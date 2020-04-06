Gold AIA Mql5

AIA Trader Bot ist ein intelligentes automatisches Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die beständige Gewinne mit minimalem Drawdown und langfristiger Stabilität anstreben.
Er folgt den Markttrends und konzentriert sich auf die Eröffnung sicherer und zuverlässiger Positionen und vermeidet aggressive oder riskante Strategien. Dieser Ansatz hilft Ihnen, Ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig Ihr Konto stetig zu vergrößern.

Der Algorithmus analysiert mehrere Zeitrahmen, um starke Markttrends zu erkennen, aber er funktioniert am besten und sichersten auf höheren Zeitrahmen. Unsere empfohlenen Einstellungen sind 15-Minuten-Charts (M15) oder höher, und der Bot ist für XAUUSD (Gold) optimiert.

Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, der Gold Trader Bot bietet einen ausgewogenen und systematischen Ansatz für den Handel und hilft Ihnen, mit Zuversicht und Sicherheit eine gleichmäßige Performance zu erzielen.

Empfohlenes Paar: XAUUSD (Gold)
Empfohlener Zeitrahmen: M15 und höher
Handelsstil: Trendfolge / Geringer Drawdown / Langfristiges Wachstum

Nutzen Sie es mit Bedacht und lassen Sie den Trend zu Ihren Gunsten arbeiten!
