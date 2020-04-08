Zyra Regime Map
- インディケータ
- Anthony De Barros
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Zyra Regime Map は、MetaTrader 5 用のインジケーターで、市場のコンテキストをリアルタイムに判定し、適切なタイミングで適切な戦略を選べるように設計されています。Buy/Sell の売買シグナルは出しません。現在の市場環境（トレンド、レンジ、移行、カオス）を表示します。
実戦で何に役立つのか？
多くのトレードミスは、「戦略」と「相場環境」のミスマッチから起こります：
- レンジ相場でトレンドフォロー戦略 → ダマシ、ストップ連発。
- トレンド相場で平均回帰戦略 → 逆行へのナンピン（平均化）。
- 不安定な局面 → シグナルが矛盾し、約定リスクが上がる。
Zyra Regime Map は、相場の各局面を 4 つの明確な「レジーム（状態）」に分類してこの問題を解決します：
- TREND：取引しやすいトレンド → トレンドフォローを優先
- RANGE：レンジ / 平均回帰 → 平均回帰戦略を優先
- TRANSITION：状態の切り替わり → 注意、リスクを下げる / 待つ
- CHAOS：条件悪化 → 取引回避（no-trade）または最小リスク
主な強み（ユーザーメリット）
1) あなたの手法と併用できる「コンテキスト」インジケーター
- フィルターとして機能：EA、各種インジケーター、プライスアクション等のシグナルは、適合するレジームで使うことで信頼性が高まります。
2) シンプルな見方、構造化された判断
インジケーターは 3 つの重要な指標軸を計算し、スコア化します：
- DIR（方向性）：ATR で補正した傾きの強さ
- EFF（効率）：値動きの効率（Efficiency Ratio）
- VOL/CHAOS（正規化ボラ/カオス）：圧縮 vs 乱高下（騒がしさ）
そして以下を出力します：
- TrendScore / RangeScore / ChaosScore（0〜100）
- 最終状態（TREND / RANGE / TRANSITION / CHAOS）
3) “チカチカ”しない安定性
- Hysteresis + MinStateBars：複数の足で確認できた場合のみ状態変更を確定し、頻繁な切り替わりを防ぎます。
- CalcOnCloseOnly オプション：足の確定（クローズ）時のみ更新し、最大限の安定性を確保（裁量トレードに最適）。
4) 役立つアラート、スパムなし
- 「確定した状態変更」のときだけアラート。
- 分かりやすいメッセージ例：
EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18
表示（見やすく、実用的）
- サブウィンドウ（subwindow）にレジームのヒストグラム（RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS）を表示。
- スコアライン（TrendScore、RangeScore、ChaosScore）の表示は任意。
- 任意の overlay/label：状態の要約 + 主スコア（複数チャートを素早く“スキャン”するのに有用）。
設定（シンプル、入力は少なめ）
デフォルト値は堅牢性を重視して設計されています：
- 計算期間（Dir / Eff / Vol）
- ボラティリティの正規化
- 閾値（Trend / Range / Chaos）
- チラつき防止（Hysteresis、MinStateBars）
- Close-only モード
- アラート（サウンド / プッシュ + anti-spam）
使い方（推奨ワークフロー）
Zyra Regime Map をチャートに追加します。
現在のレジームに合った戦略だけを実行します：
- TREND → ブレイクアウト、押し目/戻り、トレンドフォロー
- RANGE → バンド、VWAP/MA への回帰、オシレーター
- TRANSITION → ロットを下げる、確認を待つ
- CHAOS → 取引を避ける、または強めに保護する
確定したレジーム転換を通知したい場合は、アラートを有効化してください。
どんな人に向いているか？
- 相場の“リズム違い”を避けたい裁量トレーダー
- コンテキストフィルター（Trend / Range / No-trade）を追加したい EA/インジケーター利用者
- 複数銘柄（FX、指数、メタル）を扱い、複数チャートでも安定して使えるツールを求めるトレーダー
重要な注意事項
- Zyra Regime Map はシグナルインジケーターではありません。市場状態を判定するツールです。
- 収益を保証するものではありません。意思決定とリスク管理を構造化する目的で設計されています。