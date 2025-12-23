Zyra Regime Map
- Indicateurs
- Anthony De Barros
- Version: 1.0
- Activations: 10
Zyra Regime Map est un indicateur MetaTrader 5 conçu pour qualifier le contexte de marché en temps réel afin de vous orienter vers le bon type de stratégie au bon moment. Il ne donne pas de signaux Buy/Sell : il vous dit dans quel environnement vous tradez (tendance, range, transition, chaos).
À quoi ça sert concrètement ?
La majorité des erreurs de trading viennent d’un mauvais “match” entre stratégie et marché :
- Une stratégie trend-following dans un range → faux départs, stop en série.
- Une stratégie mean-reversion en tendance → on “moyenne” contre le mouvement.
- Une période instable → signaux contradictoires, exécutions à risque.
Zyra Regime Map résout ce problème en classant chaque phase de marché dans 4 régimes clairs :
- TREND : tendance exploitable → privilégier trend-follow
- RANGE : rotation / retour à la moyenne → privilégier mean-reversion
- TRANSITION : changement de régime → prudence, réduire le risque / attendre
- CHAOS : conditions dégradées → no-trade ou risque minimal
Points forts (avantages utilisateur)
1) Un indicateur “contexte”, compatible avec votre méthode
- Fonctionne comme un filtre : vos signaux (EA, indicateurs, price action) deviennent plus fiables quand ils sont pris dans un régime compatible.
2) Lecture simple, décision structurée
L’indicateur calcule 3 dimensions clés, puis les combine en scores :
- DIR (directionnalité) : force de pente “nettoyée” par l’ATR
- EFF (efficience) : efficacité du mouvement (Efficiency Ratio)
- VOL/CHAOS (volatilité normalisée) : compression vs agitation
Ensuite il produit :
- TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0 à 100)
- Un état final (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS)
3) Stabilité “anti-clignotement”
- Hysteresis + MinStateBars : un changement d’état n’est validé que s’il est confirmé sur plusieurs bougies, pour éviter les bascules permanentes.
- Option CalcOnCloseOnly : mise à jour uniquement à la clôture, pour une stabilité maximale (idéal en exécution discrétionnaire).
4) Alertes utiles, sans spam
- Alertes uniquement lors d’un changement d’état confirmé.
- Message clair du type :
EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18
Affichage (clair et exploitable)
- Sous-fenêtre (subwindow) avec un histogramme d’état (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS).
- Option d’affichage des lignes de scores (TrendScore, RangeScore, ChaosScore).
- Option overlay/label : résumé du régime + scores principaux (utile pour “scanner” rapidement plusieurs graphiques).
Paramétrage (simple, peu d’inputs)
Valeurs par défaut pensées pour être robustes :
- Longueurs de calcul (Dir/Eff/Vol)
- Normalisation de volatilité
- Seuils (Trend/Range/Chaos)
- Anti-clignotement (Hysteresis, MinStateBars)
- Mode Close-only
- Alertes (sound/push + anti-spam)
Comment l’utiliser (workflow recommandé)
Ajoutez Zyra Regime Map sur votre graphique.
Tradez uniquement les stratégies compatibles avec le régime :
- TREND → breakouts, pullbacks, trend-follow
- RANGE → bandes, retours à VWAP/MA, oscillateurs
- TRANSITION → réduire la taille, attendre confirmation
- CHAOS → éviter ou protéger fortement
Activez les alertes pour être notifié des bascules confirmées.
Pour qui ?
- Traders discrétionnaires qui veulent éviter de trader “à contre-temps”
- Utilisateurs d’EA/indicateurs souhaitant un filtre de contexte (Trend/Range/No-trade)
- Traders multi-actifs (Forex, indices, métaux) cherchant un outil stable sur plusieurs charts
Notes importantes
- Zyra Regime Map n’est pas un indicateur de signaux : il qualifie le marché.
- Aucune promesse de performance n’est implicite : il sert à mieux cadrer la prise de décision et la gestion du risque.