveles de Stop Loss, Entry y Take Profit directamente en el gráfico.
Esta herramienta ayuda a los operadores a mantener un estricto control del riesgo y evitar errores de cálculo manual.
LO QUE HACE
Este EA no opera automáticamente. Ayuda a los operadores con:
- Calcular el tamaño de la posición en función del porcentaje de riesgo especificado
- Establecer y ajustar visualmente los niveles SL / Entry / TP
- Supervisar el riesgo real antes de la ejecución de la orden
Todas las decisiones de negociación son tomadas por el usuario.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Dimensionamiento de posiciones por porcentaje de riesgo
- Soporte para órdenes de mercado y pendientes
- Colocación visual de SL / Entry / TP en el gráfico
- Visualización del riesgo en porcentaje y en la divisa de la cuenta
- Resaltado de zonas de riesgo (zonas de pérdidas / ganancias)
- Aviso cuando el riesgo supera el objetivo
- Confirmación requerida para operaciones de alto riesgo
- Compatibilidad con múltiples marcos temporales
- Funciona con todos los instrumentos de negociación MT5
CÓMO USARLO
- Adjunte el EA a un gráfico
- Haga clic en "Nueva Orden".
- Establezca los niveles SL, Entry y TP haciendo clic en el gráfico
- Especifique el porcentaje de riesgo deseado
- Revise el tamaño de posición calculado
- Confirme la colocación de la orden
IMPORTANTE
- Esta no es una estrategia de negociación automatizada
- No se ejecutan operaciones sin la confirmación del usuario
- Sin martingala, rejilla o métodos de promediación
- Sin restricciones ocultas ni protección anticopia
APTO PARA
- Operadores manuales
- Operaciones intradía y swing trading
- Traders que siguen una estricta gestión del riesgo
- Educación y disciplina en la gestión del riesgo