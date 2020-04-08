Zyra Regime Map は、MetaTrader 5 用のインジケーターで、市場のコンテキストをリアルタイムに判定し、適切なタイミングで適切な戦略を選べるように設計されています。Buy/Sell の売買シグナルは出しません。現在の市場環境（トレンド、レンジ、移行、カオス）を表示します。

多くのトレードミスは、「戦略」と「相場環境」のミスマッチから起こります：

レンジ相場でトレンドフォロー戦略 → ダマシ、ストップ連発。

トレンド相場で平均回帰戦略 → 逆行へのナンピン（平均化）。

不安定な局面 → シグナルが矛盾し、約定リスクが上がる。

Zyra Regime Map は、相場の各局面を 4 つの明確な「レジーム（状態）」に分類してこの問題を解決します：

TREND：取引しやすいトレンド → トレンドフォローを優先

RANGE：レンジ / 平均回帰 → 平均回帰戦略を優先

TRANSITION：状態の切り替わり → 注意、リスクを下げる / 待つ

CHAOS：条件悪化 → 取引回避（no-trade）または最小リスク

主な強み（ユーザーメリット）



1) あなたの手法と併用できる「コンテキスト」インジケーター

フィルターとして機能：EA、各種インジケーター、プライスアクション等のシグナルは、適合するレジームで使うことで信頼性が高まります。

2) シンプルな見方、構造化された判断

インジケーターは 3 つの重要な指標軸を計算し、スコア化します：

DIR（方向性）：ATR で補正した傾きの強さ

EFF（効率）：値動きの効率（Efficiency Ratio）

VOL/CHAOS（正規化ボラ/カオス）：圧縮 vs 乱高下（騒がしさ）

そして以下を出力します：

TrendScore / RangeScore / ChaosScore（0〜100）

最終状態（TREND / RANGE / TRANSITION / CHAOS）

3) “チカチカ”しない安定性

Hysteresis + MinStateBars：複数の足で確認できた場合のみ状態変更を確定し、頻繁な切り替わりを防ぎます。

CalcOnCloseOnly オプション：足の確定（クローズ）時のみ更新し、最大限の安定性を確保（裁量トレードに最適）。

4) 役立つアラート、スパムなし

「確定した状態変更」のときだけアラート。

分かりやすいメッセージ例：

EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18

表示（見やすく、実用的）



サブウィンドウ（subwindow）にレジームのヒストグラム（RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS）を表示。

スコアライン（TrendScore、RangeScore、ChaosScore）の表示は任意。

任意の overlay/label：状態の要約 + 主スコア（複数チャートを素早く“スキャン”するのに有用）。

設定（シンプル、入力は少なめ）



デフォルト値は堅牢性を重視して設計されています：

計算期間（Dir / Eff / Vol）

ボラティリティの正規化

閾値（Trend / Range / Chaos）

チラつき防止（Hysteresis、MinStateBars）

Close-only モード

アラート（サウンド / プッシュ + anti-spam）

使い方（推奨ワークフロー）



Zyra Regime Map をチャートに追加します。

現在のレジームに合った戦略だけを実行します：

TREND → ブレイクアウト、押し目/戻り、トレンドフォロー

RANGE → バンド、VWAP/MA への回帰、オシレーター

TRANSITION → ロットを下げる、確認を待つ

CHAOS → 取引を避ける、または強めに保護する

確定したレジーム転換を通知したい場合は、アラートを有効化してください。

どんな人に向いているか？

相場の“リズム違い”を避けたい裁量トレーダー

コンテキストフィルター（Trend / Range / No-trade）を追加したい EA/インジケーター利用者

複数銘柄（FX、指数、メタル）を扱い、複数チャートでも安定して使えるツールを求めるトレーダー

重要な注意事項

