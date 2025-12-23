Zyra Regime Map

Zyra Regime Map est un indicateur MetaTrader 5 conçu pour qualifier le contexte de marché en temps réel afin de vous orienter vers le bon type de stratégie au bon moment. Il ne donne pas de signaux Buy/Sell : il vous dit dans quel environnement vous tradez (tendance, range, transition, chaos).

À quoi ça sert concrètement ?

La majorité des erreurs de trading viennent d’un mauvais “match” entre stratégie et marché :

  • Une stratégie trend-following dans un range → faux départs, stop en série.
  • Une stratégie mean-reversion en tendance → on “moyenne” contre le mouvement.
  • Une période instable → signaux contradictoires, exécutions à risque.

Zyra Regime Map résout ce problème en classant chaque phase de marché dans 4 régimes clairs :

  • TREND : tendance exploitable → privilégier trend-follow
  • RANGE : rotation / retour à la moyenne → privilégier mean-reversion
  • TRANSITION : changement de régime → prudence, réduire le risque / attendre
  • CHAOS : conditions dégradées → no-trade ou risque minimal

Points forts (avantages utilisateur)

1) Un indicateur “contexte”, compatible avec votre méthode

  • Fonctionne comme un filtre : vos signaux (EA, indicateurs, price action) deviennent plus fiables quand ils sont pris dans un régime compatible. 

2) Lecture simple, décision structurée

L’indicateur calcule 3 dimensions clés, puis les combine en scores :

  • DIR (directionnalité) : force de pente “nettoyée” par l’ATR
  • EFF (efficience) : efficacité du mouvement (Efficiency Ratio)
  • VOL/CHAOS (volatilité normalisée) : compression vs agitation 

Ensuite il produit :

  • TrendScore, RangeScore, ChaosScore (0 à 100)
  • Un état final (TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS) 

3) Stabilité “anti-clignotement”

  • Hysteresis + MinStateBars : un changement d’état n’est validé que s’il est confirmé sur plusieurs bougies, pour éviter les bascules permanentes. 
  • Option CalcOnCloseOnly : mise à jour uniquement à la clôture, pour une stabilité maximale (idéal en exécution discrétionnaire). 

4) Alertes utiles, sans spam

  • Alertes uniquement lors d’un changement d’état confirmé.
  • Message clair du type :

EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18 

Affichage (clair et exploitable)

  • Sous-fenêtre (subwindow) avec un histogramme d’état (RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS). 
  • Option d’affichage des lignes de scores (TrendScore, RangeScore, ChaosScore). 
  • Option overlay/label : résumé du régime + scores principaux (utile pour “scanner” rapidement plusieurs graphiques). 

Paramétrage (simple, peu d’inputs)

Valeurs par défaut pensées pour être robustes :

  • Longueurs de calcul (Dir/Eff/Vol)
  • Normalisation de volatilité
  • Seuils (Trend/Range/Chaos)
  • Anti-clignotement (Hysteresis, MinStateBars)
  • Mode Close-only
  • Alertes (sound/push + anti-spam) 

Comment l’utiliser (workflow recommandé)

Ajoutez Zyra Regime Map sur votre graphique.

Tradez uniquement les stratégies compatibles avec le régime :

  • TREND → breakouts, pullbacks, trend-follow
  • RANGE → bandes, retours à VWAP/MA, oscillateurs
  • TRANSITION → réduire la taille, attendre confirmation
  • CHAOS → éviter ou protéger fortement 

Activez les alertes pour être notifié des bascules confirmées.

Pour qui ?

  • Traders discrétionnaires qui veulent éviter de trader “à contre-temps”
  • Utilisateurs d’EA/indicateurs souhaitant un filtre de contexte (Trend/Range/No-trade)
  • Traders multi-actifs (Forex, indices, métaux) cherchant un outil stable sur plusieurs charts 

Notes importantes

  • Zyra Regime Map n’est pas un indicateur de signaux : il qualifie le marché.
  • Aucune promesse de performance n’est implicite : il sert à mieux cadrer la prise de décision et la gestion du risque. 

