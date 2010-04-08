Risk Commander EurUsd

"¡Experimente todo el poder de 'Risk Commander' completamente GRATIS en EURUSD!"

Nombre del Producto: Risk Commander: Asistente de Operaciones y Simulador de Estrategias

Risk Commander es más que un panel de operaciones: es un completo Ecosistema de Operaciones Manuales. Tiene dos poderosos propósitos:

Asistenteen tiempo real: Le ayuda a ejecutar operaciones con velocidad, precisión y una perfecta gestión del riesgo en los mercados en tiempo real. Simulador de Entrenamiento: Totalmente compatible con el Probador de Estrategias (Modo Visual), le permite practicar el trading manual sobre datos históricos sin arriesgar un céntimo.

¡NUEVO! Modo Simulador incorporado

Deje de arriesgar dinero real para probar una nueva estrategia. Abra Risk Commander en el Probador de Estrategias (marque "Modo Visual") para:

Realizar Backtest de Estrategias Manuales: Reproduzca el mercado del año pasado (o de cualquier periodo) y opere manualmente como si estuviera en vivo.

Reproduzca el mercado del año pasado (o de cualquier periodo) y opere manualmente como si estuviera en vivo. Acelerar el aprendizaje: Comprima meses de movimiento del mercado en unas pocas horas de práctica intensiva.

Comprima meses de movimiento del mercado en unas pocas horas de práctica intensiva. Pruebe las características del EA: Verifique cómo funcionan las funciones de Trailing Stops, Break-Even y Cierre Parcial en modo de avance rápido antes de operar en vivo.

Características clave por zona

1. Zona MM (Gestión del Dinero)

Tamaño de Posición Automatizado: Calcula instantáneamente el tamaño exacto del Lote basado en su distancia de Stop Loss y Balance de Cuenta.

Calcula instantáneamente el tamaño exacto del Lote basado en su distancia de Stop Loss y Balance de Cuenta. Opciones de riesgo flexibles: Defina su riesgo por % del Saldo , Cantidad Fija en Efectivo ($) , o Tamaño de Lote Fijo.

Defina su riesgo por , , o Tamaño de Lote Fijo. Protección del Capital: Evita el sobreapalancamiento accidental y mantiene su drawdown bajo control.

2. Zona de Entrada (Visual Trading)

Arrastre y Suelte Ejecución: Coloque visualmente las líneas de Entrada, Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) directamente en el gráfico.

Coloque visualmente las líneas de Entrada, Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) directamente en el gráfico. Visualización R:R en vivo: Controle su Relación Riesgo:Recompensa en tiempo real antes de confirmar la operación.

Controle su en tiempo real antes de confirmar la operación. Modos de ejecución duales: Soporta tanto la Ejecución Instantánea de Mercado como las Órdenes Pendientes (Límites/Paradas).

3. Zona de Gestión de Órdenes (Smart Exit)

Cierre parcial con un solo clic: Bloquee los beneficios cerrando un % específico de su posición (por ejemplo, Cierre el 50%) al instante.

Bloquee los beneficios cerrando un % específico de su posición (por ejemplo, Cierre el 50%) al instante. Auto Break-Even: Mueve automáticamente el SL al precio de entrada cuando se alcanza su objetivo de beneficios.

Mueve automáticamente el SL al precio de entrada cuando se alcanza su objetivo de beneficios. Smart Trailing Stop: Trailing dinámico basado en un porcentaje de la distancia de su SL.

4. Personalización de la interfaz (se adapta a cualquier pantalla)

Posicionamiento flexible: Coloque el panel a la izquierda o a la derecha del gráfico para adaptarlo a la disposición de su espacio de trabajo.

Coloque el panel a o a del gráfico para adaptarlo a la disposición de su espacio de trabajo. Tamaño inteligente: Elija entre altura automática (se adapta a la ventana del gráfico) o altura manual (tamaño de píxel fijo) para controlar el espacio que ocupa el panel.

Elija entre (se adapta a la ventana del gráfico) o (tamaño de píxel fijo) para controlar el espacio que ocupa el panel. Preparado para alta resolución: El tamaño de fuente ajustable garantiza una legibilidad perfecta en monitores 4K, Retina o estándar.

¿Por qué Risk Commander?

Entrena como luchas: Utiliza exactamente la misma interfaz tanto para entrenar (Backtest) como para operar en vivo. Construya memoria muscular para la ejecución.

Utiliza exactamente la misma interfaz tanto para entrenar (Backtest) como para operar en vivo. Construya memoria muscular para la ejecución. Velocidad y Disciplina: Ejecute complejas reglas de gestión de riesgos en milisegundos. Se acabaron los cálculos manuales.

Ejecute complejas reglas de gestión de riesgos en milisegundos. Se acabaron los cálculos manuales. Flujo de trabajo profesional: Un diseño limpio e intuitivo adaptado a los operadores serios.

Parámetros

Riesgo % por defecto: Establezca su porcentaje de riesgo inicial por operación.

Establezca su porcentaje de riesgo inicial por operación. EAShow (Posición): Seleccione _Derecha o _Izquierda para posicionar el panel.

Seleccione _Derecha o _Izquierda para posicionar el panel. BoxSizeAuto: Establezca true para auto-escalado, o false para usar una altura fija.

Establezca true para auto-escalado, o false para usar una altura fija. BoxSizeManual: Define la altura exacta del panel en píxeles (activo si BoxSizeAuto es false).

Define la altura exacta del panel en píxeles (activo si BoxSizeAuto es false). AjustarTamaño: Aumenta/Disminuye el tamaño de la fuente (por ejemplo, +1, -1) para mejorar la visibilidad.

Aumenta/Disminuye el tamaño de la fuente (por ejemplo, +1, -1) para mejorar la visibilidad. Número Mágico: Ajuste a '0' para operaciones manuales, o asigne un ID específico para la gestión de EA.

Domine los mercados con Risk Commander - Su Escudo, Su Arma, Su Entrenador.