Zyra Regime Map
- Indicadores
- Anthony De Barros
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Zyra Regime Map é um indicador para MetaTrader 5 concebido para qualificar o contexto de mercado em tempo real, ajudando você a escolher o tipo de estratégia certo no momento certo. Ele não fornece sinais de Buy/Sell: ele indica em que ambiente de mercado você está operando (tendência, range, transição, caos).
Para que serve na prática?
A maioria dos erros de trading vem de um mau “encaixe” entre estratégia e mercado:
- Uma estratégia de tendência em um range → falsos rompimentos, stops repetidos.
- Uma estratégia de reversão à média em tendência → “médio” contra o movimento.
- Um período instável → sinais conflitantes, maior risco de execução.
Zyra Regime Map resolve isso ao classificar cada fase do mercado em 4 regimes claros:
- TREND: tendência negociável → priorize estratégias trend-following
- RANGE: rotação / reversão à média → priorize estratégias mean-reversion
- TRANSITION: mudança de regime → cautela, reduzir risco / esperar
- CHAOS: condições degradadas → não operar (no-trade) ou risco mínimo
Pontos fortes (benefícios para o usuário)
1) Um indicador de “contexto”, compatível com o seu método
- Funciona como um filtro: seus sinais (EA, indicadores, price action) ficam mais confiáveis quando usados em um regime compatível.
2) Leitura simples, decisão estruturada
O indicador calcula 3 dimensões-chave e as combina em scores:
- DIR (direcionalidade): força da inclinação “limpa” pelo ATR
- EFF (eficiência): eficiência do movimento (Efficiency Ratio)
- VOL/CHAOS (volatilidade normalizada): compressão vs agitação
Em seguida, ele entrega:
- TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0 a 100)
- Um estado final (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)
3) Estabilidade anti-“piscar”
- Hysteresis + MinStateBars: a mudança de estado só é validada se confirmada por várias velas, evitando alternâncias constantes.
- Opção CalcOnCloseOnly: atualização apenas no fechamento para máxima estabilidade (ideal para trading discricionário).
4) Alertas úteis, sem spam
- Alertas apenas em mudanças de estado confirmadas.
- Mensagem clara como:
EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18
Exibição (clara e acionável)
- Subjanela (subwindow) com um histograma de regimes (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).
- Exibição opcional das linhas de score (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).
- Overlay/label opcional: resumo do regime + scores principais (útil para “escanear” rapidamente vários gráficos).
Configurações (simples, poucos inputs)
Os valores padrão foram projetados para serem robustos:
- Períodos de cálculo (Dir/Eff/Vol)
- Normalização de volatilidade
- Limiares (Trend/Range/Chaos)
- Anti-“piscar” (Hysteresis, MinStateBars)
- Modo Close-only
- Alertas (som/push + anti-spam)
Como usar (fluxo recomendado)
Adicione o Zyra Regime Map ao seu gráfico.
Negocie apenas estratégias que combinem com o regime atual:
- TREND → rompimentos, pullbacks, trend-follow
- RANGE → bandas, retorno à VWAP/MA, osciladores
- TRANSITION → reduzir lote, esperar confirmação
- CHAOS → evitar operar ou proteger agressivamente
Ative os alertas para ser notificado sobre mudanças de regime confirmadas.
Para quem é?
- Traders discricionários que querem evitar operar “fora de sincronia”
- Usuários de EA/indicadores que querem um filtro de contexto (Trend/Range/No-trade)
- Traders multiativos (Forex, índices, metais) que buscam uma ferramenta estável em vários gráficos
Notas importantes
- Zyra Regime Map não é um indicador de sinais: ele qualifica o mercado.
- Nenhuma promessa de performance é implícita: ele ajuda a estruturar a tomada de decisão e a gestão de risco.