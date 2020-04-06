Alpha KillZone

Alpha Killzone Trading System

System Identity
Alpha Killzone is a professional-grade algorithmic trading system designed for institutional-level execution in the MetaTrader 5 platform. This system represents the culmination of advanced market microstructure analysis combined with precision timing mechanisms to identify and capitalize on high-probability trading opportunities during peak market efficiency windows.

Core Operational Philosophy
The system operates on the principle of "alpha extraction during killzone periods" - specifically engineered to capture institutional order flow during periods of maximum market participation and structural vulnerability. It does not trade continuously but instead waits for precise confluence conditions where multiple institutional factors align.

Primary Detection & Execution Mechanisms

1. Market Microstructure Analysis

  • Liquidity Mapping: Real-time tracking of resting liquidity at previous session extremes, institutional round numbers, and recent swing points

  • Order Flow Imbalance Detection: Identification of absorption patterns, hidden liquidity pools, and stop-hunt sequences

  • Volume Profile Integration: Analysis of value area development and point of control shifts across key sessions

2. Structural Vulnerability Windows (Killzones)

  • London Open Killzone (08:00-12:00 GMT): Captures European institutional positioning and overnight gap fills

  • New York Power Hour (13:00-16:00 GMT): Targets US institutional rebalancing and afternoon volatility expansion

  • Session Transition Windows: Exploits liquidity voids during handover periods between major market centers

3. Confluence Validation System
The system requires multiple independent confirmations before execution:

Tier 1 Requirements (Mandatory)

  • HTF (H4/H1) structural bias confirmation via swing point analysis

  • Active liquidity sweep within past 60 minutes at detectable institutional levels

  • Displacement candle formation exceeding 0.3x ATR threshold

  • Valid Fair Value Gap formation with minimum 0.3x ATR significance

Tier 2 Enhancements (Probability Multipliers)

  • Multi-timeframe alignment (H4, H1, M15 directional consensus)

  • Premium/Discount zone positioning relative to daily range

  • Session-specific volatility profiles matching historical patterns

  • Recent market structure shift (BOS/CHOCH confirmation)

4. Precision Execution Engine

Entry Logic

  • Bid/Ask Analysis: Separate bid price analysis for sell entries and ask price analysis for buy entries

  • Spread-Adjusted Execution: Dynamic entry point adjustment based on real-time spread conditions

  • Slippage Protection: Maximum 5-point slippage tolerance with FOK (Fill or Kill) execution

  • Time-of-Day Filters: Entry restriction to peak institutional participation windows only

Risk Management Protocol

  • Dynamic Position Sizing: Calculates lot size based on 0.5-1.0% risk per trade, adjusted for setup quality

  • Multi-Layered Stop Loss: Combines ATR-based stops (1.0x ATR) with structural stops below/above FVG extremes

  • Progressive Take Profit: Primary TP at 1.5x risk, with opposing liquidity targets as secondary objectives

  • Drawdown Circuit Breakers: Daily loss limit (4%), daily risk limit (2%), and total DD limit (8%) with automatic shutdown

5. Institutional-Grade Features

Netting Account Optimization

  • Smart Position Management: Detects account type (netting/hedging) and adjusts position logic accordingly

  • Opposite Position Handling: Automatic closure of conflicting positions before new entries on netting accounts

  • Volume Validation: Symbol-specific volume normalization with broker constraints compliance

  • Margin Safety Systems: Pre-trade margin checks with 50% maximum utilization and 10% minimum free margin requirements

Prop Firm Compliance

  • Trade Frequency Control: Maximum 20 trades per day with minimum 30-second intervals

  • Session-Based Limits: Reduced activity during Asian session (optional) and Friday NY close

  • Performance Tracking: Real-time equity, daily P&L, and consecutive win/loss streak monitoring

  • Rule-Based Deactivation: Automatic shutdown upon hitting any risk or trade limit

6. Market Condition Adaptation

Volatility Adjustment

  • Dynamic ATR-based filters rejecting trades below 0.05% or above 3.0% daily volatility

  • Spread multiplier system adjusting maximum acceptable spread based on symbol and market conditions

  • Gold/XAUUSD-specific safety protocols with reduced position sizing and extra margin requirements

Structural Regime Detection

  • Range-bound market identification with adjusted take profit expectations

  • Trend acceleration detection with expanded profit targets (1.3x multiplier)

  • Low-volatility accumulation phase recognition with reduced trade frequency

7. Professional Interface & Control

Dashboard System

  • Real-time market phase identification (Accumulation/Manipulation/Distribution)

  • Visual setup scoring display (0-100 points) with color-coded quality indication

