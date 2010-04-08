Risk Commander EurUsd

Titel: Risk Commander Handelsassistent und Simulator

Beschreibung:

Risk Commander ist ein Handelsmanagement-Panel, das zur Unterstützung der manuellen Ausführung und Risikoberechnung entwickelt wurde. Er fungiert sowohl als Assistent für den Live-Handel als auch als Schulungsinstrument innerhalb des Strategy Testers.

Produkt-Utility:

  1. Live-Assistent: Erleichtert die Handelsausführung durch automatische Positionsgrößen- und Risikomanagementberechnungen in Echtzeit.

  2. Schulungs-Simulator: Vollständig kompatibel mit dem MetaTrader Strategy Tester (visueller Modus). Damit können Benutzer den manuellen Handel mit historischen Daten üben, um Strategien zu testen und die Einstellungen für das Handelsmanagement zu überprüfen, ohne Kapital zu riskieren.

Hauptmerkmale:

1. Geld-Management-System

  • Automatisierte Kalkulation: Berechnet die Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands und des Kontostands.

  • Risiko-Optionen: Eingabe der Risikodefinition über Prozentsatz des Saldos, festen Barbetrag oder feste Losgröße.

  • Schutz: Hilft bei der Verwaltung von Leverage und Drawdown gemäß benutzerdefinierter Grenzen.

2. Handelsausführung (Entry Zone)

  • Visueller Handel: Ziehen und Ablegen von Linien für Einstieg, Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) direkt auf dem Chart.

  • Risiko:Rendite-Anzeige: Zeigt das Risiko:Gewinn-Verhältnis in Echtzeit vor der Auftragsbestätigung an.

  • Auftragsarten: Unterstützt sowohl Instant Market Execution als auch Pending Orders (Limits/Stops).

3. Auftragsverwaltung

  • Teilweise Schließung: Funktionalität zur Schließung eines bestimmten Prozentsatzes einer Position (z.B. 50%) mit einem einzigen Klick.

  • Auto-Break-Even: Verschiebt den Stop Loss automatisch auf den Einstiegskurs, wenn das Gewinnziel erreicht ist.

  • Trailing Stop: Dynamische Trailing-Logik basierend auf dem Stop-Loss-Abstand.

4. Interface-Anpassung

  • Positionierung: Das Panel kann an der linken oder rechten Seite des Charts angedockt werden.

  • Skalierung: Unterstützt "Auto-Height" zur Anpassung an das Diagrammfenster oder "Manual Height" für eine feste Pixelgröße.

  • Anzeige: Einstellbare Parameter für die Schriftgröße zur Unterstützung hochauflösender Bildschirme (4K/Retina).

Parameter:

  • Standard-Risiko %: Legt den anfänglichen Risikoprozentsatz pro Handel fest.

  • Panel-Position: Wählen Sie Links oder Rechts andocken.

  • BoxSizeAuto: Setzen Sie den Wert auf 'true' für automatische Skalierung oder 'false' für feste Höhe.

  • BoxGrößeManuell: Definiert die Höhe des Panels in Pixeln (wenn Auto falsch ist).

  • Größe anpassen: Vergrößert oder verkleinert die Schriftgröße für die Sichtbarkeit.

  • Magische Zahl: Setzen Sie diese Zahl auf '0' für manuelle Trades, oder weisen Sie eine bestimmte ID für das EA-Management zu.

