MultipleORB EA Retail Edition

MULTI-ORB v6.0.1 EDICIÓN AL POR MENOR
Sistema de trading agresivo de ruptura del rango de apertura
🔥 SIN FILTRO DE NOTICIAS - OPERA EN TODAS LAS CONDICIONES DEL MERCADO 🔥

🎯 ¿QUÉ ES OPENING RANGE BREAKOUT (ORB)?

La estrategia Opening Range Breakout opera con rupturas de precios desde rangos establecidos
rangos de sesión de mercado establecidos. Esta EDICIÓN RETAIL está diseñada para operadores agresivos
que quieren capturar movimientos de alta volatilidad durante eventos noticiosos y sesiones importantes.


💥 ¿POR QUÉ LA EDICIÓN RETAIL?
✅ SIMPLIFICADA - Opere a través de las noticias sin filtros.
✅ AGRESIVO - Captura los picos de volatilidad durante los principales eventos
✅ FASTER SETUP - Instale y opere en 60 segundos


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

⚡ 8 SESIONES ORBITALES INDEPENDIENTES
- Abierto de Londres (08:00-08:30 UTC)
- Abierto de Nueva York (13:30-14:00 UTC)
- Abierto de Asia/Tokio (00:00-00:30 UTC)
- Abierto de Fráncfort (07:00-07:30 UTC)
- Abierto de Sydney (22:00-22:30 UTC)
- + 3 Sesiones configurables a medida

🛡️ GESTIÓN AVANZADA DEL RIESGO
- 3 Modos de Riesgo: Lote Fijo / Riesgo % / Dólar Fijo
- Operaciones máximas individuales por sesión
- Límites diarios de pérdida/ganancia ($500 de pérdida / $1000 de ganancia por defecto)
- Automatización del punto de equilibrio (activación del TP al 50%)
- Trailing Stop escalonado (activación del TP al 70%)
- Control dinámico de la relación R:R (por defecto 1:2)

🎯 FILTROS TÉCNICOS
- Filtro de tendencia VWAP
- Control de spread (% del rango ORB)
- Filtro de Rango ORB Mínimo
- Detección inteligente del nivel de parada
- Comprobaciones automáticas de seguridad de márgenes

CORREDORES RECOMENDADOS

Para un rendimiento óptimo con estrategias agresivas:

🔹 IC Markets (diferencial bruto, comisiones bajas, ejecución rápida)

🔹 Pepperstone (Ejecución por debajo del milisegundo, Spreads de cuchilla).

🔹 HFM (Alto Apalancamiento, Amigable con las Noticias)

📊 PANEL DE CONTROL MODERNO
- Seguimiento de P/L en tiempo real (realizado + flotante)
- Monitor de estado de la sesión ORB
- Barra de progreso de uso del riesgo
- Contador de operaciones en vivo
- Interfaz de usuario elegante con tema oscuro

COMPATIBILIDAD CON BROKERS

Totalmente probado y compatible con los principales brokers:
✅ ECN / STP / cuentas Market Maker
✅ Precios de 4 y 5 dígitos
✅ Modos de cobertura y compensación.
✅ Ejecución instantánea y de mercado
✅ Soporte para brokers con nivel de stop cero


⚙️ CONFIGURACIÓN Y REQUISITOS

Configuración recomendada:
- Timeframe: M5 (gráfico de 5 minutos)
- Pares: Divisas principales (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)
- Saldo Mínimo: $300+
- VPS: Recomendado para la captura de noticias 24/7

Instalación:
1. Arrastre el EA al gráfico M5
2. Ajuste la configuración de riesgo
3. Activar AutoTrading
4. ¡HECHO! No se necesita WebRequest


🎓 ESTILO DE TRADING

Este EA está diseñado para traders minoristas AGRESIVOS que:
✓ Quieren operar a través de NFP, FOMC, comunicados de IPC
✓ Capturan rupturas de alta volatilidad
No quieren cuidar de los calendarios de noticias
Prefieren la ejecución automatizada durante las principales sesiones
✓ Aceptar un mayor riesgo a cambio de un mayor potencial de recompensa


IDEAL PARA

Operadores minoristas agresivos
✅ Estafadores de noticias
Cazadores de volatilidad
✅ Especialistas en rupturas de sesiones
✅ Traders que buscan simplicidad


⚠️ EDICIÓN RETAIL VS PRO

EDICIÓN RETAIL:
- ❌ Sin filtro de noticias
- ✅ Negocia en todas las condiciones
- ✅ Configuración más sencilla (sin WebRequest)
- ✅ Instalación Plug & Play
- 💰 Precio más bajo


🛠️ SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

- Actualizaciones gratuitas de por vida
- Soporte activo a través de mensajes MQL5
- Guía de inicio rápido incluida
- Tutorial de configuración en vídeo


⚠️ DIVULGACIÓN DE RIESGOS

Este es un EA de trading AGRESIVO diseñado para operar en periodos de alta volatilidad
alta volatilidad, incluyendo eventos de noticias. Un mayor potencial de recompensa conlleva un mayor riesgo.
Pérdidas sustanciales pueden ocurrir durante picos de noticias. Pruebe siempre primero en demo.
Utilice una gestión adecuada del riesgo. Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
VERSION: 6.0.1 RETAIL | MQL5 Market Compliance Certified
🔥 SIMPLIFICADO PARA TRADERS MINORISTAS 🔥
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