  • Session timer with active killzone highlighting

  • One-click enable/disable controls with manual override capability

Backtest Optimization Suite

  • Force trading mode for historical testing

  • Score threshold overrides for strategy validation

  • Debug mode with controlled output to prevent log file overload

  • Session bypass options for comprehensive historical analysis

8. Technical Specifications

System Requirements

  • MetaTrader 5 Build 2000+

  • Minimum 2GB RAM recommended

  • Standard VPS compatibility

  • Netting or hedging account support

Symbol Compatibility

  • Primary: Major FX pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

  • Secondary: Gold (XAUUSD), Indices (NAS100, US100)

  • Timeframes: M5 to H4 (optimized for H1 with H4 confirmation)

Performance Characteristics

  • Designed for 60%+ win rate environments

  • Average trade duration: 30 minutes to 4 hours

  • Optimal risk-reward ratio: 1.5:1 minimum

  • Maximum consecutive losses: 6 (system-protected)

Unique System Advantages

  1. Precision Timing: Only trades during statistically optimal institutional windows

  2. Multi-Layer Confirmation: Requires 4+ independent confluences for execution

  3. Adaptive Risk: Position sizing adjusts dynamically to setup quality and account equity

  4. Institutional Logic: Mimics professional desk trading with liquidity-seeking behavior

  5. Robust Protection: Multiple fail-safes prevent over-trading and excessive drawdown

The Alpha Killzone system represents a sophisticated approach to algorithmic trading that combines institutional market understanding with precise technical execution. It is designed for traders who understand that consistent profitability comes from selective, high-quality setups rather than frequent trading activity.


