Energy X

EnergyX-Indikator

EnergyX ist ein einzigartiges Instrument, das die "Energie" des Marktes in einem separaten Fenster visualisiert. Es hilft Ihnen, schnell zu erkennen, wann die Energie steigt oder fällt, und erleichtert so das Erkennen potenzieller Handelsmöglichkeiten.

  • Gelbe Balken zeigen an, wenn die Energie steigt.
  • Rote Balken zeigen an, wenn die Energie abnimmt.

Wie Sie es verwenden:

  • Wenn sich der Kurs einem Widerstandsniveau nähert:
    • Wenn die Energie hoch ist und zunimmt (gelb), besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs den Widerstand durchbricht. Sie können einen Kauf in Betracht ziehen.
    • Wenn die Energie niedrig ist oder abnimmt (rot), ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs den Widerstand durchbricht, geringer. Sie können einen Verkauf in Betracht ziehen.
  • Wenn sich der Kurs einem Unterstützungsniveau nähert:
    • Wenn die Energie hoch ist und ansteigt (gelb), besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs die Unterstützung durchbricht. Sie können einen Verkauf in Betracht ziehen.
    • Wenn die Energie niedrig ist oder abnimmt (rot), ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs die Unterstützung durchbricht, geringer. Sie können einen Kauf in Betracht ziehen.
  • Wenn Sie bereits einen Auftrag haben und dieser im Gewinn ist:
    • Wenn die Energie steigt (gelb), können Sie Ihre Position beibehalten.
    • Wenn die Energie abnimmt (rot), können Sie eine Gewinnmitnahme, einen Teilgewinn oder einen Trailing-Stop in Betracht ziehen.

Überprüfen Sie das Energieniveau, um festzustellen, ob der Markt an Schwung gewinnt oder verliert. Nutzen Sie diese Informationen, um Ihre Handelsentscheidungen zu unterstützen. Einfach, klar und effektiv - fügen Sie EnergyX zu Ihrem Chart hinzu und beobachten Sie die Energie des Marktes in Aktion!


