Zyra Regime Map es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para calificar el contexto del mercado en tiempo real y ayudarte a elegir el tipo de estrategia adecuado en el momento correcto. No proporciona señales de Buy/Sell: te indica en qué entorno de mercado estás operando (tendencia, rango, transición, caos).

La mayoría de los errores de trading provienen de un mal “encaje” entre estrategia y mercado:

Una estrategia de seguimiento de tendencia en un rango → rupturas falsas, stop loss repetidos.

Una estrategia de reversión a la media en tendencia → promediar contra el movimiento.

Un período inestable → señales contradictorias, mayor riesgo de ejecución.

Zyra Regime Map resuelve esto clasificando cada fase del mercado en 4 regímenes claros:

TREND: tendencia operable → priorizar estrategias trend-following

RANGE: rotación / reversión a la media → priorizar estrategias de mean-reversion

TRANSITION: cambio de régimen → precaución, reducir riesgo / esperar

CHAOS: condiciones degradadas → no operar o riesgo mínimo

Puntos fuertes (beneficios para el usuario)



1) Un indicador de “contexto”, compatible con tu método

Funciona como filtro: tus señales (EA, indicadores, price action) son más fiables cuando se toman en un régimen compatible.

2) Lectura simple, decisión estructurada

El indicador calcula 3 dimensiones clave y luego las combina en puntuaciones:

DIR (direccionalidad): fuerza de la pendiente “limpiada” con ATR

EFF (eficiencia): eficiencia del movimiento (Efficiency Ratio)

VOL/CHAOS (volatilidad normalizada): compresión vs agitación

Después entrega:

TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0 a 100)

Un estado final (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)

3) Estabilidad anti-parpadeo

Hysteresis + MinStateBars: el cambio de estado se valida solo si se confirma durante varias velas, evitando cambios constantes.

Opción CalcOnCloseOnly: actualización solo al cierre para máxima estabilidad (ideal para trading discrecional).

4) Alertas útiles, sin spam

Alertas solo en un cambio de estado confirmado.

Mensaje claro como:

EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18

Visualización (clara y accionable)



Subventana (subwindow) con un histograma de regímenes (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).

Visualización opcional de líneas de puntuación (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).

Overlay/label opcional: resumen del régimen + puntuaciones principales (útil para “escanear” rápidamente varios gráficos).

Configuración (simple, pocos parámetros)



Los valores por defecto están diseñados para ser robustos:

Longitudes de cálculo (Dir/Eff/Vol)

Normalización de volatilidad

Umbrales (Trend/Range/Chaos)

Anti-parpadeo (Hysteresis, MinStateBars)

Modo Close-only

Alertas (sonido/push + anti-spam)

Cómo usarlo (flujo recomendado)



Añade Zyra Regime Map a tu gráfico.

Opera solo las estrategias que coincidan con el régimen actual:

TREND → rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia

RANGE → bandas, retorno a VWAP/MA, osciladores

TRANSITION → reducir tamaño, esperar confirmación

CHAOS → evitar operar o proteger agresivamente

Activa las alertas para ser notificado de cambios de régimen confirmados.

¿Para quién es?

Traders discrecionales que quieren evitar operar “fuera de sincronía”

Usuarios de EA/indicadores que quieren un filtro de contexto (Trend/Range/No-trade)

Traders multi-activo (Forex, índices, metales) que buscan una herramienta estable en varios gráficos

Notas importantes