作者のその他のプロダクト
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Engulfing Zone Sniper MT5 — Multi-Timeframe Signal & Zone Indicator The Engulfing Zone Sniper MT5 is a technical analysis tool designed to highlight engulfing candlestick patterns in combination with adaptive support/resistance zones. It provides visual markers and optional alerts to assist traders in identifying market structure reactions across multiple timeframes.  Key Features Multi-Timeframe Detection – Option to scan higher timeframe engulfing setups with lower timeframe confirmation. Su
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
エキスパート
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
エキスパート
Gold Swing Dragon is an Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) using a swing-based approach. The EA applies trend-following logic together with swing entry timing to identify retracement, breakout, and reversal opportunities. It includes integrated trade management and risk control features suitable for different market conditions. Core Features Swing-Based Entry System : Detects potential swing setups and places trades at selected reversal or breakout zones. Trend Filter
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Goldilocks GG — The Ultimate Precision Scalper Goldilocks GG is a next-generation Expert Advisor designed to dominate gold (XAU/USD) and other volatile markets with precision scalping, adaptive intelligence, and powerful risk control. Built for traders who demand speed, consistency, and profitability , it combines cutting-edge entry logic with smart filters that adapt to any market condition.  Key Advantages Works on Gold & Beyond – Optimized for XAU/USD , but flexible enough to trade major Fore
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Smart Risk Manager Dashboard is a MetaTrader 5 indicator designed to assist traders with structured risk control and real-time account monitoring. It provides a visual interface for managing position size, tracking losses and gains, and setting custom trading limits. Key Features SL/TP Risk Calculator Displays estimated risk and reward directly on the chart using adjustable horizontal lines. Live Dashboard with Metrics Shows equity, balance, daily gain/loss, trade count, and other key values i
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
T3 Matrix Pro – Adaptive Trend Fusion EA T3 Matrix Pro is an advanced trend-following Expert Advisor that blends the power of T3 Moving Averages , Parabolic SAR , and Heikin-Ashi analysis into a single precision-driven system. Designed for both scalping and swing trading, it identifies market structure shifts early and confirms them with multi-layered momentum logic. Core Logic T3 Fast & Slow Algorithm – Detects early trend transitions with exceptional smoothness. PSAR Confirmation Layer – Valid
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Trend Reversal Candles is an indicator designed to highlight common candlestick reversal and continuation patterns directly on the chart. It marks detected setups with arrows and labels for easier visual recognition, reducing the need for manual pattern searching. Detected Patterns Bullish and Bearish Engulfing Hammer and Hanging Man Shooting Star Doji variations Other widely used reversal setups Features Displays arrows and pattern names on the chart Works on any symbol (Forex, Gold, Indices, C
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
SMC GOLD MASTER – Institutional Smart Money Concept Engine for Gold and Beyond SMC GOLD MASTER is a professional-grade Smart Money Concept (SMC) trading engine designed for serious traders who want to read market structure with institutional clarity. It automatically detects Break of Structure (BOS) , Change of Character (CHoCH) , Order Blocks (OB) , Liquidity Zones , and Fair Value Gaps (FVG) — creating a complete visual map of how price truly moves. SMC GOLD MASTER helps traders identify high
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Aureus Volatility Matrix - Professional Adaptive Trading System Universal Multi-Asset Expert Advisor for Gold, Indices & Forex Aureus Volatility Matrix is a sophisticated, broker-agnostic Expert Advisor engineered for professional traders who demand reliability, precision, and adaptability across multiple asset classes. Built from the ground up to handle the unique challenges of modern algorithmic trading, this EA seamlessly trades XAUUSD (Gold), major indices (NAS100, US30, US100), and all majo
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
VoltArx Volatility Engine - Institutional-Grade Breakout Algorithm Harness the power of volatility compression and explosive market breakouts with precision timing VoltArx Volatility Engine is a sophisticated multi-market trading system designed to identify and capitalize on high-probability volatility expansion events. Built on institutional research and advanced market microstructure analysis, VoltArx detects when markets are "coiling up" for explosive moves and positions you ahead of the bre
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Quantum Zone Trader - Professional Price Action Expert Advisor Overview Quantum Zone Trader is an advanced algorithmic trading system built on pure price action principles. The EA automatically identifies high-probability supply and demand zones across multiple timeframes and executes precise entries based on institutional trading concepts. Designed for serious traders who understand market structure, this EA combines swing point detection, zone confluence, and intelligent risk management to cap
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
ZoneBreaker Pro - Advanced Combination Zone Breakout Strategy ZoneBreaker Pro is a sophisticated automated trading system designed for MetaTrader 4 that implements a precision-based zone breakout methodology. This expert advisor identifies high-probability trading opportunities by analyzing opposing candle formations during specific market opening hours and executing trades when price breaks through defined zones. Core Strategy Methodology The EA operates on a unique combination zone principle t
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Advanced Kernel Smoother - Professional Multi-Kernel Regression Indicator The Advanced Kernel Smoother represents a sophisticated approach to price action analysis, utilizing advanced mathematical kernel regression techniques to filter market noise and identify high-probability trading opportunities with exceptional clarity. Core Technology This indicator employs 17 different kernel functions - including Gaussian, Laplace, Epanechnikov, Silverman, and more - each offering unique characteristics
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
MV Arrow Signal System  Indicator Overview The MV Arrow Signal System is a comprehensive multi-indicator trading system for MetaTrader 4 that identifies potential buy and sell signals based on swing point detection combined with multiple technical confirmation filters. Core Concept The system scans price charts to identify swing highs and swing lows, then applies a scoring system based on multiple technical indicators to validate these potential reversal points. Only high-probability signals tha
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Killer Combo System is a multi-strategy indicator designed to highlight potential reversal and continuation setups by combining several technical modules in one tool. It provides flexible configuration, allowing users to enable or disable different confirmation filters according to their own trading approach. Available Modules RSI and CCI Divergence Detection MACD Crossovers Candlestick Pattern Recognition Multi-Timeframe Filtering Moving Average and Bollinger Band Trend Filters Signal Labels an
