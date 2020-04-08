Zyra Regime Map é um indicador para MetaTrader 5 concebido para qualificar o contexto de mercado em tempo real, ajudando você a escolher o tipo de estratégia certo no momento certo. Ele não fornece sinais de Buy/Sell: ele indica em que ambiente de mercado você está operando (tendência, range, transição, caos).

A maioria dos erros de trading vem de um mau “encaixe” entre estratégia e mercado:

Uma estratégia de tendência em um range → falsos rompimentos, stops repetidos.

Uma estratégia de reversão à média em tendência → “médio” contra o movimento.

Um período instável → sinais conflitantes, maior risco de execução.

Zyra Regime Map resolve isso ao classificar cada fase do mercado em 4 regimes claros:

TREND: tendência negociável → priorize estratégias trend-following

RANGE: rotação / reversão à média → priorize estratégias mean-reversion

TRANSITION: mudança de regime → cautela, reduzir risco / esperar

CHAOS: condições degradadas → não operar (no-trade) ou risco mínimo

Pontos fortes (benefícios para o usuário)



1) Um indicador de “contexto”, compatível com o seu método

Funciona como um filtro: seus sinais (EA, indicadores, price action) ficam mais confiáveis quando usados em um regime compatível.

2) Leitura simples, decisão estruturada

O indicador calcula 3 dimensões-chave e as combina em scores:

DIR (direcionalidade): força da inclinação “limpa” pelo ATR

EFF (eficiência): eficiência do movimento (Efficiency Ratio)

VOL/CHAOS (volatilidade normalizada): compressão vs agitação

Em seguida, ele entrega:

TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0 a 100)

Um estado final (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)

3) Estabilidade anti-“piscar”

Hysteresis + MinStateBars: a mudança de estado só é validada se confirmada por várias velas, evitando alternâncias constantes.

Opção CalcOnCloseOnly: atualização apenas no fechamento para máxima estabilidade (ideal para trading discricionário).

4) Alertas úteis, sem spam

Alertas apenas em mudanças de estado confirmadas.

Mensagem clara como:

EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18

Exibição (clara e acionável)



Subjanela (subwindow) com um histograma de regimes (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).

Exibição opcional das linhas de score (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).

Overlay/label opcional: resumo do regime + scores principais (útil para “escanear” rapidamente vários gráficos).

Configurações (simples, poucos inputs)



Os valores padrão foram projetados para serem robustos:

Períodos de cálculo (Dir/Eff/Vol)

Normalização de volatilidade

Limiares (Trend/Range/Chaos)

Anti-“piscar” (Hysteresis, MinStateBars)

Modo Close-only

Alertas (som/push + anti-spam)

Como usar (fluxo recomendado)



Adicione o Zyra Regime Map ao seu gráfico.

Negocie apenas estratégias que combinem com o regime atual:

TREND → rompimentos, pullbacks, trend-follow

RANGE → bandas, retorno à VWAP/MA, osciladores

TRANSITION → reduzir lote, esperar confirmação

CHAOS → evitar operar ou proteger agressivamente

Ative os alertas para ser notificado sobre mudanças de regime confirmadas.

Para quem é?

Traders discricionários que querem evitar operar “fora de sincronia”

Usuários de EA/indicadores que querem um filtro de contexto (Trend/Range/No-trade)

Traders multiativos (Forex, índices, metais) que buscam uma ferramenta estável em vários gráficos

Notas importantes

