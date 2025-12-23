Zyra Regime Map

Zyra Regime Map은 MetaTrader 5용 지표로, 시장 컨텍스트를 실시간으로 분류하여 올바른 시점에 올바른 유형의 전략을 선택할 수 있도록 설계되었습니다. Buy/Sell 매매 신호를 제공하지 않습니다. 대신 현재 어떤 시장 환경에서 거래하고 있는지(추세, 박스권, 전환, 혼돈)를 알려줍니다.

대부분의 트레이딩 실수는 전략과 시장의 “궁합”이 맞지 않을 때 발생합니다:

박스권에서 추세추종 전략 → 가짜 돌파, 연속 손절.

추세장에서 평균회귀 전략 → 움직임에 역행한 물타기(평균단가 낮추기).

불안정한 구간 → 신호 충돌, 체결 리스크 증가.

Zyra Regime Map은 각 시장 구간을 4가지 명확한 레짐(regime)으로 분류하여 이 문제를 해결합니다:

TREND: 거래 가능한 추세 → 추세추종 전략 우선

RANGE: 횡보 / 평균회귀 → 평균회귀 전략 우선

TRANSITION: 레짐 전환 구간 → 주의, 리스크 축소 / 대기

CHAOS: 조건 악화 → 거래 회피(no-trade) 또는 최소 리스크

핵심 강점(사용자 이점)



1) 어떤 매매법과도 호환되는 “컨텍스트” 지표

필터로 동작: EA, 지표, 프라이스 액션 등의 신호는 해당 레짐과 맞을 때 더 신뢰도가 높아집니다.

2) 단순한 해석, 구조화된 의사결정

지표는 3가지 핵심 축을 계산하고 이를 점수로 결합합니다:

DIR(방향성): ATR로 “정리”된 기울기 강도

EFF(효율): 움직임의 효율(Efficiency Ratio)

VOL/CHAOS(정규화 변동성/혼돈): 압축 vs 요동(잡음)

그리고 다음을 출력합니다:

TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0~100)

최종 상태 (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)

3) “깜빡임”을 줄이는 안정성

Hysteresis + MinStateBars: 상태 변화는 여러 캔들에 걸쳐 확인될 때만 확정되어, 잦은 전환을 방지합니다.

CalcOnCloseOnly 옵션: 캔들 마감 시에만 업데이트하여 최대 안정성을 확보(재량 매매에 이상적).

4) 스팸 없는 유용한 알림

“확정된 상태 전환”에서만 알림이 발생합니다.

다음과 같은 명확한 메시지:

EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18

표시 방식(명확하고 실행 가능)



서브윈도우(subwindow)에 레짐 히스토그램 표시 (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).

점수 라인(TrendScore, RangeScore, ChaosScore) 표시 옵션.

overlay/label 옵션: 레짐 요약 + 주요 점수(여러 차트를 빠르게 “스캔”하기에 유용).

설정(간단, 파라미터 최소화)



기본값은 견고함을 목표로 설계되었습니다:

계산 기간(Dir/Eff/Vol)

변동성 정규화

임계값(Trend/Range/Chaos)

깜빡임 방지(Hysteresis, MinStateBars)

Close-only 모드

알림(사운드/푸시 + anti-spam)

사용 방법(권장 워크플로우)



차트에 Zyra Regime Map을 추가합니다.

현재 레짐과 맞는 전략만 실행합니다:

TREND → 돌파, 되돌림, 추세추종

RANGE → 밴드, VWAP/이평 회귀, 오실레이터

TRANSITION → 포지션 사이즈 축소, 확인 대기

CHAOS → 거래 회피 또는 강한 보호

확정된 레짐 전환을 알림으로 받고 싶다면 알림을 활성화하세요.

누구에게 적합한가요?

시장 “타이밍 불일치” 트레이드를 피하고 싶은 재량 트레이더

컨텍스트 필터(Trend/Range/No-trade)를 추가하고 싶은 EA/지표 사용자

여러 종목(외환, 지수, 금속)을 동시에 다루며 안정적인 도구를 원하는 트레이더

중요 안내

