Farman Feractal Trend M T F
- Indikatoren
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Version: 9.6
- Aktualisiert: 21 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Hallo, ich möchte eines der größten Probleme von Tradern lösen.
Wenn ich den Kurschart öffne und mit der Analyse beginne, stoße ich auf ein großes Problem.
Ich wechsle in MetaTrader 5 zwischen verschiedenen Fenstern und Zeitrahmen hin und her und zeichne Trendlinien, Orderblöcke und verschiedene statische und dynamische Linien ein, um den Markt zu verstehen.
Das war sehr umständlich und führte mich manchmal in die Irre. Deshalb habe ich ein System entwickelt, das all diese Probleme löst und mir alle benötigten Informationen im jeweiligen Zeitrahmen anzeigt.
Dieses System steht Ihnen nun zur Verfügung. Sie können Trend und Orderblöcke (OB) in verschiedenen Zeitrahmen in Ihrem bevorzugten Zeitrahmen ganz einfach per Klick auf den Kurschart einsehen.
Zwei Tabellen werden im Kurschart angezeigt. Eine Tabelle liefert Ihnen die wichtigsten allgemeinen Informationen, die zweite ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf die Funktionen des Tools per Klick auf den Chart.
FARMAN TRENDLINIE – Im dynamischen Modus führt sie äußerst komplexe Berechnungen anhand verschiedener Parameter durch, darunter ATR, Positionsliquiditätsvolumen und Orderblöcke. Die Ergebnisse werden im Vergleich zu höheren und niedrigeren Zeitebenen berechnet und im Kursdiagramm angezeigt.
– Die Signale dieses Tools dienen lediglich als Empfehlung. Sie können die Signale in den Einstellungen deaktivieren, um Ihr Analysesystem anhand der Indikatoren und Berechnungen genauer zu betrachten.
FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System
FARMAN PRO v9 ist ein fortschrittlicher All-in-One-Tradingindikator für MetaTrader 5,
entwickelt für Trader, die sich auf Marktstruktur, Smart-Money-Konzepte und Trend-Ausrichtung konzentrieren.
Dieses System kombiniert mehrere professionelle Trading-Tools in einem klaren und intelligenten Framework
und hilft Tradern, unter dynamischen Marktbedingungen strukturierte, klare und selbstbewusste Entscheidungen zu treffen.
🔹 Hauptfunktionen
• Adaptiver Multi-Timeframe-Trendfilter
• Automatische Erkennung der Marktstruktur (CHoCH & BoS)
• Darstellung von Orderblöcken höherer Timeframes in niedrigeren Timeframes
• Intelligente Einstiegssignale im Einklang mit Struktur und Trend
• Liquiditätsorientierte Handelssessions (Sydney, Tokio, London, New York)
• Professionelles Dashboard mit intelligenten Steuerungstasten
• Sauberes Chart-Design mit automatischer Objektverwaltung
🔹 Funktionsweise
FARMAN PRO v9 erzeugt keine zufälligen Signale.
Einstiegssignale werden nur angezeigt, wenn mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
• Bestätigter Bruch der Marktstruktur
• Richtungsbestätigung des Trends
• Smart-Money-Kontext
• Relevante Preiszone
Dieser Ansatz reduziert minderwertige Setups erheblich und konzentriert sich ausschließlich auf Trading-Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit.
🔹 Für Wen Geeignet?
• Smart Money & ICT Trader
• Professionelle Forex- und Gold-Trader
• Prop-Firm-Trader
• Trader, die Qualität über Quantität stellen
🔹 Plattform
• MetaTrader 5
• Alle Symbole
• Alle Timeframes
🔹 Abschließender Hinweis
FARMAN PRO v9 ist nicht nur ein Indikator.
Es ist ein Entscheidungssystem, das entwickelt wurde, um Klarheit, Struktur und Disziplin in Ihren Trading-Prozess zu bringen.