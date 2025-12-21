Farman Feractal Trend M T F

Hallo, ich möchte eines der größten Probleme von Tradern lösen.





Wenn ich den Kurschart öffne und mit der Analyse beginne, stoße ich auf ein großes Problem.





Ich wechsle in MetaTrader 5 zwischen verschiedenen Fenstern und Zeitrahmen hin und her und zeichne Trendlinien, Orderblöcke und verschiedene statische und dynamische Linien ein, um den Markt zu verstehen.

Das war sehr umständlich und führte mich manchmal in die Irre. Deshalb habe ich ein System entwickelt, das all diese Probleme löst und mir alle benötigten Informationen im jeweiligen Zeitrahmen anzeigt.

Dieses System steht Ihnen nun zur Verfügung. Sie können Trend und Orderblöcke (OB) in verschiedenen Zeitrahmen in Ihrem bevorzugten Zeitrahmen ganz einfach per Klick auf den Kurschart einsehen.





Zwei Tabellen werden im Kurschart angezeigt. Eine Tabelle liefert Ihnen die wichtigsten allgemeinen Informationen, die zweite ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf die Funktionen des Tools per Klick auf den Chart.





FARMAN TRENDLINIE – Im dynamischen Modus führt sie äußerst komplexe Berechnungen anhand verschiedener Parameter durch, darunter ATR, Positionsliquiditätsvolumen und Orderblöcke. Die Ergebnisse werden im Vergleich zu höheren und niedrigeren Zeitebenen berechnet und im Kursdiagramm angezeigt.





– Die Signale dieses Tools dienen lediglich als Empfehlung. Sie können die Signale in den Einstellungen deaktivieren, um Ihr Analysesystem anhand der Indikatoren und Berechnungen genauer zu betrachten.

FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System