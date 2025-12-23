Zyra Regime Map

Zyra Regime Map, MetaTrader 5 için tasarlanmış bir göstergedir ve piyasadaki bağlamı (market context) gerçek zamanlı olarak sınıflandırarak doğru zamanda doğru strateji türünü seçmenize yardımcı olur. Buy/Sell al-sat sinyali üretmez: size hangi piyasa ortamında işlem yaptığınızı gösterir (trend, yatay, geçiş, kaos).

Pratikte ne işe yarar?

Çoğu trading hatası, strateji ile piyasa arasındaki kötü “uyumdan” kaynaklanır:

  • Yatay piyasada trend takip stratejisi → sahte kırılımlar, peş peşe stoplar.
  • Trend piyasada ortalamaya dönüş stratejisi → harekete karşı “ortalama yapmak”.
  • İstikrarsız bir dönem → çelişkili sinyaller, daha yüksek yürütme (execution) riski.

Zyra Regime Map bu sorunu, her piyasa fazını 4 net rejime ayırarak çözer:

  • TREND: işlem yapılabilir trend → trend-follow stratejileri tercih edin
  • RANGE: yatay / ortalamaya dönüş → mean-reversion stratejileri tercih edin
  • TRANSITION: rejim değişimi → dikkat, riski azaltın / bekleyin
  • CHAOS: bozulmuş koşullar → işlem yapmama (no-trade) veya minimum risk

Güçlü yönler (kullanıcı faydaları)

1) Yönteminizle uyumlu bir “bağlam” göstergesi

  • Filtre gibi çalışır: sinyalleriniz (EA, indikatörler, price action), uyumlu bir rejimde alındığında daha güvenilir hale gelir. 

2) Basit okuma, yapılandırılmış karar

Gösterge 3 temel boyutu hesaplar ve bunları skorlar halinde birleştirir:

  • DIR (yönlülük): ATR ile “temizlenmiş” eğim gücü
  • EFF (verimlilik): hareket verimliliği (Efficiency Ratio)
  • VOL/CHAOS (normalize volatilite): sıkışma vs dalgalanma/kaos 

Ardından şunları üretir:

  • TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0–100)
  • Nihai durum (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS) 

3) “Titreme”yi azaltan stabilite

  • Hysteresis + MinStateBars: durum değişimi, sürekli gidip gelmeyi önlemek için ancak birkaç mum boyunca onaylanırsa geçerli olur. 
  • CalcOnCloseOnly seçeneği: maksimum stabilite için yalnızca mum kapanışında günceller (discretionary trading için ideal). 

4) Faydalı uyarılar, spam yok

  • Uyarılar yalnızca onaylı bir durum değişiminde tetiklenir.
  • Şu tür net bir mesaj:

EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18 

Görünüm (net ve uygulanabilir)

  • Alt pencerede (subwindow) rejim histogramı (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS). 
  • Skor çizgilerinin opsiyonel gösterimi (TrendScore, RangeScore, ChaosScore). 
  • Opsiyonel overlay/label: rejim özeti + ana skorlar (birden fazla grafiği hızlıca “taramak” için faydalı). 

Ayarlar (basit, az input)

Varsayılan değerler sağlamlık için tasarlanmıştır:

  • Hesaplama periyotları (Dir/Eff/Vol)
  • Volatilite normalizasyonu
  • Eşikler (Trend/Range/Chaos)
  • Titreme önleme (Hysteresis, MinStateBars)
  • Close-only modu
  • Uyarılar (ses/push + anti-spam) 

Nasıl kullanılır (önerilen iş akışı)

Zyra Regime Map’i grafiğe ekleyin.

Sadece mevcut rejime uyan stratejileri uygulayın:

  • TREND → kırılımlar, pullback’ler, trend takibi
  • RANGE → bantlar, VWAP/MA’ya dönüş, osilatörler
  • TRANSITION → pozisyon boyutunu azaltın, onay bekleyin
  • CHAOS → işlemden kaçının veya agresif korunma uygulayın 

Onaylı rejim değişimlerinden haberdar olmak için uyarıları etkinleştirin.

Kimler için?

  • Piyasa ile “senkron dışı” işlem yapmaktan kaçınmak isteyen manuel (discretionary) trader’lar
  • Bağlam filtresi (Trend/Range/No-trade) isteyen EA/indikatör kullanıcıları
  • Forex, endeksler, metaller gibi çoklu enstrümanda stabil bir araç arayan trader’lar 

Önemli notlar

  • Zyra Regime Map bir sinyal indikatörü değildir: piyasayı sınıflandırır.
  • Performans vaadi içermez: karar alma ve risk yönetimini yapılandırmaya yardımcı olur. 