Empfohlene Produkte
Script Delete Pending Orders
Kusuma Nungki S
Utilitys
Skript zum Löschen aller Pending Orders. Verwendung: - Enable Automate Trading - Attach / Doppelklick auf das Skript ENJOY IT. //+------------------------------------------------------------------+ //|Schließen Sie ALLE Pendenzen.mq4 | //|Copyright 2015, SangBatosai-Code5 | //| https://www.mql5.com/de/users/mahakaya | //| Kredit:| //| SangBatosai-Code5| //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright    "Copyright 2015, SangBatosai-Code5". #proper
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilitys
SX Theme Setter ist dafür gedacht, das Aussehen des Charts in 2 Modi zu verändern: - Modus "Gradient Background": In diesem Modus erstellt der Indikator einen Gradientenhintergrund für Ihr Diagramm. Farben, Stufen und Gradiententyp können vom Benutzer ausgewählt werden. - Farbthema: Der Farbthema-Modus bietet mehr als 50 integrierte verschiedene Farbthemen, die aus einer Liste ausgewählt werden können. Die meisten dieser Themen wurden aus offiziellen Farbthemen realer Handelsplattformen der V
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experten
Dieser EA handelt mit dem Heiken Ashi Smoothed Indicator. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioni
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experten
Der Night Scalper EA Lite ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nachts handelt und sich auf die Preisumkehr stützt. Der EA handelt mit Marktaufträgen und hat die Option, Zeitmittelwertbildung zu verwenden, um die Leistung zu verbessern. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD mit dem M5-Zeitrahmen, aber auch auf AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF und wahrscheinlich vielen anderen. Ein VPS ist ratsam, wenn der Handel mit diesem System und einem niedrigen Spread und Kommission bas
FREE
SilvMAT
MARC ALBRECHT SCHMID
4.86 (7)
Experten
SilvMAT EA – Präzises Trading für XAGUSD, Vollkommen Kostenlos Hinweis:   Dies ist ein neu entwickelter EA—seien Sie vorsichtig, da die langfristige Performance noch bewertet wird, trotz der aktuellen beeindruckenden Ergebnisse! Optimiert für:   XAGUSD M15 Empfohlene Einrichtung:   Verwenden Sie ein Cent-Konto mit 0.0001 Lots und €200+ oder ein Standard-Konto mit €20,000+ (Hebel 1:2000) für sicheres Trading. Warum SilvMAT Wählen? Betreten Sie das Elite-Trading mit   SilvMAT , einem revolutionär
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
Indikatoren
Der Scaled Awesome Oscillator (SAO) stellt eine verfeinerte Anpassung des Awesome Oscillators dar, die darauf abzielt, konsistente Benchmarks für die Identifizierung von Markträndern festzulegen. Im Gegensatz zum Standard-Awesome-Oszillator, der die Schwankungen in Pips zwischen verschiedenen Rohstoffen aufzeichnet, ist der einzige unveränderliche Referenzpunkt die Nulllinie. Diese Einschränkung erschwert es Anlegern und Händlern, mit dem traditionellen Awesome-Indikator, einer Kreation von Bill
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Utilitys
Grid Assistant Pro - Dienstprogramm zur Verwaltung von Grid-Strategien auf MetaTrader 4 Grid Assistant Pro ist ein professionelles Dienstprogramm , das Händlern hilft, unidirektionale Grid-Strategien direkt vom MT4-Chart aus zu verwalten und zu überwachen. Es bietet ein visuelles Dashboard , klare Kontrollen und automatische Risikoschutzfunktionen für einen präzisen und effizienten Grid-Betrieb. Hauptmerkmale Visuelles Dashboard Metriken in Echtzeit: Saldo, Eigenkapital, variabler P/
FREE
Golden trend finder Simple EA
Andri Maulana
Experten
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Golden Trend Finder Simple EA! Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren? Sind Sie bereit, Ihre Strategie zu automatisieren und auf aussichtsreiche Trends zu setzen? Der Golden Trend Finder EA ist ein hochentwickelter und gebrauchsfertiger Expert Advisor, der Ihnen helfen soll, den volatilen Goldmarkt (XAUUSD) mit Präzision zu steuern. Dieser EA ist kein risikoreiches "Set and Forget"-System wie Martingale oder Grid, sondern basiert auf ei
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indikatoren
Erobern Sie die Märkte mit dem Triple Threat Signal ! Haben Sie genug von Signalen, die Sie im Ungewissen lassen? Wir stellen Ihnen das Triple Threat Signal vor, den intelligenten Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes, vielschichtiges System, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Bestätigung und Vertrauen verlangen. Warum Sie das Triple Threat Signal brauchen
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Experten
VANEXIO VERWENDET DEN TRENDWELLEN-INDIKATOR, DER DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN KANN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
Price Touching Alert
Wang Yu
5 (2)
Indikatoren
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben oder zusätzliche Funktionen für die Basisversion benötigen. PA Touching Alert ist ein Tool, das Sie davon befreit, den ganzen Tag darauf zu achten, ob der Kurs ein bestimmtes kritisches Kursniveau erreicht. Mit diesem Tool können Sie zwei Preisniveaus festlegen: den oberen Preis und den unteren Preis, die jeweils über bzw. unter dem aktuellen Preis liegen sollten. Sobald der Preis das obere oder unte
