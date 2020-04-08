Zyra Regime Map
- Indicadores
- Anthony De Barros
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Zyra Regime Map es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para calificar el contexto del mercado en tiempo real y ayudarte a elegir el tipo de estrategia adecuado en el momento correcto. No proporciona señales de Buy/Sell: te indica en qué entorno de mercado estás operando (tendencia, rango, transición, caos).
¿Para qué sirve en la práctica?
La mayoría de los errores de trading provienen de un mal “encaje” entre estrategia y mercado:
- Una estrategia de seguimiento de tendencia en un rango → rupturas falsas, stop loss repetidos.
- Una estrategia de reversión a la media en tendencia → promediar contra el movimiento.
- Un período inestable → señales contradictorias, mayor riesgo de ejecución.
Zyra Regime Map resuelve esto clasificando cada fase del mercado en 4 regímenes claros:
- TREND: tendencia operable → priorizar estrategias trend-following
- RANGE: rotación / reversión a la media → priorizar estrategias de mean-reversion
- TRANSITION: cambio de régimen → precaución, reducir riesgo / esperar
- CHAOS: condiciones degradadas → no operar o riesgo mínimo
Puntos fuertes (beneficios para el usuario)
1) Un indicador de “contexto”, compatible con tu método
- Funciona como filtro: tus señales (EA, indicadores, price action) son más fiables cuando se toman en un régimen compatible.
2) Lectura simple, decisión estructurada
El indicador calcula 3 dimensiones clave y luego las combina en puntuaciones:
- DIR (direccionalidad): fuerza de la pendiente “limpiada” con ATR
- EFF (eficiencia): eficiencia del movimiento (Efficiency Ratio)
- VOL/CHAOS (volatilidad normalizada): compresión vs agitación
Después entrega:
- TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0 a 100)
- Un estado final (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)
3) Estabilidad anti-parpadeo
- Hysteresis + MinStateBars: el cambio de estado se valida solo si se confirma durante varias velas, evitando cambios constantes.
- Opción CalcOnCloseOnly: actualización solo al cierre para máxima estabilidad (ideal para trading discrecional).
4) Alertas útiles, sin spam
- Alertas solo en un cambio de estado confirmado.
- Mensaje claro como:
EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18
Visualización (clara y accionable)
- Subventana (subwindow) con un histograma de regímenes (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).
- Visualización opcional de líneas de puntuación (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).
- Overlay/label opcional: resumen del régimen + puntuaciones principales (útil para “escanear” rápidamente varios gráficos).
Configuración (simple, pocos parámetros)
Los valores por defecto están diseñados para ser robustos:
- Longitudes de cálculo (Dir/Eff/Vol)
- Normalización de volatilidad
- Umbrales (Trend/Range/Chaos)
- Anti-parpadeo (Hysteresis, MinStateBars)
- Modo Close-only
- Alertas (sonido/push + anti-spam)
Cómo usarlo (flujo recomendado)
Añade Zyra Regime Map a tu gráfico.
Opera solo las estrategias que coincidan con el régimen actual:
- TREND → rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia
- RANGE → bandas, retorno a VWAP/MA, osciladores
- TRANSITION → reducir tamaño, esperar confirmación
- CHAOS → evitar operar o proteger agresivamente
Activa las alertas para ser notificado de cambios de régimen confirmados.
¿Para quién es?
- Traders discrecionales que quieren evitar operar “fuera de sincronía”
- Usuarios de EA/indicadores que quieren un filtro de contexto (Trend/Range/No-trade)
- Traders multi-activo (Forex, índices, metales) que buscan una herramienta estable en varios gráficos
Notas importantes
- Zyra Regime Map no es un indicador de señales: califica el mercado.
- No se implica ninguna promesa de rendimiento: ayuda a estructurar la toma de decisiones y la gestión del riesgo.