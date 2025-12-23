Zyra Regime Map

Zyra Regime Map è un indicatore per MetaTrader 5 progettato per qualificare il contesto di mercato in tempo reale, aiutandoti a scegliere il tipo di strategia giusto nel momento giusto. Non fornisce segnali Buy/Sell: ti indica in quale ambiente di mercato stai operando (trend, range, transizione, caos).

A cosa serve nella pratica?

La maggior parte degli errori di trading nasce da un cattivo “abbinamento” tra strategia e mercato:

  • Una strategia trend-following in un range → falsi breakout, stop ripetuti.
  • Una strategia di mean-reversion in trend → mediare contro il movimento.
  • Un periodo instabile → segnali contraddittori, rischio di esecuzione più elevato.

Zyra Regime Map risolve questo problema classificando ogni fase di mercato in 4 regimi chiari:

  • TREND: trend negoziabile → preferire strategie trend-following
  • RANGE: rotazione / mean reversion → preferire strategie di mean-reversion
  • TRANSITION: cambio di regime → cautela, ridurre il rischio / attendere
  • CHAOS: condizioni degradate → no-trade o rischio minimo

Punti di forza (benefici per l’utente)

1) Un indicatore di “contesto”, compatibile con il tuo metodo

  • Funziona come filtro: i tuoi segnali (EA, indicatori, price action) diventano più affidabili quando sono presi in un regime compatibile. 

2) Lettura semplice, decisione strutturata

L’indicatore calcola 3 dimensioni chiave e le combina in punteggi:

  • DIR (direzionalità): forza della pendenza “ripulita” con ATR
  • EFF (efficienza): efficienza del movimento (Efficiency Ratio)
  • VOL/CHAOS (volatilità normalizzata): compressione vs agitazione 

Successivamente restituisce:

  • TrendScore, RangeScore, ChaosScore (da 0 a 100)
  • Uno stato finale (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS) 

3) Stabilità anti-sfarfallio

  • Hysteresis + MinStateBars: il cambio di stato viene validato solo se confermato su più candele, per evitare continui ribaltamenti. 
  • Opzione CalcOnCloseOnly: aggiornamento solo a chiusura candela per la massima stabilità (ideale per trading discrezionale). 

4) Avvisi utili, senza spam

  • Avvisi solo su un cambio di stato confermato.
  • Messaggio chiaro come:

EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18 

Visualizzazione (chiara e operativa)

  • Subwindow con istogramma dei regimi (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS). 
  • Visualizzazione opzionale delle linee di punteggio (TrendScore, RangeScore, ChaosScore). 
  • Overlay/label opzionale: riepilogo del regime + punteggi principali (utile per “scansionare” rapidamente più grafici). 

Impostazioni (semplici, pochi input)

I valori di default sono progettati per essere robusti:

  • Lunghezze di calcolo (Dir/Eff/Vol)
  • Normalizzazione della volatilità
  • Soglie (Trend/Range/Chaos)
  • Anti-sfarfallio (Hysteresis, MinStateBars)
  • Modalità Close-only
  • Avvisi (sound/push + anti-spam) 

Come usarlo (workflow consigliato)

Aggiungi Zyra Regime Map al grafico.

Opera solo le strategie che corrispondono al regime attuale:

  • TREND → breakout, pullback, trend-follow
  • RANGE → bande, ritorno a VWAP/MA, oscillatori
  • TRANSITION → ridurre la size, attendere conferma
  • CHAOS → evitare di operare o proteggere aggressivamente 

Attiva gli avvisi per essere notificato sui cambi di regime confermati.

Per chi è pensato?

  • Trader discrezionali che vogliono evitare di operare “fuori sincronia”
  • Utenti di EA/indicatori che vogliono un filtro di contesto (Trend/Range/No-trade)
  • Trader multi-asset (Forex, indici, metalli) che cercano uno strumento stabile su più grafici 

Note importanti

  • Zyra Regime Map non è un indicatore di segnali: qualifica il mercato.
  • Non è implicita alcuna promessa di performance: aiuta a strutturare le decisioni e la gestione del rischio. 