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilitys
Aktualisierung:ver1.53 (16/08/2023) Übersicht und Anforderungen Diese Funktion erzeugt ein Duplikat einer Limit-Order-Reservierung für manuelle Orders oder Orders aus anderen Tools. Es handelt sich um ein spezielles System für die "vereinfachte Ordererteilung". Für die Analyse, die die Orderplatzierung bestimmt, sollte der Benutzer sein Bestes geben, indem er nach Daten sucht, Faustregeln anwendet oder andere Analysetools oder EAs in Verbindung mit der Orderplatzierung verwendet. Die Funktion '
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indikatoren
MASi Three Screens basiert auf der Handelsstrategie von Dr. Alexander Elder. Dieser Indikator ist eine Sammlung von Algorithmen. Die Algorithmen basieren auf der Analyse von Charts verschiedener Zeitrahmen. Sie können jeden der angebotenen Algorithmen anwenden. Liste der Versionen der Algorithmen: ThreeScreens v1.0 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse der MACD-Linie; ThreeScreens v1.1 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse des MACD-Histogramms; ThreeScreens v1.2 - Kombiniert die
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor analysiert die letzten Kerzen und stellt fest, ob es eine Umkehr oder eine große Korrektur geben wird. Außerdem werden die Messwerte einiger Indikatoren analysiert (ihre Parameter können angepasst werden). Ist eine kostenlose Version von Proftrader . Im Gegensatz zur Vollversion kann in der kostenlosen Version des Beraters das anfängliche Lot nicht höher als 0,1 sein, das Handelspaar nur EURUSD und es hat auch weniger konfigurierbare Parameter. Eingabe-Parameter Lots - Losg
FREE
RSI Signalz
Gabriel Beaird
Utilitys
RSI Signalz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JETZT KOSTENLOS FÜR ALLE! EINSTELLBAR IN DEN EINGABEEINSTELLUNGEN - VIEL SPASS :) (ES WIRD NICHT FÜR SIE GEHANDELT. DIES IST NUR EINE HILFE FÜR DEN MANUELLEN HANDEL) Vollautom
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experten
Automatisches Handelssystem, das auf dem morgendlichen Flat-Indikator basiert, setzt schwebende Orders an den Grenzen des Nachtkanals .Alle Trades haben einen festen Stop-Loss und Take-Profit .Das gehandelte Paar GBPUSD H1, kann nach Optimierung auch auf andere Instrumente angewendet werden. Der EA enthält einen schaltbaren Flat-Indikator .Die Betriebszeit des Roboters in den Eingabeparametern entspricht (+2GMT). bei Umstellung auf Sommerzeit müssen Sie die Zeit manuell anpassen. * Standardei
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experten
Harvest FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
PZ Random Trader EA
PZ TRADING SLU
Experten
Dieser EA handelt nach dem Zufallsprinzip mit anpassbaren Lotsize-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Gut für die Generierung von Rabatten SL, TP und Losgröße anpassbar Hervorragend geeignet für Benchmarking-Tests mit anderen EAs Funktioniert für ECN/Non-ECN-Broker und 2-3-4-5-stellige Symbole Der Handel ist FIFO-konform (NFA) Eingabe-Parameter Stopverlust: Stop-Loss für
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Brute Force Trader USDCHF
Sanjoy Banerjee
Experten
Einführungspreis für einen Monat Brute Force Trader wurde speziell entwickelt, um den besten Einstiegs- und Ausstiegspunkt mit den regelmäßig getesteten und bewährten Indikatoren zu finden. Der EA analysiert automatisch den Markt und folgt den Trends mit den richtigen Einstiegs- und Ausstiegspunkten. Da der von ihm verwendete Zeitrahmen 30 Minuten beträgt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in einem langen Handel stecken bleiben, sehr gering. Es verwendet zwar keinen Stoploss, verfügt aber
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Weitere Produkte dieses Autors
PA Pro
Adisorn Soodkanueng
5 (1)
Indikatoren
Titel: Price Action Pro - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Reversal Scanner Produkt-Übersicht: Price Action Pro ist nicht nur ein weiterer Candlestick-Muster-Indikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Reversal-Setups zu erkennen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die bei jedem Muster Spam-Signale aussenden, verwendet Price Action Pro einen Smart Swing Filter , um sicherzustellen, dass Muster nur bei gültigen Swing-Hochs oder -Tiefs erkannt we
SMC Ultimate Structure Pro EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Titel: SMC-Struktur für EURUSD Beschreibung: Dieser Indikator dient der Abbildung von Marktstrukturen auf Basis von Smart Money Concepts (SMC). Er identifiziert Swing Structure, Internal Structure, Order Blocks und Fair Value Gaps (FVG). Das Tool ist auf Leistung optimiert, um Ressourcen auf der MetaTrader-Plattform effizient zu verwalten. Hauptmerkmale: 1. Marktstruktur-Mapping Identifiziert Major Swing Structure mit BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character). Zeigt die interne S
FREE
PA PRO EurUsd
Adisorn Soodkanueng
5 (1)
Indikatoren
