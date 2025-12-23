Zyra Regime Map
- Göstergeler
- Anthony De Barros
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Zyra Regime Map, MetaTrader 5 için tasarlanmış bir göstergedir ve piyasadaki bağlamı (market context) gerçek zamanlı olarak sınıflandırarak doğru zamanda doğru strateji türünü seçmenize yardımcı olur. Buy/Sell al-sat sinyali üretmez: size hangi piyasa ortamında işlem yaptığınızı gösterir (trend, yatay, geçiş, kaos).
Pratikte ne işe yarar?
Çoğu trading hatası, strateji ile piyasa arasındaki kötü “uyumdan” kaynaklanır:
- Yatay piyasada trend takip stratejisi → sahte kırılımlar, peş peşe stoplar.
- Trend piyasada ortalamaya dönüş stratejisi → harekete karşı “ortalama yapmak”.
- İstikrarsız bir dönem → çelişkili sinyaller, daha yüksek yürütme (execution) riski.
Zyra Regime Map bu sorunu, her piyasa fazını 4 net rejime ayırarak çözer:
- TREND: işlem yapılabilir trend → trend-follow stratejileri tercih edin
- RANGE: yatay / ortalamaya dönüş → mean-reversion stratejileri tercih edin
- TRANSITION: rejim değişimi → dikkat, riski azaltın / bekleyin
- CHAOS: bozulmuş koşullar → işlem yapmama (no-trade) veya minimum risk
Güçlü yönler (kullanıcı faydaları)
1) Yönteminizle uyumlu bir “bağlam” göstergesi
- Filtre gibi çalışır: sinyalleriniz (EA, indikatörler, price action), uyumlu bir rejimde alındığında daha güvenilir hale gelir.
2) Basit okuma, yapılandırılmış karar
Gösterge 3 temel boyutu hesaplar ve bunları skorlar halinde birleştirir:
- DIR (yönlülük): ATR ile “temizlenmiş” eğim gücü
- EFF (verimlilik): hareket verimliliği (Efficiency Ratio)
- VOL/CHAOS (normalize volatilite): sıkışma vs dalgalanma/kaos
Ardından şunları üretir:
- TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0–100)
- Nihai durum (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)
3) “Titreme”yi azaltan stabilite
- Hysteresis + MinStateBars: durum değişimi, sürekli gidip gelmeyi önlemek için ancak birkaç mum boyunca onaylanırsa geçerli olur.
- CalcOnCloseOnly seçeneği: maksimum stabilite için yalnızca mum kapanışında günceller (discretionary trading için ideal).
4) Faydalı uyarılar, spam yok
- Uyarılar yalnızca onaylı bir durum değişiminde tetiklenir.
- Şu tür net bir mesaj:
EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18
Görünüm (net ve uygulanabilir)
- Alt pencerede (subwindow) rejim histogramı (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).
- Skor çizgilerinin opsiyonel gösterimi (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).
- Opsiyonel overlay/label: rejim özeti + ana skorlar (birden fazla grafiği hızlıca “taramak” için faydalı).
Ayarlar (basit, az input)
Varsayılan değerler sağlamlık için tasarlanmıştır:
- Hesaplama periyotları (Dir/Eff/Vol)
- Volatilite normalizasyonu
- Eşikler (Trend/Range/Chaos)
- Titreme önleme (Hysteresis, MinStateBars)
- Close-only modu
- Uyarılar (ses/push + anti-spam)
Nasıl kullanılır (önerilen iş akışı)
Zyra Regime Map’i grafiğe ekleyin.
Sadece mevcut rejime uyan stratejileri uygulayın:
- TREND → kırılımlar, pullback’ler, trend takibi
- RANGE → bantlar, VWAP/MA’ya dönüş, osilatörler
- TRANSITION → pozisyon boyutunu azaltın, onay bekleyin
- CHAOS → işlemden kaçının veya agresif korunma uygulayın
Onaylı rejim değişimlerinden haberdar olmak için uyarıları etkinleştirin.
Kimler için?
- Piyasa ile “senkron dışı” işlem yapmaktan kaçınmak isteyen manuel (discretionary) trader’lar
- Bağlam filtresi (Trend/Range/No-trade) isteyen EA/indikatör kullanıcıları
- Forex, endeksler, metaller gibi çoklu enstrümanda stabil bir araç arayan trader’lar
Önemli notlar
- Zyra Regime Map bir sinyal indikatörü değildir: piyasayı sınıflandırır.
- Performans vaadi içermez: karar alma ve risk yönetimini yapılandırmaya yardımcı olur.