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Quantum Scalper EA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies multi-layered filtering to identify scalping opportunities during active market sessions. It combines market structure, volatility awareness, and risk-control modules to provide systematic trade execution without martingale or grid methods. Core Features Liquidity Zone Filter – Avoids entries near recent rejection areas often associated with stop hunts. Adaptive Risk Engine – Adjusts lot size per trade based on user-defined ru
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Sentient Trend Sculptor EA is an Expert Advisor designed for automated trend-based trading. It applies multi-timeframe filtering, volatility adaptation, and session logic to identify and manage trades across different instruments. The system does not use martingale or grid methods. Core Features Trend Engine: Filters price action with higher- and lower-timeframe alignment. Entry Logic: Focuses on pullback entries during established market direction. Risk Management: Supports fixed lot, balance-
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Adaptive SR Zones – Breakout Edition Adaptive SR Zones is a next-generation MetaTrader 5 indicator that automatically maps support and resistance zones and tracks breakout activity in real time. Designed for traders who rely on market structure and zone confluence, it combines multi-timeframe analysis , breakout confirmation logic , and customizable alerts into one powerful tool. No repainting. Core Features Dynamic Support & Resistance Mapping Detects zones from swing highs/lows and reaction po
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
AlphaPro EA – Technical Overview 1. Introduction AlphaPro EA is an Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5. It applies multiple algorithmic strategies with risk control features and supports various trade management modes. The system is designed for use on different timeframes and multiple currency pairs. 2. Core Features Algorithmic Execution – Uses multi-layered entry/exit logic combining scalping, breakout, and trend-based methods. Risk Management – Supports balance-based lot sizing
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Smart HORIZON — Volume + SMC Indicator Smart HORIZON is a TradingView indicator that combines volume profile levels with Smart Money Concepts (SMC) components to provide structured chart analysis. It highlights market structure elements and key reference zones, making it easier to monitor price interaction with institutional-style levels.  Core Features Volume Profile Levels Weekly & Monthly VAH (green dashed line) and VAL (red dashed line). Untested levels can be extended until touched. Optiona
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) implementing a martingale strategy with flexible configuration. The EA supports up to three currency pairs with user-defined lot sizes and trade directions. It allows setting thresholds (in pips or currency) for opening additional martingale layers, and provides options for closing positions by cycle rules (first layer only or all layers combined). The system can reverse direction after each completed cycle and includes a color-coded on-chart panel for monitoring
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
QQQ TrendMaster Pro — MT5 Indicator This is a technical analysis tool designed for trading the Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ). It combines several configurable modules to help analyze market structure and trend conditions: Moving Average Crossovers — 200-period and 21-period MA signals. MACD Module — Customizable fast/slow/signal settings (default 10/26/9). Chaikin Money Flow — For volume-based confirmation. Directional Movement Index (DMI) — With adjustable ADX threshold to filter trend streng
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Hedging Grid EA – Adaptive Multi-Strategy Trading System Hedging Grid EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who want robust grid trading with dynamic hedging, adaptive lot sizing, and multiple protection mechanisms . Built with flexibility and precision, it can be optimized for both aggressive growth and conservative risk-managed performance , making it suitable for a wide range of trading styles. Key Features  Order Management Buy & Sell Modes – enable/disable Buy or Sell
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Reversion Pro X – Advanced Mean-Reversion Trading System Reversion Pro X is a smart and efficient automated trading system built on a powerful mean-reversion strategy . It captures price moves back to the average after strong directional impulses , allowing you to trade market overreactions with precision. Designed for Forex, Gold, and Indices , the system adapts to different market conditions and is fully optimized for prop firm rules, low drawdown, and consistent performance . Core Features Im
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
PulseTrader Pro is a next-generation Expert Advisor built for traders who want a reliable, flexible, and adaptive trading system. Designed with a balance of scalping precision and swing-trading strength , it reads the “pulse” of the market and adapts to changing conditions. Unlike rigid EAs that fail in dynamic markets, PulseTrader Pro combines advanced technical filters, robust risk management, and intelligent trade execution to provide consistency across different symbols and timeframes. Whet
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
GoldRushTrader EA – Trade Smart Money Concepts Automatically on MT5 GoldRushTrader EA is a fully automated trading system built on Smart Money Concepts (SMC) . It combines institutional trading logic with advanced market scanning to generate and manage trades automatically.  Key Features: SMC Trading Engine – Detects liquidity grabs, order blocks, and structure breaks. Automated Execution – Places and manages trades directly without manual input. Multi-Symbol Capability – Monitor and trade up t
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
CryptoGrid AI Pro – Trade Bitcoin, Crypto, and USD Forex pairs with smart candlestick pattern recognition and a powerful multi-level grid system. Overview CryptoGrid AI Pro is an advanced Expert Advisor that merges candlestick pattern recognition with a robust grid trading system . It is optimized for Bitcoin (BTCUSD) but also performs effectively on major USD Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) and other volatile cryptocurrencies. The EA provides both automatic and semi-automa
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
ProfitPyramid X – Advanced Compounding Strategy EA ProfitPyramid X is a professional-grade Expert Advisor that takes advantage of pyramiding logic to maximize your profits during strong market trends. Unlike risky martingale or averaging-down systems, this EA only adds new trades when the market is moving in your favor – compounding gains safely and effectively. Designed for Forex majors (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, etc.), Gold (XAUUSD), and Cryptos (BTCUSD, ETHUSD) , it adapts seamlessly to
Gann Fusion Activator Pro
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
Gann Fusion Activator Pro – Adaptive Trend Flow System Gann Fusion Activator Pro is a next-generation evolution of the classic Gann High–Low Activator , enhanced with multi-timeframe logic , visual trend zones , and a customizable signal engine . It transforms traditional trend analysis into a modern, dynamic system that adapts to volatility, providing precise visual cues for trend shifts and momentum changes. Core Features Adaptive Gann Channel – Real-time dynamic high/low activation zones with
PulseZones MTF
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
PulseZones MTF Support & Resistance PulseZones MTF Support & Resistance is a precision tool designed to identify and display key Support and Resistance levels from multiple timeframes directly on a single chart. It helps traders understand market structure at a glance by showing how price interacts with major zones across M15, H1, H4, and D1 timeframes. This indicator is built for traders who value accuracy, structure, and clarity in their analysis — from scalpers looking for intraday reaction z
