Zyra Regime Map
- Indicatori
- Anthony De Barros
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Zyra Regime Map è un indicatore per MetaTrader 5 progettato per qualificare il contesto di mercato in tempo reale, aiutandoti a scegliere il tipo di strategia giusto nel momento giusto. Non fornisce segnali Buy/Sell: ti indica in quale ambiente di mercato stai operando (trend, range, transizione, caos).
A cosa serve nella pratica?
La maggior parte degli errori di trading nasce da un cattivo “abbinamento” tra strategia e mercato:
- Una strategia trend-following in un range → falsi breakout, stop ripetuti.
- Una strategia di mean-reversion in trend → mediare contro il movimento.
- Un periodo instabile → segnali contraddittori, rischio di esecuzione più elevato.
Zyra Regime Map risolve questo problema classificando ogni fase di mercato in 4 regimi chiari:
- TREND: trend negoziabile → preferire strategie trend-following
- RANGE: rotazione / mean reversion → preferire strategie di mean-reversion
- TRANSITION: cambio di regime → cautela, ridurre il rischio / attendere
- CHAOS: condizioni degradate → no-trade o rischio minimo
Punti di forza (benefici per l’utente)
1) Un indicatore di “contesto”, compatibile con il tuo metodo
- Funziona come filtro: i tuoi segnali (EA, indicatori, price action) diventano più affidabili quando sono presi in un regime compatibile.
2) Lettura semplice, decisione strutturata
L’indicatore calcola 3 dimensioni chiave e le combina in punteggi:
- DIR (direzionalità): forza della pendenza “ripulita” con ATR
- EFF (efficienza): efficienza del movimento (Efficiency Ratio)
- VOL/CHAOS (volatilità normalizzata): compressione vs agitazione
Successivamente restituisce:
- TrendScore, RangeScore, ChaosScore (da 0 a 100)
- Uno stato finale (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)
3) Stabilità anti-sfarfallio
- Hysteresis + MinStateBars: il cambio di stato viene validato solo se confermato su più candele, per evitare continui ribaltamenti.
- Opzione CalcOnCloseOnly: aggiornamento solo a chiusura candela per la massima stabilità (ideale per trading discrezionale).
4) Avvisi utili, senza spam
- Avvisi solo su un cambio di stato confermato.
- Messaggio chiaro come:
EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18
Visualizzazione (chiara e operativa)
- Subwindow con istogramma dei regimi (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).
- Visualizzazione opzionale delle linee di punteggio (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).
- Overlay/label opzionale: riepilogo del regime + punteggi principali (utile per “scansionare” rapidamente più grafici).
Impostazioni (semplici, pochi input)
I valori di default sono progettati per essere robusti:
- Lunghezze di calcolo (Dir/Eff/Vol)
- Normalizzazione della volatilità
- Soglie (Trend/Range/Chaos)
- Anti-sfarfallio (Hysteresis, MinStateBars)
- Modalità Close-only
- Avvisi (sound/push + anti-spam)
Come usarlo (workflow consigliato)
Aggiungi Zyra Regime Map al grafico.
Opera solo le strategie che corrispondono al regime attuale:
- TREND → breakout, pullback, trend-follow
- RANGE → bande, ritorno a VWAP/MA, oscillatori
- TRANSITION → ridurre la size, attendere conferma
- CHAOS → evitare di operare o proteggere aggressivamente
Attiva gli avvisi per essere notificato sui cambi di regime confermati.
Per chi è pensato?
- Trader discrezionali che vogliono evitare di operare “fuori sincronia”
- Utenti di EA/indicatori che vogliono un filtro di contesto (Trend/Range/No-trade)
- Trader multi-asset (Forex, indici, metalli) che cercano uno strumento stabile su più grafici
Note importanti
- Zyra Regime Map non è un indicatore di segnali: qualifica il mercato.
- Non è implicita alcuna promessa di performance: aiuta a strutturare le decisioni e la gestione del rischio.