Risk Commander EurUsd
- Utilitys
- Adisorn Soodkanueng
- Version: 1.2
Titel: Risk Commander Handelsassistent und Simulator
Beschreibung:
Risk Commander ist ein Handelsmanagement-Panel, das zur Unterstützung der manuellen Ausführung und Risikoberechnung entwickelt wurde. Er fungiert sowohl als Assistent für den Live-Handel als auch als Schulungsinstrument innerhalb des Strategy Testers.
Produkt-Utility:
-
Live-Assistent: Erleichtert die Handelsausführung durch automatische Positionsgrößen- und Risikomanagementberechnungen in Echtzeit.
-
Schulungs-Simulator: Vollständig kompatibel mit dem MetaTrader Strategy Tester (visueller Modus). Damit können Benutzer den manuellen Handel mit historischen Daten üben, um Strategien zu testen und die Einstellungen für das Handelsmanagement zu überprüfen, ohne Kapital zu riskieren.
Hauptmerkmale:
1. Geld-Management-System
-
Automatisierte Kalkulation: Berechnet die Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands und des Kontostands.
-
Risiko-Optionen: Eingabe der Risikodefinition über Prozentsatz des Saldos, festen Barbetrag oder feste Losgröße.
-
Schutz: Hilft bei der Verwaltung von Leverage und Drawdown gemäß benutzerdefinierter Grenzen.
2. Handelsausführung (Entry Zone)
-
Visueller Handel: Ziehen und Ablegen von Linien für Einstieg, Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) direkt auf dem Chart.
-
Risiko:Rendite-Anzeige: Zeigt das Risiko:Gewinn-Verhältnis in Echtzeit vor der Auftragsbestätigung an.
-
Auftragsarten: Unterstützt sowohl Instant Market Execution als auch Pending Orders (Limits/Stops).
3. Auftragsverwaltung
-
Teilweise Schließung: Funktionalität zur Schließung eines bestimmten Prozentsatzes einer Position (z.B. 50%) mit einem einzigen Klick.
-
Auto-Break-Even: Verschiebt den Stop Loss automatisch auf den Einstiegskurs, wenn das Gewinnziel erreicht ist.
-
Trailing Stop: Dynamische Trailing-Logik basierend auf dem Stop-Loss-Abstand.
4. Interface-Anpassung
-
Positionierung: Das Panel kann an der linken oder rechten Seite des Charts angedockt werden.
-
Skalierung: Unterstützt "Auto-Height" zur Anpassung an das Diagrammfenster oder "Manual Height" für eine feste Pixelgröße.
-
Anzeige: Einstellbare Parameter für die Schriftgröße zur Unterstützung hochauflösender Bildschirme (4K/Retina).
Parameter:
-
Standard-Risiko %: Legt den anfänglichen Risikoprozentsatz pro Handel fest.
-
Panel-Position: Wählen Sie Links oder Rechts andocken.
-
BoxSizeAuto: Setzen Sie den Wert auf 'true' für automatische Skalierung oder 'false' für feste Höhe.
-
BoxGrößeManuell: Definiert die Höhe des Panels in Pixeln (wenn Auto falsch ist).
-
Größe anpassen: Vergrößert oder verkleinert die Schriftgröße für die Sichtbarkeit.
-
Magische Zahl: Setzen Sie diese Zahl auf '0' für manuelle Trades, oder weisen Sie eine bestimmte ID für das EA-Management zu.