Titel: Price Action Pro - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Reversal Scanner "Erleben Sie die volle Leistung von 'Price Action Pro' komplett auf EURUSD!" Produktübersicht: Price Action Pro ist nicht nur ein weiterer Candlestick-Muster-Indikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehr-Setups zu erkennen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die bei jedem Muster Spam-Signale aussenden, verwendet Price Action Pro einen intelligenten Swing-Filter , u
FREE
HTF Candle Insight EurUsd MT5
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Produktname: HTF Candle Insight (EurUsd) - Das große Bild sehen Beschreibung: WICHTIG: Diese Version funktioniert AUSSCHLIESSLICH mit dem EURUSD-Symbol. (Sie unterstützt alle Broker-Präfixe/Suffixe, z.B. pro.EURUSD, EURUSD.m, aber sie funktioniert NICHT mit Gold, Bitcoin oder anderen Paaren). Erleben Sie die volle Leistung von "HTF Candle Insight" komplett auf EURUSD! Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! Dieser Indikator ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe P
FREE
ChanLun Ultimate Structure EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
"Erleben Sie die volle Leistung auf EURUSD!" Titel: ChanLun Struktur und SMC System Beschreibung: Dieser Indikator kombiniert die ChanLun-Theorie (Bi, Duan, Zhongshu) mit Smart Money Concepts (SMC), um die Marktstruktur zu analysieren. Er visualisiert den Markt in drei verschiedenen Ebenen - Stift, Segment und Welle - und identifiziert automatisch Premium-, Discount- und Optimal-Trade-Entry-Zonen (OTE). Das Tool verfügt über ein interaktives Hybrid-Kontrollsystem , das es Händlern ermöglicht, da
FREE
HTF Candle Insight EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Produktname: HTF Candle Insight (EurUsd) - Das große Bild sehen Beschreibung: WICHTIG: Diese Version funktioniert AUSSCHLIESSLICH mit dem EURUSD-Symbol. (Sie unterstützt alle Broker-Präfixe/Suffixe, z.B. pro.EURUSD, EURUSD.m, aber sie funktioniert NICHT mit Gold, Bitcoin oder anderen Paaren). Erleben Sie die volle Leistung von "HTF Candle Insight" komplett auf EURUSD! Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! Dieser Indikator ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe P
FREE
Risk Commander
Adisorn Soodkanueng
Utilitys
Produktname: Risk Commander: Handelsassistent & Strategie-Simulator Risk Commander ist mehr als nur ein Handels-Panel - es ist ein komplettes manuelles Handels-Ökosystem . Er dient zwei leistungsstarken Zwecken: Live-Assistent: Hilft Ihnen bei der Ausführung von Geschäften mit Geschwindigkeit, Präzision und perfektem Risikomanagement in Echtzeitmärkten. Schulungs-Simulator: Vollständig kompatibel mit dem Strategietester (visueller Modus) , mit dem Sie den manuellen Handel mit historischen Daten
HTF Candle Insight
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Titel: HTF Candle Insight - Sehen Sie das große Bild auf einem Chart Einleitung: Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! HTF Candle Insight ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe Preisaktionen direkt in Ihrem aktuellen Trading-Chart. Egal ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, die Kerzenstruktur im "Big Picture" zu sehen, ist entscheidend für die Identifizierung von Trends, Umkehrungen und Schlüsselniveaus (Support/Resistance). Hauptmerkmale: Doppeltes
ChanLun Ultimate Structure
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
[ Titel] ChanLun Ultimate Structure: SMC & Interaktives Fibo-System [ Erschließen Sie das wahre Potenzial der Marktstrukturanalyse durch die Kombination der Präzision der ChanLun-Theorie (Bi, Duan, Zhongshu) mit modernen Smart Money-Konzepten (SMC) . Dieser Indikator geht über eine einfache Swing-Erkennung hinaus. Er visualisiert den Markt in drei verschiedenen Ebenen - Stift, Segment und Welle - und identifiziert dabei automatisch Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit (Premium/Discount/OTE)
SMC Ultimate Structure Pro
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Titel: SMC Ultimate Structure Pro - Leistungsstarker Smart-Money-Indikator Überschrift: Das umfassendste und leichteste SMC-Tool auf dem Markt. Master Structure, Order Blocks und FVGs ohne Verzögerung. Überblick: SMC Ultimate Structure Pro ist ein fortschrittliches "All-in-One"-Tool für den institutionellen Handel, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die Wert auf Präzision und Leistung legen. Im Gegensatz zu anderen schweren Indikatoren, die Ihr Terminal einfrieren, wurde dieses Tool
HTF Candle Insight MT5
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Titel: HTF Candle Insight - Sehen Sie das große Bild auf einem Chart Einleitung: Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! HTF Candle Insight ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe Preisaktionen direkt in Ihrem aktuellen Trading-Chart. Egal ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, die Kerzenstruktur im "Big Picture" zu sehen, ist entscheidend für die Identifizierung von Trends, Umkehrungen und Schlüsselniveaus (Support/Resistance). Hauptmerkmale: Doppeltes
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension